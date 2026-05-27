Гном Гномыча захейтили не только за переход, но и за номер с Биланом. Плющенко ответил

На днях прошла ежегодная музыкальная премия РУ.ТВ, которой в этом году исполнилось 15 лет — поэтому мероприятие получилось по-настоящему ярким и собрало множество знаменитостей. Исключением не стали и фигуристы. В прошлом году премию, будучи на последних месяцах беременности, посетила Александра Трусова вместе с супругом Макаром Игнатовым, в этом — семья Плющенко, ставшая ньюсмейкерами последних недель в связи с переходом их сына в сборную Азербайджана. Александр Плющенко, более известный в народе, как Гном Гномыч, принял участие в номере известного поп-исполнителя Димы Билана. Отметим, что певец является крёстным отцом юного фигуриста, а мама Саши Яна Рудковская — давним продюсером артиста.

Дима Билан Фото: РИА Новости

Билан находился в центре сцены на отдельном «островке» и исполнял песню «Гладиатор». Вокруг него были дымка, прожектора, а также лёд. Именно там в своей привычной среде был и Александр Плющенко — катался на коньках и исполнял некоторые элементы, отсылая к культовому появлению своего отца Евгения на Евровидении. Дима Билан в 2008 году в Белграде одержал победу в престижном конкурсе песни, в первый и на данный момент последний раз добыв заветный кубок для России. Его номер под песню Believe прошёл при участии Евгения Плющенко, который исполнял ряд элементов на небольшом искусственном катке и под Эдвина Мартона, аккомпанировавшего артистам на уникальном инструменте — скрипке Страдивари 1699 года.

Правда, многие фанаты уверенно заявляют, что тогда у Евгения справиться со своей задачей получилось намного лучше, нежели на днях у его сына. И вообще попытку Плющенко-младшего исполнить номер отца на музыкальной премии назвали крайне неудачной, насмехаясь над его хореографией, перепрыжками, лишь издалека напоминающими прыжки, и в целом уровнем всего показанного катания.

В Сети оставили следующие комментарии.

«Пацана отдайте на футбол, хватит его мучить, он совершенно Буратино».

«Дима, вопрос к тебе. Не будь это сын Рудковской и Плющенко, позволил бы ты ему дрыгаться вокруг себя?»

«Сашенька, рассмотрите, пожалуйста, рисование».

«С ролью одинокого пельменя в кастрюле он справился».

«Как деревянная марионетка на этих коньках».

«Дмитрий, вы настоящий профессионал, даже не заржали».

«Мамкин хеликоптер».

«За деньги можно купить почти всё, но вот талант и умение действительно не купишь ни за какие миллионы».

«Дима ослепителен. Движущиеся помехи не заметили».

Конечно, припомнили и недавний переход Александра из сборной России в Азербайджан. Напомним, что на протяжении нескольких лет Плющенко-старший называл предателями тех, кто меняет флаг ради Олимпиады, заявляя, что тем самым эти люди отказываются от своей страны, ресурсов, президента, мамы и папы. А тут… Сам перевёл своего сына под другой флаг, а потом выпустил душевное признание о том, что это, по его мнению, важно для России и теперь Саша будет представлять на международной арене сразу две страны. Пусть такое в фигурном катании и невозможно. Но, видимо, и тут семья Плющенко будет первопроходцем.

«Отдайте пацана в ботанический клуб, пусть азербайджанские помидоры выращивает».

«Мы успокоились после просмотра. И радуемся, что Азербайджану повезло».

Некоторые даже видели в таком внешнем провале Плющенко-младшего карму за слова, сказанные о своём брате Егоре, который совсем недавно дал большое интервью про своего отца.

«Тот случай, когда карма за брата сработала».

«И это чудо указывало брату, как нужно жить».

Конечно, сразу же за своего крёстного сына вступился Дима Билан, выпустив пост с поддержкой.

«Песня «Гладиатор» на премии РУ.ТВ прозвучала неслучайно. В этом году тема премии — культурный код России. И для меня «Гладиатор» уже много лет больше чем просто песня. Это история о памяти, внутренней силе, преемственности поколений и уважении к своим корням. История о пути человека и о том, как каждый проходит через препятствия, сомнения и испытания, чтобы вырасти, состояться, не сломаться и продолжать идти дальше. Иногда этот путь требует характера, терпения и веры даже тогда, когда обстоятельства складываются неидеально.

И поэтому особенно знаково, что рядом в этом номере был Саша Плющенко. Когда-то со мной на льду во время Евровидения был его отец, а спустя годы эта история получила продолжение уже в новом поколении. При этом условия в этот раз были непростыми. Покрытие и так требовало экстренных доработок практически в последний момент, а после предыдущих номеров, когда сцену и пластиковый лёд очищали от реквизита и блёсток, поверхность дополнительно повредилась. Из-за этого выполнять всё задуманное стало ещё сложнее.

Но самое главное — Саша не испугался и вышел делать свою работу. А это уже говорит о характере, воспитании и настоящем спортивном стержне. Я и сам в детстве сталкивался с огромным количеством препятствий со стороны взрослых людей, которые не всегда понимали или поддерживали. Но со временем осознаёшь: именно такие ситуации и закаляют, проверяя, насколько сильна личность внутри, готов ли ты продолжать идти своим путём.

И как его крёстный отец я точно знаю: самое ценное не идеальные обстоятельства, а умение выходить и продолжать, даже когда что-то идёт не по плану. Саша, я всегда рядом, всегда поддержу и всегда буду гордиться твоей смелостью, трудолюбием и тем, каким человеком ты растёшь», — написал Билан на своей странице в социальных сетях.

В комментариях сразу отметилась вся семья Плющенко:

«Дима, спасибо за поддержку. Я очень ценю всё, что ты для меня делаешь. У меня самый крутой крёстный», — написал Александр.

«Дима, какой же ты крутой!» — ответила Яна Рудковская.

«Дима», — лаконично подписал Евгений, добавив эмодзи, отображающие силу и стойкость.

Позднее насчёт выступления своего сына подробно высказался Плющенко-старший. На свою страницу он репостнул видео на тему синтетического льда и подписал его: «Ликбез по искусственному льду от профессионалов Plast Ice и Plastmass Group».

В видео девушка-специалист говорит:

«Большинство даже не понимает, что синтетический лёд бывает абсолютно разным! После выступления Александра Плющенко многие начали хейтить синтетику. Но проблема часто не в спортсмене и не в самом формате, а в качестве материала. Дешёвые панели и профессиональный синтетический лёд — это совершенно разные ощущения, скольжение и работа конька. И хороший синтетический лёд выглядит совсем иначе…

Проблема здесь не в фигуристе, а в материале, который используют. <...> Спортсмен точно ни в чём не виноват, проблема в некачественном продукте. Ноги просто встревают в таком покрытии, скольжения нет вообще».

Безусловно, в комментариях отметилось уже много пользователей, пришедших на аккаунт после репоста Плющенко. Они также поделились своим мнением:

«Как в Винни-Пухе. Неправильные пчёлы делают неправильный мёд».

«Угу, в ТЦ на таком льду все нормально катаются, а на многомиллионное выступление, которое явно рассматривать будут, его пожалели».

«Плохому танцору всегда что-то мешает».

«Да ладно. А пластика и артистизм от этого зависят?»

«То есть в 2008 году на Евровидение Плющенко норм лёд нашли, а в 2026-м нет».

Интересно, что аккаунт даже начал подробно отвечать на комментарии: «Фигурист говорил, что катается на синтетике впервые. А тут постоянное ощущение, что ноги «встревают», что-то вот-вот упадёшь. Поэтому всё его внимание было направлено просто на то, чтобы не упасть. Мы видим, что дело в покрытии».

Александр Плющенко Фото: РИА Новости

Но стоит сказать и о том, что не все зрители и фанаты фигурного катания принялись критиковать Плющенко-младшего за его выступление. Возможно, отстаивать большие умения мальчика, как это сделала его семья, они и не стали, но хейт в сторону юного спортсмена призвали остановить. Например, тренер и хореограф, победительница Универсиады‑2019 Бетина Попова выступила с осуждением травли 13‑летнего сына Евгения Плющенко.

«Фу! Мерзость! Просто ужасно, сколько взрослых людей готовы накинуться на 13-летнего ребёнка. Фигурное катание и без того очень токсичная среда, но чтоб настолько… У меня в голове не укладывается. Просто шок. Представьте, что вашего 13-летнего ребёнка будут травить всем интернетом просто ни за что! За то, что он просто выступил. Взрослые люди соревнуются, кто смешнее поиздевается в комментариях над мальчиком… Который с детства усердно занимается своим делом. Будьте добрее. Ну и хочется увидеть комментаторов на пластиковом льду во всей их грации», — написала Попова в соцсетях.

Безусловно, хейт в сторону любого из спортсменов в современном обществе неприемлем. Но, кажется, семью Плющенко он снова не сильно волнует. Евгений уже выложил отрывок тренировки своего сына, в котором оценил его навыки катания: «Смотри-ка, не на пластике неплохо он работает, а? И прям даже и фигурист, оказывается. О как он умеет! Красиво! Получше, чем на пластике, да, Саш?»

Что сказать — остаёмся с интересом наблюдать за умениями Александра, которые он продемонстрирует уже в следующем сезоне на международных стартах, но только в составе сборной Азербайджана.