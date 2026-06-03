Экс-тренер Самоделкиной продала квартиру ради ученицы. Но Софья бросила её и уехала в США

Что ни день, то новый скандал в и без того не самой сильной и имеющей небольшое представительство сборной Казахстана. Громкая и долгая эпопея с отсутствием выплат и денежной поддержки олимпийского чемпиона 2026 года Михаила Шайдорова вроде как завершилась мирно. Ранее фигурист критиковал государственные структуры за то, что они не оказывают ему помощь, и отмечал, что не собирается подписывать предложенный ему контракт, поскольку в нём указан спорный пункт о необходимости выиграть медаль на будущей зимней Олимпиаде-2030. Но на днях заместитель министра туризма и спорта Казахстана Серик Жарасбаев заявил, что со спортсменом всё-таки удалось договориться. Правда, были ли убраны пункты, которые не понравились Шайдорову, осталось загадкой.

«Относительно контракта, который все активно обсуждают, хотел бы сказать, что Михаил его подписал. Заключение соглашения прошло в рамках правового поля. Стороны пришли к обоюдному согласию – мы обсудили все пункты, и на сегодняшний день контракт подписан. Сразу после этого мы его приняли в работу, вытекающие из контракта обязательства будут исполнены и произведены все соответствующие выплаты», — сказал Жарасбаев в видео, опубликованном пресс-службой министерства туризма и спорта Республики Казахстан в социальных сетях.

Ситуация с Шайдоровым явно указала на проблемы в Казахстане не столько на уровне фигурного катания, сколько на уровне государственных структур – и буквально открыла ящик Пандоры. Активно начали высказываться как представители разных видов спорта, которым в своё время государство тоже не платило деньги, но требовало от них результатов, так и специалисты, которым приходилось даже отдавать свои личные сбережения, чтобы их атлеты могли спокойно выступать.

Одним из таких спикеров стала Эльмира Турганова, бывший тренер экс-россиянки Софьи Самоделкиной. После не совсем честного ухода фигуристки из академии «Ангелы Плющенко», где она тренировалась под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко без контракта и бесплатно получала лёд, питание и проживание, именно Турганова приютила её. Специалист начала готовить Софью к стартам, а также к скорейшему выполнению главной цели, ради которой весь этот переход и был задуман, — получения олимпийской квоты для участия в Играх в Милане в 2026 году. По итогам чемпионата мира 2025 года в Бостоне Самоделкина получила право принять участие в Олимпиаде, однако затем резко ушла от своего тренера. На фоне всеобщего интереса к ситуации с Шайдоровым Турганова решила напомнить, как, по её словам, от работы всей государственной системы в области спорта в Казахстане пострадала и она.

«Ранее я была личным тренером Софьи Самоделкиной. В январе 2025 года мы выехали на Всемирную Универсиаду, где заняли третье место. Когда вернулись домой, нас не только не поздравили, но ещё и уволили меня по причине прогула более трёх часов по неуважительной причине. Хотя я выезжала в свой законный трудовой отпуск, при этом график отпусков уже был подписан руководителем ДЮСШ №2 Сахарбаевым Бауыржаном. Тем не менее меня уволили.

До Универсиады Василий Левит вызвал меня к себе и сказал, чтобы я увольнялась по собственному желанию, но я отказалась. Я ему объясняла, что я мать двоих детей, мать-одиночка, воспитываю их одна. Что у меня есть ипотека. Я его слёзно просила хотя бы дать мне время доработать до конца марта, когда мы завоюем олимпийскую лицензию. Но тем не менее он мне сказал: «Ты должна уволиться сейчас». Меня уволили.

Я не понимаю, по какой причине нашим чиновникам, определённым чиновникам, руководителям управления спорта неугодны такие люди, как я. Неужели не нужны результаты? Разве не нужна олимпийская лицензия? Разве не нужны медали на Олимпийских играх? Для меня это непонятно. Но почему-то в нашей стране такие люди, как я, которые сами достигают успехов в одиночку, без связей и поддержки, неугодны. И в данный момент со мной случилась такая несправедливость.

Если честно, я считала это каким-то позором и каким-то стыдом. Мне было реально стыдно перед зарубежными странами, так как мы тогда находились под пристальным вниманием иностранных журналистов. И представляете, такое происходит в нашей стране. Мы готовимся к завоеванию олимпийской лицензии, мы готовимся к Олимпийским играм, и личного тренера увольняют за то, что она уехала на Всемирную Универсиаду, где они заняли третье место, и это является неуважительной причиной. И также Василий Алексеевич сказал, что Всемирная Универсиада — это для него не соревнования и это не результат. Я была в недоумении.

После того как я осталась без работы, меня ждало — после завоевания олимпийской лицензии — предательство от моей спортсменки Самоделкиной Софьи. Хотя я с такой душой всё делала для неё. Столько вложила сил и личных денег. Но когда у тебя появляется результат в виде олимпийской лицензии, у тебя появляется столько помощников и советников… и тут она забыла, кто всё время ей помогал в этом нелёгком пути», — написала Турганова в социальных сетях.

Софья Самоделкина Фото: Toru Hanai/Getty Images

Тренер вспомнила, как Самоделкина, по её словам, предала тренера. А ведь Турганова потратила ради успеха Софьи свои личные сбережения и в том числе продала квартиру. А экс-россиянка просто оставила специалиста и переехала в США. Там она начала работать с прославленным советско-американским специалистом Рафаэлем Арутюняном, который готовил её к выступлению на Олимпийских играх, где фигуристка заняла 10-е место.

Конечно, столь яркое заявление, особенно на фоне всего происходившего в последние дни, не могло остаться незамеченным. На страницах Самоделкиной в соцсетях появилось множество комментариев о её поступке. Некоторые казахстанские болельщики уже отказываются от девушки и отправляют её обратно в Россию:

«Оказывается, ты предала своего первого тренера в Казахстане».

«Казахофобка. Пора домой, на родину. Россия-матушка зовёт»

«Как вы получили гражданство Казахстана без знания государственного языка?»

«Может, вернёшь деньги, вложенные в тебя тренером в Казахстане?»

«Возместить квартиру не собираешься?»

При этом некоторые комментаторы не согласны с Тургановой. Они считают, что специалист поступила не как взрослый человек, а просто поддалась эмоциям, продав свою квартиру (хотя об этом её никто не просил), и теперь обвиняет Софью. И не совсем ясно, знают ли в самом Казахстане о ситуации с «предательством». Более того, некоторые даже считают Самоделкину некой героиней своей новоиспечённой родины: после Олимпиады и, казалось бы, лишь 10-го места ей подарили квартиру в Астане.