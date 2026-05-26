Фигурное катание Статьи

Что происходит с Алисой Двоеглазовой: чемпионка Тутберидзе получила травму перед началом сезона, Россия без лидера

Чемпионка Тутберидзе выбыла из борьбы до старта сезона. У Двоеглазовой серьёзная травма?
Екатерина Авдонина
Алиса Двоеглазова
Алиса в первый же год во взрослых стала лидером, несмотря на присутствие Аделии Петросян. Теперь её карьера под угрозой?

Информация о травме Алисы Двоеглазовой просочилась наружу, а вместе с тем заставила задуматься о будущем одной из самых талантливых фигуристок России на текущий момент. Возможно, карьера ученицы Этери Тутберидзе находится под угрозой.

Как Двоеглазова получила травму

Что известно? Немногое — лишь то, что сообщили источники «СЭ»: у Алисы повреждение ноги, которое может помешать ей войти в новый сезон. На данный момент официальных комментариев со стороны спортсменки или её тренерского штаба не поступало. А сама фигуристка сейчас находится в отпуске.

Однако есть факт, что Двоеглазова, выступая в шоу своей наставницы в Казани, не вышла после основной части на прыжковый батл, хотя именно это соревнование является профильным для Алисы ввиду владения разными ультра-си. Тогда можно было предположить, что фигуристка отказалась от необоснованного риска и решила сберечь силы — сейчас же становится понятно, что воспитанница «Хрустального» просто не смогла выйти на лёд.

Степень повреждения, равно как и его наличие в принципе, хранится в тайне, но нужно понимать, что шоу — более травматичный вид деятельности для спортсменов, несмотря на распространённое мнение. На соревнованиях фигуристы более сконцентрированы и подходят к разминкам, на которые специально отводится время, более осознанно. На шоу же, несмотря на упрощённый контент, вероятность ошибки выше, а если учитывать, что наши атлеты привыкли впечатлять квадами и трикселями даже на развлекательных турнирах, то последствия любой неточности становятся серьёзнее.

Алиса Двоеглазова во время тура шоу Этери Тутберидзе

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сама Алиса признавалась, что четверные на шоу даются фигуристам сложнее:

«Выездные шоу — это опыт, позволяющий собраться в нужный момент. Иногда это бывает тяжеловато, но мне это нравится, нравится путешествовать. Четверные прыжки на шоу я воспринимаю как испытание для себя — без особой разминки выходить и показывать элементы ультра-си. Когда они получаются, это даёт уверенности к дальнейшему исполнению», — говорила она.

Двоеглазова была лидером сезона

Потеря Двоеглазовой будет сильным ударом по женскому одиночному катанию в России. Несмотря на то что главной звездой в прошлом году была участница Олимпиады Аделия Петросян, настоящим лидером сезона оказалась как раз Алиса.

Она стала чемпионкой страны по прыжкам, также взяла золото в финале Гран-при, а на основном национальном первенстве выиграла серебро. Даже по финансовым показателям, как ни странно, фигуристка обошла свою коллегу по группе Тутберидзе: 5,57 млн против 4,27 млн рублей.

А ведь это был первый сезон Двоеглазовой на взрослом уровне! Алиса лишь в марте этого года стала мастером спорта России.

Следующий сезон должен был стать для одиночницы прорывным.

Что будет с карьерой Двоеглазовой

Как бы ни хотелось акцентировать на этом внимание, но травмы в межсезонье для тренерского штаба Этери Георгиевны не редкость. В основном специалисты находят решение и помогают своим ученицам вновь вернуться на высочайший уровень, но бывают и случаи, когда помочь невозможно и фигуристка либо завершает карьеру, либо меняет дисциплину.

Дарья Усачёва пыталась найти себя в танцах на льду, подобная попытка была и у Алёны Канышевой.

Конечно, пока не хочется отпускать Алису из одиночного, но сама Двоеглазова вовсе не против попробовать себя в другом амплуа — в парном катании:

«В целом хочу долго кататься и пойти потом ещё в парное катание — мне так хочется попробовать себя. И как партнёр кидает в выбросы, и вот эти подкрутки над головой… Мне кажется, это что-то уже за гранью такого, что мы, например, одиночники, не чувствуем. Ощущение полёта, выезда со сделанного прыжка. У меня тоже есть такая мечта — попробовать себя в парном катании, выйти на соревнования и, может быть, даже чего-то достичь», — отмечала она.

Наверное, характер позволит Алисе добиться высоких результатов в обоих видах. Но пока что спортсменке необходимо восстановиться и не форсировать события. Очень хочется верить, что в сезоне болельщики увидят Двоеглазову — вопрос в том, в какой его половине.

