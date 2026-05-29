Самый недооценённый фигурист: «непутёвый» чемпион Тутберидзе или сбежавшая экс-россиянка?

Серия рейтингов «Чемпионата» по итогам олимпийского сезона в фигурном катании завершается списком фигуристов, чьи достижения несправедливо отошли на второй план из-за громких разборок в Италии. Эти спортсмены, может, и не взяли Игры, но показали результаты, на которые ни в коем случае нельзя закрывать глаза — кто-то пересобрал себя после серьёзной травмы, а кто-то выиграл заветное золото, хотя изначально в него никто не верил.
Выбрать лишь одного победителя топа невероятно сложно, поэтому предлагаем вам поучаствовать в выборе фигуриста с самыми неординарными достижениями по ходу года.
Вы можете отдать голос как за одного спортсмена, так и за всех, кто вам запомнился в этом сезоне.
Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано
Лиза и Дарио в прошлом прошли непростой путь: он искал партнёршу, она боролась за форму. В итоге в первый год совместной работы болельщики не верили в успех пары, ориентируясь на не самый тёплый приём у судей. Тем не менее прогресс стал очевидным, когда скатанность Пасечник и Чиризано увеличилась, сложность программ перестала их пугать — именно в этот момент пришёл главный успех — третье место на чемпионате России.
Андрей Мозалёв
Мозалёв – признанный катальщик России, но с плачевной репутацией «непутёвого» прыгуна. Андрей когда-то владел сложнейшими квадами, однако с годами не только их растерял, но и приобрёл привычку «заваливать» один из двух соревновательных прокатов с младшими четверными. Казалось, даже Тутберидзе не способна перепрограммировать спортсмена. Тем не менее на прыжковом чемпионате страны Андрей поразил всех, выиграв турнир вместе с Алисой Двоеглазовой.
Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков
Катя и Матвей, как и многие участники рейтинга, преодолели себя, вернувшись после травмы, причём им удалось улучшить результаты. На этапе Гран-при в Омске Чикмарёва/Янченков благодаря отличным прокатам обыграли Мишину и Галлямова, а на двух главных стартах сезона и на чемпионате мира по прыжкам заняли место на пьедестале почёта. На Кубке Первого канала фигуристы также были во всеоружии, ведь техника — их отличительная черта.
Матвей Ветлугин
Матвей удивил поклонников преображением с технической точки зрения. В прокатах Ветлугина стали мелькать старшие квады, что вкупе с безупречной второй оценкой сделали из ученика Евгения Рукавицына тёмную лошадку мужской одиночки. В завершившемся сезоне была заметна огромная работа, проделанная в штабе фигуриста, так что в новом году от него можно ждать больших свершений.
Николай Угожаев
Коля стабильно входит топ крупных соревнований, однако не всегда у него получается сохранить победный настрой. Тем не менее силу Угожаева, который показывает множество ультра-си и даже пробует «пятиквадку», нельзя умалить. Именно выдающаяся техника позволила ему заработать бронзовую медаль на чемпионате России.
Маттео Риццо
Маттео стал ещё одним фигуристом, который был полезен больше в командном, чем в личном турнире на Олимпиаде. Чистый технически выверенный прокат Риццо помог Италии взять бронзу на домашних Играх — одно это достижение делает фигуриста одним из героев завершившегося сезона.
Александр Селевко
Братья Селевко традиционно не входят в списки лидеров мужского одиночного катания, составленные экспертами. Эстонцы недостаточно стабильны, а их федерация не настолько сильна, чтобы нивелировать подобные провалы. Тем не менее Саша изменил правила игры как для внешнего мира, так и для внутреннего — своего личного. Много времени у фигуриста ушло, чтобы вновь добиться чистых прокатов — без предыдущего «шквала ультра-си», зато с качественными квадами и артистичной подачей. Благодаря этому Селевко на чемпионате Европы попал в пятёрку лучших, а на мировом первенстве вошёл в топ-6.
Дина Хуснутдинова
Юную звёздочку из группы Этери Тутберидзе уже заметили, но пока специалисты «придерживают» её. Однако потенциал у Дины огромный, и её прокаты говорят сами за себя. Тройной аксель может стать грозным оружием Хуснутдиновой за самые высокие места. Она уже стала второй на чемпионате России по прыжкам, а значит, технический потенциал у одиночницы есть. При этом она не обделена талантом в презентации.
Софья Самоделкина
Переход Софы из сборной России в команду Казахстана казался шагом на пути к регрессу: Самоделкина растеряла свои квады и триксель, а на стартах показывала слабые выступления с низкими оценками. С точки зрения спортивных результатов у неё и правда есть проблемы. Но фигуристка стала примером того, как можно продолжить карьеру после жесточайшего пубертата, начав всё заново у нового тренера в другой стране. Психологически Софа восстановилась — быть может, за этим последует и физический прогресс.
Лия Перейра/Треннт Мишо
Канадцы на фоне заслуженных японцев и амбициозных немцев с грузинами слегка меркнут, однако достижения Перейры и Мишо не являются проходными. В конце концов, Лия и Треннт взяли бронзу чемпионата мира, а на Олимпиаде вошли в десятку сильнейших. При этом они показали четыре проката на Играх, заменив травмировавшихся Динну Стеллато-Дудек и Максима Дешама. На национальном турнире, к слову, Лия и Треннт были сильнее ветеранов, которые уже объявили о завершении карьеры. Теперь интересы сборной Канады отстаивать будут как раз Перейра и Мишо.