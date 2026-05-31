Валиева и Трусова пока ещё не в сборной страны. Но уже совсем рядом

Сразу хочется обозначить: следуя всем правилам и критериям — нет. Во всяком случае, в составе основной сборной России ни Валиевой, ни Трусовой согласно регламенту быть не должно. Списки кандидатов в спортивные команды ежегодно формируются тренерским советом ФФККР, согласовываются исполкомом ФФККР и утверждаются Министерством спорта РФ с учётом выступлений в прошедшем сезоне на официальных международных и всероссийских соревнованиях. Таковых не было ни у Камилы, ни у Александры.

Допустим, что по остальным критериям, которые опубликованы в документе ФФККР, утверждённом лично Антоном Сихарулидзе 13 мая 2025 года, шансы есть у Валиевой и Трусовой. Среди принципов, которые учитываются при формировании команды:

стабильность высоких спортивных результатов и надёжность выступлений на других всероссийских и международных соревнованиях;

сложность и перспективность соревновательных программ, а также их соответствие модельным характеристикам для данного спортивного сезона;

положительная динамика спортивных результатов, показанных в предыдущих сезонах по годам олимпийского цикла с учётом темпов роста спортивно-технической оснащённости;

уровень специальной технической, физической и хореографической подготовленности;

состояние здоровья, психологическая устойчивость;

уровень мотивации и нацеленность на достижение максимального результата;

степень выполнения индивидуальных планов;

перспективные возможности спортсмена.

Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но во всём этом важен лишь тот факт, что выступлений на официальных соревнованиях в минувшем сезоне у Валиевой и Трусовой нет. Без участия в турнирах в прошедшем сезоне появление спортсмена в основном составе сборной России будет противоречить документу ФФККР. Но по решению тренерского совета федерации в списки также могут попасть спортсмены:

после выхода из отпуска по уходу за ребёнком;

после прохождения срочной военной службы (за исключением службы в спортивной роте);

после принятого соответствующей антидопинговой организацией решения об отсутствии факта нарушения антидопинговых правил и отмене санкции в виде временного отстранения;

после выздоровления в связи с заболеванием или перенесённой травмой;

в случае перехода из другого вида спорта при условии выполнения установленных тренерским советом федерации контрольных нормативов.

Пункт про выход из отпуска по уходу за ребёнком не относится к Александре Трусовой — её максимально возможный декретный отпуск (70 дней по законодательству до момента рождения ребёнка) не совпадает с периодом её нахождения в сборной. А положение про отсутствие факта нарушения антидопинговых правил не подходит Камиле Валиевой — её санкции не были отменены, а срок дисквалификации истёк своевременно в соответствии с решением суда.

Но тем не менее информация о включении обеих в команду на днях оказалась в СМИ. О том, что обе фигуристки попали в сборную России, на днях сообщило издание «Тверь и спорт». По данным источника, в женском одиночном катании в основную команду включены Аделия Петросян, Камила Валиева, Александра Трусова, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова и Мария Захарова. В резервном составе оказались Дарья Садкова и Камила Нелюбова. Однако вскоре эта информация была опровергнута ФФККР:

«В связи с появлением очередной непроверенной информации Федерация фигурного катания на коньках России сообщает, что проект состава сборной команды РФ, распространяемый в социальных сетях со ссылкой на «Тверь и спорт», не соответствует действительности. ФФККР в очередной раз призывает представителей СМИ и болельщиков пользоваться только официально опубликованной информацией. Список сборной команды сезона-2026/2027 будет размещён на сайте ФФККР после его подписания в Министерстве спорта РФ», — говорится в сообщении ФФККР.

Вскоре о недостоверных данных в списках заявил и генеральный секретарь ФФККР Александр Коган:

«Исполком ФФККР утвердил предварительные списки сборной. В настоящее время мы ожидаем утверждения их министерством спорта. Информация о списках сборной, публикуемая сейчас в СМИ, не соответствует действительности. Распространяется, например, информация, что Алина Горбачёва больше не в сборной, но это не так — она вошла в резервный состав национальной команды. Издание, на которое сейчас все ссылаются, погналось за хайпом, но ошиблось почти в 50% фамилий», — приводит слова Когана ТАСС.

Камила Валиева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако, по данным источников «РИА Новости Спорт», Камила и Александра в списках всё же могут оказаться — но в резервном составе:

«Так как спортсменки не соревновались в последние сезоны, они на данный момент не соответствовали критериям для попадания в предварительный основной состав. При этом допустимо их включение в резерв».

Попасть в запасной состав Валиева и Трусова могут по решению тренерского совета — такое часто бывает, когда фигурист пропускает сезон по уважительной причине. Александра в минувшем сезоне появилась на контрольных прокатах, а дальше ушла в декрет — тянет на уважительную причину. История Камилы отличается, однако её любит и поддерживает вся страна. Так что поддержка её желания вернуться к соревновательной деятельности со стороны тренерского совета будет вполне ожидаемой.

Но что даёт попадание в резерв? В первую очередь — финансирование. Это по-настоящему важно молодым фигуристам — для постановки программ, получения экипировки и так далее. В резерве этой поддержки меньше, чем членам основной команды. Но фигуристы могут также получать дополнительное финансирование от регионов или от личных спонсоров. У Трусовой и Валиевой с этим точно нет и не будет никаких проблем — они обе достаточно медийные личности. Так что резерв для них станет очень ценной поддержкой от федерации, причём больше моральной — вы нам нужны.

«И Камила Валиева, и Саша Трусова собираются возвращаться в спортивный сезон. Они написали соответствующие заявления. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсменки — нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях. Мы видели их в шоу — они в порядке. И составят конкуренцию», — заявил глава ФФККР Антон Сихарулидзе после отчётной конференции.

Так что сомнений в том, что Камила и Александра окажутся в резерве сборной, практически нет. Надеемся, что попадание туда даст обеим фигуристкам дополнительную мотивацию к продолжению карьеры и новым высотам!