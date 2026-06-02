Без побед, без ультра-си, но в кресле-коляске. Тяжёлая судьба яркой ученицы Тутберидзе

Как живёт и работает Дарья Усачёва, чья спортивная карьера оборвалась в 15 лет, и почему быть в инвалидном кресле — «прикольный опыт»?

В фигурном катании грань между успехом и катастрофой тоньше лезвия конька. Один неверный шаг — и программа рушится; одно точное решение — и рождается легенда. «Чемпионат» запускает спецпроект «Фигурные драмы», посвящённый ключевым и вместе с тем драматичным событиям в нашем виде спорта: от технических сбоев и травм до революционных изменений правил. Это не набор цифр из протоколов — за каждым эпизодом стоят живые эмоции, но именно они изменили всё.

И в первом выпуске мы вспомним историю фигуристки из легендарной группы Этери Тутберидзе. Профессиональная карьера Дарьи Усачёвой оборвалась в 15 лет, даже толком не начавшись. Из Японии одиночница уехала на инвалидном кресле, однако это привело её к гармонии с собой и, возможно, к дальнейшему прорыву в новой роли.

Дарья Усачёва с тренерами Этери Тутберидзе и Сергеем Дудаковым Фото: РИА Новости

Тутберидзе не взяла Усачёву в группу

Первые шаги Даши в спорт были сделаны в традиционно юном возрасте — в три года. После переезда из родного Хабаровска в Москву семья Усачёвой начала искать новую школу, в которой будущая одиночница сумела бы реализовать весь свой потенциал.

Фигуристка могла бы пойти заниматься в ЦСКА, но финальный выбор был отдан ещё более известной школе, через которую прошли многие чемпионки. Правда, на тот момент просмотр в «Хрустальном» был уже закрыт, поэтому Дашу отдали в группу Оксаны Булычёвой, где спортсменка освоила все двойные прыжки.

Но, конечно, амбиции попасть к лучшему тренеру мира у Усачёвой оставались, поэтому в 10 лет она снова постучалась в двери Этери Тутберидзе. И снова потерпела неудачу — в этот раз помешала не случайность, а недостаточный уровень подготовки. Наставница отказала фигуристке, поскольку та не владела тройными элементами.

Весь следующий год Даша нарабатывала прыжки в три оборота и каскады 3+3 под руководством Анны Царёвой, и лишь затем команда Тутберидзе, Дудакова и Глейхенгауза ответила согласием. Однако это было лишь началом трудного пути Усачёвой — тренировки в «Хрустальном» оказались интенсивнее, а успех никак не приходил. По её словам, мандраж и постоянный страх совершить ошибку мешали спортсменке раскрыться на льду.

Дарья Усачёва Фото: РИА Новости

Катание без ультра-си — вечный стресс

Возможно, именно это впоследствии и станет одной из причин случившейся трагедии. Даша много сил отдавала на то, чтобы выучить многооборотные прыжки, но ультра-си так и не давались ей. Фигуристка анонсировала тройной аксель, однако премьеры так и не случилось. В эпоху достижений Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Алёны Косторной выступать без сложнейших элементов было достаточно волнительно, поэтому другие одиночницы бросали все силы на изучение новых прыжков, даже если это означало принять риск повышенной травматичности.

В случае Усачёвой, наверное, можно было какое-то время обойтись и без этого. Ведь по юниорам плодотворная работа с Тутберидзе приносила хорошие результаты: Даша взяла бронзу в финале серии Гран-при, а на первенстве мира сенсационно выиграла серебро, обойдя нынешнюю олимпийскую чемпионку Алису Лью. Даже с базовым набором спортсменка могла претендовать на самые высокие места, поскольку обладала хорошим скольжением и врождённым артистизмом.

На взрослом уровне главной задачей для Даши было не затеряться. Пока велась работа над трикселем и квад-сальховом, ей необходимо было заявить о себе и переубедить экспертов, считавших её аутсайдером в борьбе за Олимпиаду-2022.

Но, увы, судьба у Усачёвой оказалась крайне тяжёлой. И череда случайностей оборвала её карьеру в 15 лет.

Трагическое падение в Японии

Первый взрослый сезон начался для юной одиночницы с травмы, что уже вызывало опасения: фигуристка без ультра-си могла переусердствовать на тренировках в попытках их стабилизировать. Тем не менее Даше пришлось забыть о сложных прыжках и восстанавливать даже тройные. С этим она справилась и на Гран-при США смогла остаться второй. Следующим пунктом должно было стать выступление на этапе в Японии.

Дарья Усачёва Фото: International Skating Union via Getty Images

Однако Усачёва даже не смогла откатать свои программы. Всё случилось на шестиминутной разминке: ученица Тутберидзе зашла на прыжок и внезапно упала, причём ей едва удалось встать. Около бортика плачущую фигуристку ждал врач, который унёс её с катка на руках. Травма бедра оказалась столь серьёзной, что Даша тут же оказалась в кресле-коляске, неспособная передвигаться самостоятельно.

Если в первые месяцы шансы на поправку у спортсменки были, то вскоре стало понятно — на лёд она больше не вернётся. Во всяком случае, в качестве одиночницы.

Усачёва пошла наперекор Тутберидзе?

Интересно, что тренер Даши верила в её возвращение, но заявление Этери Георгиевны остаётся неоднозначным. Специалист заговорила о фантомных болях, что в рамках такого серьёзного повреждения звучит несколько некорректно и напоминает случай, когда Тутберидзе допускала выступление Алёны Косторной с переломом руки.

«Дашу мы очень долго пытались восстановить, но она начинала прыгать, и боли возвращались. Возможно, это психологический момент, фантомные боли. Каждый раз я отправляла её обратно в ФМБА консультироваться, обследоваться. Она была у самых разных специалистов, в том числе в Германии у Кристиана Шнайдера. Дошло до того, что причин для проблем медики уже не видят, а ей всё равно больно. Я не врач, мне сложно сказать, что это. Но прыгать она не может», — рассказывала наставница ТАСС.

Факт оставался фактом — Усачёва решила себя не мучить, а попробовать найти другой способ остаться в спорте. Даша пробовала образовать дуэт с Дарио Чиризано и перейти в танцы на льду, однако не случилось. Тогда фигуристка объявила о завершении карьеры и впервые попробовала себя в тренерстве.

Уехала тренировать в Китай и вернулась

Сначала Усачёва работала в школе Аделины Сотниковой, но вскоре получила приглашение поехать в Китай — тренировать детей в частном клубе. Решение о переезде далось Даше непросто — она признавалась, что опасалась не справиться с языковым барьером, новой средой и повышенным уровнем ответственности. Тем не менее бояться трудностей — не в характере этой девушки.

Усачёва перебралась в Пекин на целых восемь месяцев. Этот опыт помог ей найти себя и своё призвание. Несмотря на то что Даша постоянно скучала по дому, она получила возможность передать свои знания следующему поколению и вновь полюбить фигурное катание.

После пережитой спортивной трагедии этот пункт особенно ценен.

По словам фигуристки, отрефлексировала свою боль она достаточно быстро, что стало шоком для некоторых её знакомых:

«Я вообще люблю с шуточной стороны рассматривать такое. Хотя мне в комментариях потом писали, это у меня психологическая травма. «Она шутит на эту тему, потому что это её травмировало». Может быть… Но мне ок! Нет такого, что я вспоминаю и плачу: «Как же так! Как же мне было плохо!» Раньше какое-нибудь видео в соцсетях могло вызвать плаксивую эмоцию, сейчас я смотрю на это абсолютно спокойно. Иногда я могу пошутить на эту тему, если контекст позволяет. Все шутили про коляску, и я сама — про колёса, «первый шаг». Эти шутки помогали мне психологически. Это был классный опыт, ко мне приезжали ребята, я многое в своей жизни переосмыслила. Звучит очень плохо, но это был прикольный, интересный опыт побыть в инвалидной коляске», — говорила Даша в интервью Sport24.

История Усачёвой доказывает, что за любым плохим эпизодом наступает хороший. И даже если мир лишился прекрасной фигуристки, возможно, он же приобрёл классного тренера, который сможет удивить всех в будущем. Остаётся только пожелать Даше успехов в её начинаниях.