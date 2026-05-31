Олимпийского чемпиона Шайдорова оставили без зарплаты! Но уже требуют медаль на Играх-2030

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров в минувшем сезоне достиг значимых высот, которых до него у страны не было — выиграл первое золото Олимпийских игр в мужском одиночном катании. В Казахстане его встретили тепло — подарили аж три квартиры и вручили государственную премию. А теперь стало известно, что олимпийский чемпион аж пять месяцев не получает зарплату и был лишён врача. Как такое возможно? Разбираемся в ситуации.

О том, что Шайдоров почти полгода сидит без зарплаты, сообщил он сам — в интервью Тимуру Балымбетову. Нетипичные откровения от человека, который сотворил историю на льду в Милане:

«Когда я об этом негативно высказался, меня, видимо, хотели наказать. И с победы у меня нет зарплаты. И сейчас мне нужно готовиться к следующему сезону, и я не понимаю, как готовиться. Запланированы сборы, уже запланированы даты, когда буду постановку программы делать. И за постановку программы мы несколько раз спрашивали, могут ли оплатить, и так далее. Один человек говорит одно, другой говорит другое, третий — третье. Картина мне не ясна. А с 1 февраля мне убрали врача, это странно.

Олимпийский цикл длится четыре года, почему выставили за один год, например, а других спортсменов – нет? Я просто хочу развиваться, хочу кататься. И для меня важно, чтобы я оставался золотым достоянием страны, поднимал наш флаг, потому что большой потенциал у меня. Не люблю никакие интриги, скандалы, мне это не нужно, мне нужно только развиваться.

Я высказался, что мне неприятно, что мою зарплату выставили. Ну, во-первых, это по закону неправильно. В целом не хочется разговаривать об этом. Это неприятно, как будто за мою правду меня хотят наказать, за то, что я высказался. И тем самым не дают мне заслуженного мастера спорта, не платят зарплату всей команде», — сказал Шайдоров.

Но и на этом беды Михаила не завершились. Оказалось, что ему также не выдали удостоверение заслуженного мастера спорта, при том что это звание он получил ещё в 2025 году после серебра чемпионата мира. Об этом Шайдоров сообщил уже лично — в социальных сетях:

«Я не стремлюсь к конфликтам с какими‑либо органами, однако не могу допустить публичного очернения моего имени. Хочу прояснить ситуацию. На текущий момент мне не вручено удостоверение заслуженного мастера спорта Республики Казахстан, хотя норматив был выполнен ещё в 2025 году — тогда я завоевал серебряную медаль на чемпионате мира. Все необходимые процедуры оформления были пройдены, но документ так и не получен.

При этом я не настаиваю на торжественной церемонии с красной дорожкой: готов получить удостоверение даже по почте. Оно — итог 10-летнего труда, моя заслуга и профессиональное наследие. Что касается выплат призовых за Олимпийские игры, я понимаю, что процедура требует времени, и уверен, что работа над этим ведётся. К этому у меня нет никаких вопросов», — написал Шайдоров в социальной сети.

Однако и это ещё не всё! Для Михаила были выставлены совершенно странные условия — по новому договору с Федерацией фигурного катания Казахстана он обязан взять медаль следующих Олимпийских игр, которые пройдут во Франции в 2030 году. О деталях данного соглашения также рассказал сам спортсмен:

«Про зарплату. Как и многие другие спортсмены высокого класса из разных видов спорта, я получаю зарплату из федерации и Дирекции развития спорта. С федерацией договор был заключён. Но, как мне говорят, выплаты задерживаются, потому что Фонд по поддержке спорта рассматривает заявку на финансирование. Поэтому ни я, ни команда не получают зарплату уже пять месяцев.

Дирекция развития спорта действительно выплатила мне зарплату за январь и до 22 февраля 2026 года. Чтобы обсудить новый договор на 2026 год, со мной и моей командой связались только в середине мая, у меня есть переписка с подтверждением. Договор не согласован, но не потому, что я не согласен с суммой или отказываюсь приехать, как это подают и хотят это показать. В контракте сроком действия до конца 2026 года стоит обязательство по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года. Мы с командой лишь попросили с юридической стороны пересмотреть этот пункт, потому что это нелогично и невозможно, я не могу в 2026 году выиграть Олимпиаду, которая состоится только через четыре года.

Мы задали эти вопросы юристам, попросили пересмотреть этот пункт, но по сей день с нами не связывались, как это подают в СМИ. Учитывая всё, что происходит, я предполагаю, что все выплаты, заключение договора и прочие вопросы затягивались искусственно, поэтому и озвучил», — написал Шайдоров в социальной сети.

Дирекция развития спорта Министерства туризма и спорта Казахстана выпустила заявление с реакцией на слова Шайдорова, отметив, что задержка выплат связана с заключением нового договора, который предусматривает существенно обновлённые в лучшую сторону условия финансирования, учитывающие высокий статус атлета.

«В связи с обсуждением в средствах массовой информации ситуации вокруг выплат фигуристу Михаилу Шайдорову считаем важным прояснить юридические и финансовые аспекты нашего взаимодействия. Наша главная задача — обеспечить олимпийскому чемпиону максимально комфортные условия для подготовки, всесторонняя поддержка атлета остаётся нашим неизменным приоритетом.

Выплата заработной платы спортсменам Дирекцией развития спорта осуществляется строго в соответствии с действующими контрактами. За январь и февраль 2026 года заработная плата была выплачена Михаилу Шайдорову в полном объёме по ранее действовавшему соглашению. Запланировано заключение нового трудового договора. Этот документ предусматривает существенно обновлённые в лучшую сторону условия финансирования, учитывающие высокий статус атлета. На сегодняшний день проект контракта находится на стадии взаимного обсуждения и согласования юридических деталей между сторонами, из-за чего процесс подписания затянулся, а выплаты возобновятся сразу после заключения договора.

В частности, сейчас стороны согласовывают стандартные для спорта высших достижений индикаторы эффективности. Напоминаем, это общемировая практика, основанная на принципах взаимных обязательств и целевого использования бюджетных средств. Подобные контракты активно применяются спортивными ведомствами Великобритании, Австралии, Германии, Южной Кореи и других ведущих стран. Государство гарантирует спортсменам хорошие условия и полное обеспечение, ожидая взамен стремления к максимальным спортивным результатам.

При этом подчёркиваем, что вне зависимости от процесса согласования нового трудового договора государство в полном объёме выполняет все обязательства по поощрению Михаила Шайдорова за его исторический триумф на Олимпийских играх в Милане. За завоевание золотой медали спортсмену предусмотрены денежная выплата в размере $ 250 тыс., предоставление трёхкомнатной квартиры в Алма-Ате, а также назначение пожизненных ежемесячных государственных выплат в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Находимся в постоянном конструктивном диалоге с Михаилом Шайдоровым и его командой. Дирекция развития спорта уверена, что все юридические формальности будут улажены в ближайшее время, что позволит спортсмену полностью сфокусироваться на тренировочном процессе и подготовке к новым победам под флагом Казахстана», — гласит заявление пресс-службы, опубликованное в телеграм-канале ведомства.

Реакция на происходящее была смешанной. И самому фигуристу даже пришлось оправдываться в соцсетях:

«Я счастливый человек, я занимаюсь своим любимым делом. Для меня деньги не самое главное в жизни, я успею их заработать. Я просто хочу, чтобы все условия, которые были мне обещаны, были выполнены. Но с февраля месяца у меня даже нет врача. Меня упрекают в том, что я вынес этот вопрос публично. Скажу так — я не шёл на интервью специально для того, чтобы поднять эту тему. Но так вышло, что мне задали вопрос и я ответил правду, как есть. Я врать не умею», — написал Шайдоров в социальной сети.

Также Михаил заявил, что планирует отправить средства, если таковые к нему всё-таки поступят, на благотворительность — на поддержку и помощь детям в честь Дня защиты детей. Очень сильный жест от чемпиона!

«Я решил, что если всё-таки получу финансирование на сезон, включая организацию всей подготовки и сборов, то всю невыплаченную зарплату направлю на поддержку и помощь детям в честь Дня защиты детей. Пусть это будет подарок от меня и всех казахстанцев, кто меня поддерживает. Дети — это наше будущее, и мы должны их ценить. Ещё раз спасибо всем неравнодушным за поддержку, я это очень ценю», — приводит слова Шайдорова официальный телеграм-канал болельщиков спортсмена.

Вся история вокруг Михаила вызвала огромный общественный резонанс — и не только в Казахстане, Депутат мажилиса (нижней палаты парламента Республики Казахстан) Сергей Пономарёв назвал возможную причину невыплаты заработной платы Шайдорову. Он отметил, что депутаты понимают важность нормального финансирования спортсмена такого уровня и ждут от министерства туризма и спорта официальных разъяснений.

«Я думаю, не исключаю, что это просто обида. Не могу сказать. У меня в голове просто не укладывается подобная ситуация. Олимпийский чемпион — и без зарплаты. Там врача нет у него, он не может подготовиться к своим определённым этапам, стадиям, соревнованиям. Это просто какой-то немыслимый абсурд. Я думаю, что мы свяжемся с Михаилом, переговорим с ним и из первых уст узнаем ситуацию. Возможно, сделаем депзапрос», — приводит слова Пономарёва «КазТАГ».

Министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов объяснил, почему министерство с марта не выплачивает олимпийскому чемпиону 2026 года зарплату. По его словам, всё дело — в заключении нового контракта, который пока не подписан.

«Прежде всего хочу подчеркнуть: Михаил Шайдоров – выдающийся спортсмен, олимпийский чемпион и человек, которым гордится вся страна. Его победа стала историческим событием для казахстанского фигурного катания и всего отечественного спорта. Здесь важно уточнить, что речь не идёт о пяти месяцах невыплаты заработной платы. До февраля 2026 года Михаил получал заработную плату в рамках действующего контракта предыдущего олимпийского цикла.

После Олимпийских игр – 2026 в феврале этот контракт завершился. С марта необходимо было заключить новый договор на следующий олимпийский цикл. Такая процедура распространяется на всех спортсменов национальных команд без исключения. После завершения одного периода подготовки оформляется новый контракт на следующий цикл. Это стандартная практика. На сегодняшний день новый договор со спортсменом пока не подписан, поэтому отсутствуют правовые основания для начисления выплат по новому периоду», – приводит слова Мырзабосынова Zakon.kz.

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на пункт в контракте Михаила Шайдорова об обязательстве по завоеванию медали на Олимпиаде 2030 года.

«Мы же работаем по четырёхлетнему циклу. Планы пишутся на четыре года. Это реально и нормально — указывать планы на Олимпиаду-2030. При чём тут выплаты? Они идут по результату выполнения. А под планы надо финансировать поездки, сборы, закладывать траты на постановки программы. Насчёт того, что ему не платят, я не знаю. Михаил — спортсмен Казахстана. Не знаю, что там происходит», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Учитывая общественный резонанс, представители государственных структур явно захотят побыстрее закрыть вопрос. Но, судя по всему, вся ситуация возникла именно из-за пункта «обязательства» в новом контракте Михаила. В фигурном катании такие требования действительно выглядят странными — ведь новая Олимпиада случится аж через четыре года. Неизвестно, что будет к 2030 году: останутся ли у спортсмена моральные силы на новый вызов, будет ли в порядке его здоровье, какой на тот момент будет конкуренция — всё это невозможно знать заранее. Так что недоумение Шайдорова по поводу этого пункта выглядит вполне оправданным.

Остаётся лишь надеяться, что стороны смогут прийти к новому соглашению, которое удовлетворит всех. А Михаил спокойно сможет продолжать свою карьеру. В крайнем случае мы знаем одну страну, которая очень любит своих фигуристов. И именно на её территории у Шайдорова уже есть опыт тренировок — хоть и, по словам самого фигуриста, в Сочи ему не всегда было комфортно.