Загитова рассекретила парня, Глейхенгауз отрастил усы. Как фигуристы проводят отпуск?

Как российские фигуристы отдыхают в отпуске: Загитова, Щербакова, Медведева, Муравьёва, Костылева, Бойкова

Анастасия Матросова
Мальдивы, США, Лондон и Париж – наши спортсмены разбрелись по всему миру!

Уже совсем скоро наши фигуристы разъедутся по сборам и начнут подготовку к новому сезону. А пока ленты соцсетей пестрят фотографиями со всего мира – кто-то греется после холодного катка на Мальдивах, кто-то полетел в другую часть света за природными красотами, а кто-то изучает родные просторы.

Алина Загитова этой весной отправилась в Шанхай.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Фигуристка также приоткрыла завесу тайны в личной жизни – на одном из фото из Диснейленда Алина сидит на плечах у своего молодого человека. «Мы не афишируем, но и не скрываем», – написала олимпийская чемпионка в соцсетях.

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

Анна Щербакова поделилась снимками с отдыха, которые не затерялись бы и на страницах глянца.

Фото: Из личного архива Анны Щербаковой

Александра Игнатова наконец-то тоже добралась до отдыха! Ещё во время шоу Тутберидзе её супруг Макар Игнатов отмечал, что с семьёй они хотят отправиться на Мальдивы.

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Тем временем на Мальдивах уже успела собраться внушительная компания фигуристов. Валерия Лукашова выложила фото с Еленой Костылевой, Полиной Шешелевой и Егором Карнауховым – все спортсмены проводят отпуск со своими семьями и пересеклись на одном курорте.

Фото: Из личного архива Валерии Лукашой

Евгения Медведева со своим женихом Ильдаром Гайнутдиновым тоже провела время на Мальдивах.

Фото: Из личного архива Евгении Медведевой

Анна Фролова также проводит отпуск на Мальдивах.

Фото: Из личного архива Анны Фроловой

Александра Бойкова часть отпуска тоже проводит в тёплых краях – правда, с погодой фигуристке не очень повезло. «Первый раз застаю такое количество дождей в отпуске. Но где-то в глубине души Петербургская лягушка радуется комфортной среде обитания», – написала Саша.

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

А до пляжного отдыха фигуристка успела побывать в Лондоне – сходила на «Дьявол носит Prada 2», посетила места для любителей Гарри Поттера и съездила посмотреть на белые скалы Дувра.

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

Партнёр Александры тоже отправился в англоязычную страну – но выбрал США. Дмитрий Козловский побывал на Гранд-Каньоне и остался под большим впечатлением. Компанию в путешествии по Америке ему составил Даниил Паркман, па́рник из Санкт-Петербурга, который катался за Грузию, а теперь представляет США.

Фото: Из личного архива Дмитрия Козловского

Софья Муравьёва свой отпуск провела в Париже и побывала в Диснейленде. По возвращении фигуристки начала развиваться ситуация с её уходом из сборной России, и часть болельщиков предположила, что Соня не просто так ездила во Францию.

Алёна Косторная и Георгий Куница выбрали отдых в России – съездили на Алтай вместе с семьёй. Поездка состоялась ещё в конце апреля, сейчас же спортсмены активно готовятся к новому сезону и ставят программы.

Фото: Из личного архива Алёны Косторной

Матвей Ветлугин тоже решил попутешествовать по России и несколько дней провёл в Калининградской области.

Фото: Из личного архива Матвея Ветлугина

На вторую часть отпуска фигурист отправился в Белград.

Фото: Из личного архива Матвея Ветлугина

Хореограф Даниил Глейхенгауз не только решился на масштабное путешествие по Италии вместе с супругой Ольгой Паутовой, но и сменил имидж – отрастил усы. Позднее Даниил объяснил, почему так сделал: «Маме всегда очень нравились папины усы. Она часто называла его Марчелло. Поэтому захотелось, путешествуя по Италии, побыть в папином образе».

Фото: Из личного архива Даниила Глейхенгауза

