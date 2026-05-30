Чемпионат Европы в Варне, возвращение российских гимнастов с флагом и гимном, фигуристы в шоу Ирины Винер и Ильи Авербуха

Переплетение спорта: фигуристы бывали в шоу Винер, а гимнасты — в «Ледниковом периоде»
Переплетение фигурки и художественной гимнастики
«Художницы» вернулись с флагом и гимном! Когда ждать возвращения спортсменов на международный лёд?

В болгарской Варне проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике. Это первый старт с 2022 года для наших спортсменов, на котором они выступают с флагом и гимном России. Хоть мы, любители фигурного катания, от всей души поддерживаем представителей художественной гимнастики, но в глубине души мечтаем, чтобы наши спортсмены поскорее вернулись и на международный лёд в том числе. Ведь эти два вида спорта так похожи между собой, хоть и различаются в сезонности! К тому же фигуристы и гимнасты часто пересекаются между собой — как на льду, так и на коврах.

Россия возвращается! Смогут ли наши гимнастки выиграть золото под своим флагом?

Гимнастки участвовали в «Ледниковом периоде» и находили там свою любовь

Переплетение двух видов спорта началось далеко не с сестёр Авериных, но именно их участие в «Народном Ледниковом периоде» в 2024 году стало одним из самых заметных. Дина и Арина пришли в проект уже не просто как титулованные спортсменки, а как большие медиафигуры, за жизнью которых вне ковра следили не меньше, чем на нём. Всё-таки участие в Олимпийских играх сделало свою работу.

Так как у обеих сестёр большой профессиональный опыт за плечами, для них главным преимуществом на проекте была не техника катания — ей как раз приходилось учиться практически с нуля — а сценическая культура. Они уже обладали многими навыками: чувством линии, умениями держать корпус, работать руками, передавать музыку через движение и сохранять выразительность даже в неудобном положении тела.

На льду это оказалось особенно важным, так как «Ледниковый период» — проект, в котором важно не только красиво скользить и выполнять технические элементы, но и из выпуска в выпуск передавать новые разнообразные, непохожие на предыдущие образы.

Арина Аверина и Владимир Морозов

В помощь им дали двух титулованных фигуристов: Дина выступала с олимпийским чемпионом Сочи в командных соревнованиях Дмитрием Соловьёвым, а Арина — с серебряным призёром личного зачёта Игр в Пекине Владимиром Морозовым. В обоих случаях партнёры были не просто «поддержкой» для начинающих участниц, а фигуристами с большим спортивным опытом, поэтому номера Авериных особенно нравились публике. В итоге Дина и Дмитрий стали победителями проекта, разделив первое место с Татьяной Волосожар и Борисом Крестиным, а Арина и Владимир — бронзовыми призёрами.

Отдельно важно упомянуть, что со временем для Дины фигурное катание начало ассоциироваться не только с проектом, а, по сути, с её собственной настоящей и будущей жизнью. Ведь именно на «Ледниковом периоде» она сблизилась с Дмитрием Соловьёвым, а позже их дуэт перешёл за пределы льда. В феврале 2025 года фигурист сделал Авериной предложение, а 7 июля они поженились.

К тому же Аверина признавалась, что в какой-то момент даже думала о более серьёзном переходе в фигурное катание. Так как с художественной гимнастикой для уже было покончено, у неё появилась «шальная мысль» научиться кататься ещё лучше и попробовать выйти с Соловьёвым уже в профессиональный спорт. Правда, сама Дина быстро поняла, что для этого нужно слишком много времени: фигурное катание невозможно освоить на соревновательном уровне только за счёт пластики, растяжки и сценического опыта. Но сам факт, что такая идея у неё возникала, хорошо показывает, насколько органично в целом практически любая гимнастка может почувствовать себя на льду.

Аверина и Соловьёв поженились! Красивую свадьбу посетили Валиева, Бузова и другие

Конечно, дальше всех в переходе с ковра на лёд пошла олимпийская чемпионка 2000 года Юлия Барсукова. После завершения карьеры в художественной гимнастике она решила всерьёз попробовать себя в фигурном катании. Это не было разовым номером ради телевидения: Барсукова тренировалась дважды в день, осваивала скольжение, переходы и пируэты, а главное — пыталась перенести на лёд свои сильные стороны: растяжку, пластику и работу с предметом.

Фигурное катание для неё не было совсем чужим видом спорта, ведь в детстве Барсукова уже пробовала себя в качестве фигуристки. Кроме того, важную роль сыграла и личная история — её мужем стал фигурист Денис Самохин, танцор на льду, когда-то выступавший в дуэте с Анной Семенович. У него Барсукова многому научилась, но в итоге пошла дальше обычного освоения коньков. Она хотела соединить ледовое движение с элементами художественной гимнастики, поэтому в её программах появлялись гимнастические предметы, а акцент делался на возможностях, которые фигуристкам обычно недоступны: экстремальной растяжке, пластике и необычных положениях тела.

Этот эксперимент оказался успешным. Барсукову приглашали в ледовые шоу за рубежом, в том числе в Великобритании и Австралии, а российскому зрителю она запомнилась по проекту «Звёзды на льду». Там она выступала в паре с олимпийским чемпионом, нынешним президентом Федерации фигурного катания на коньках России Антоном Сихарулидзе. Их дуэт был необычным и очень титулованным — два олимпийских чемпиона, каждый в своей дисциплине. Вместе они делали ставку на эффектные поддержки, гибкость и физическую выразительность.

Правда, отзывы о паре были довольно разными. К примеру, Евгений Плющенко отмечал, что Барсукова и Сихарулидзе выглядели очень эффектно и выполняли поддержки, которые не всегда можно увидеть даже у профессионалов на соревнованиях. При этом часть жюри и зрителей считали, что в их номерах слишком сильный акцент был сделан на растяжку гимнастки и силу Сихарулидзе. Так, член жюри того года, шоумен Андрей Малахов высказался о них следующим образом: «Мало секса, мало эмоций, мало катания».

Несмотря на критику в сторону своих коллег, многие гимнастки мечтали попробовать себя в «Ледниковом периоде». Например, четырёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова в интервью говорила, что видит себя участницей этого шоу:

«Я очень хочу, очень! Я прям вижу, что когда-нибудь в далеком будущем я, может быть, сама приму участие в этом шоу. Да, была, и, в принципе, после этого шоу я купила себе коньки наконец-то. Катаюсь раз в неделю точно, и даже иногда с тренером — вот эти все «фонарики», «ласточки». С торможением пока проблемы, только в бортик (смеётся). Но учусь. Опять-таки, мне это приносит удовольствие, мне это нравится, и я так рада. Не знаю почему, но мне всё, за что ни возьмусь, всё нравится».

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне известный хореограф и один из продюсеров «Ледникового периода» Илья Авербух действительно ответил Александре:

«Это будет здорово, мы с радостью примем её. Мне приятно слышать такие слова Александры. Мы недавно делали большой проект впервые в зале для художественной гимнастики, выступали в прекрасном зале Ирины Винер-Усмановой. Если будет следующий сезон, если руководство Первого канала примет решение, то обязательно приглашу Солдатову на «Ледниковый период».

Правда, прошло время, а Александра в «Ледниковом периоде» так и не появилась.

Ещё одной именитой гимнасткой, которая собиралась в шоу Авербуха, стала олимпийская чемпионка 2016 года Маргарита Мамун. В интервью «СЭ» она в целом очень мило высказывалась о фигурном катании:

«Это очень красиво и очень похоже на гимнастику в плане творческой стороны. Да, действительно удивляет. Но большая популярность провоцирует большое количество разносторонних мнений. Да, в фигурном катании болельщики более эмоциональны. Поэтому я немного побаивалась работать в этом мире, но на удивление было мало токсичности в мою сторону.

Нас, фигуристок и гимнасток, действительно многое объединяет, несмотря на то что одни – «зимние», вторые – «летние». Творческая составляющая, как я и сказала выше, молодые виды спорта, многочасовые тренировки, ну и конечно, мы отлично друг друга понимаем как профессиональные спортсмены».

Маргарита уже была заявлена в качестве участницы очередного «Ледникового периода», однако в последний момент отказалась от этой затеи, так как поняла, что не вынесет всю свалившуюся на неё физическую нагрузку:

«Готовилась к участию в «Ледниковом периоде». Но после пятой-шестой тренировки я еле-еле смогла дойти до машины из-за стопы. Это давняя проблема. Я и на Олимпийских играх выступала с этой замотанной стопой. Когда закончила, то иногда забывала о ней. Однако когда возвращалась к нагрузкам, она сразу давала о себе знать. Если бы я хотела продолжить свою профессиональную карьеру, то пришлось бы делать операцию.

Помню, что тогда очень расстроился Илья Авербух, потому что у меня хорошо получалось кататься. Говорил: «Давай, мы тебя вылечим, поможем». Но я поняла, что не готова».

Известные фигуристы участвовали в гимнастическом спектакле во дворце Ирины Винер

Конечно, можно вспомнить и много фигуристов, оказавшихся внутри гимнастического пространства. Одним из самых ярких примеров подобного соединения последних лет стал гала-концерт Ирины Винер «Лёд. Пламя. Победа», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его показали 10 и 11 мая 2025 года во Дворце гимнастики Ирины Винер, а режиссёром-постановщиком выступил Илья Авербух.

Особенность этого проекта была в том, что фигурное катание не просто добавили в программу как отдельный номер. Под шоу фактически перестроили сценическое пространство: в одном спектакле соединили ковер, лёд, оркестр, вокальные номера, гимнастику и фигурное катание. Поэтому фигуристы выступали не отдельно от гимнасток, а внутри общей драматургии. Это было важным отличием от обычных гала, где разные виды спорта часто просто идут друг за другом.

В концерте участвовало много именитых фигуристов: Дмитрий Соловьёв, Владимир Морозов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Матвей Ветлугин и другие. При этом их появление было связано не только с фигурнокатательной частью, но и с гимнастическими номерами. Например, Дина Аверина и Дмитрий Соловьёв, Арина Аверина и Владимир Морозов были встроены в общие сцены, во время которых гимнастки работали на ковре, а фигуристы продолжали кататься на льду. В отдельных моментах они напрямую взаимодействовали. К примеру, поднимали партнёрш на руки, делали поддержки и превращали номер в совместную постановку, а не в параллельное выступление двух видов спорта.

Помимо двух упомянутых пар, которые катались вместе ещё в «Ледниковом периоде», серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командном турнире Михаил Коляда выступал под «Синюю вечность», а гимнастки в это время дополняли его номер на другом уровне сцены. В итоге получалось повторение одних и тех же движений, но выраженных разными языками — ледовым и гимнастическим. Похожий принцип использовался и в номере Марка Кондратюка под песню «Нам нужна одна победа». Фигурист отвечал за эмоциональное катание на льду, а гимнастки и танцоры создавали вокруг него более масштабную сценическую картину.

Финал концерта тоже был связан с фигурным катанием. Под песню «Журавли» в исполнении Романа Костомарова на льду выступал Алексей Ягудин, а гимнасты в это время показывали постановку, которая завершалась подъёмом на тросах. За счёт этого номер строился не на спортивной сложности, а на общем эмоциональном эффекте: голос Костомарова, катание Ягудина и пластика гимнастов работали как единая финальная сцена.

В итоге можно смело заявить, что художественная гимнастика и фигурное катание не только могут считаться родственными видами спорта, но и попросту дополнять друг друга, а их представители — прекрасно участвовать в общих номерах и даже концертах. Поэтому мы как болельщики и зрители фигурного катания от всего сердца желаем удачи представителям, как оказалось, такой близкой нам дисциплине на чемпионате Европы по художественной гимнастике.

