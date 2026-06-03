От внука главы Росгвардии до Егора Крида. С кем Алину Загитову подозревали в романе

Личную жизнь прекрасной Алины Загитовой без устали обсуждают с момента её победы на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. Уже дошло до того, что ей публично дают советы по выбору парней — но Тамара Николаевна Москвина всё-таки может себе это позволить! А ведь фигуристка в принципе обычно предпочитает не затрагивать тему отношений с противоположным полом, и если отвечает на подобные вопросы, то делает это максимально лаконично. Однако совсем не удивительно, что многих так сильно волнует, кому достанется сердце невероятной красотки. Тому, кто завоюет Алину, безусловно, позавидует добрая половина мужского населения!

Пока же в СМИ и соцсетях продолжают регулярно выявлять подозреваемых в романе со знаменитой фигуристкой. Кандидатов набралось на любой вкус и цвет: брутальные хоккеисты, коллеги по цеху и даже популярный певец. Встречалась ли с кем-то из них реально Загитова — доподлинно неизвестно, но поводы допускать это всё-таки были. Не так давно Алина намекнула на то, что состоит в отношениях, — и даже показала избранника, правда, со спины. Предлагаем вспомнить имена всех возможных счастливчиков, которых связывали с Загитовой.

Алина Загитова и Егор Крид Фото: Из личного архива Загитовой

Егор Крид

О том, что Алина Загитова встречается с Егором Кридом, заговорили минувшим летом. Поводом послужила их совместная фотография, на которой известный певец обнимает фигуристку за плечи и целует в лоб.

Компрометирующий кадр Алина сама опубликовала у себя в соцсетях, подписав: «The birthday boy». Кроме того, она добавила в конце записи чёрное сердечко. Дело происходило на вечеринке в честь дня рождения Крида. Спортсменка нарядилась в весьма смелый наряд, продемонстрировав безупречную фигуру.

Однако через несколько дней, когда в медиапространстве уже вовсю полыхали заголовки, что Загитова встречается с Кридом, он опроверг все подозрения. В том числе объяснил, почему олимпийская чемпионка общалась с его родителями.

«Это очевидно, мне кажется. Всегда, когда девушка, которая не была ещё в моем окружении, появляется, с ней приписывают роман. Я свободен.

Я её познакомил (с родителями. — Прим. «Чемпионата») на моём дне рождения. Она просто была на вип-ложе — там же, где были мои родители. Она суперклассная девочка», — заявил Крид «СЭ».

Загитова также не подтвердила романтическую связь с певцом, сухо назвав их отношения просто нормальными.

«Нормальные. Отношения — это громко сказано. Егор — классный чувак. Мы просто общаемся, он очень добрый. В принципе, вот так», — ответила Загитова на «БИМ-радио».

Дмитрий Воронков Фото: РИА Новости

Дмитрий Воронков

Роман с хоккеистом «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрием Воронковым Алине Загитовой приписывали довольно долго. В 2021 году её стали часто видеть на матчах «Ак Барса», за который тогда играл молодой человек. Девушка объясняла, что просто болеет за любимую команду, и настоятельно просила журналистов не снимать её на трибунах. Однажды даже грозилась засудить и подключить свои связи, если представители СМИ не удалят все видеозаписи на одном из матчей.

Но частое посещение Загитовой хоккея было не единственным аргументом за то, что она встречается с Воронковым. Особо внимательные фанаты заметили, что они оба публикуют в соцсетях кадры из одних и тех же мест — например, бани. В конце 2021-го Воронкова прямо спросили о слухах насчёт отношений с Загитовой. Парень ответил, что ничего такого не слышал, но они «общались чуть-чуть».

В мае 2022-го появилась информация: якобы хоккеист расстался с Алиной — хотя никаких однозначных фактов, что они в принципе встречались, к тому времени по-прежнему не было.

Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Даниил Глейхенгауз

Трудно поверить, но болельщики умудрились всерьёз заподозрить Алину Загитову в отношениях с тренером и хореографом Даниилом Глейхенгаузом! Специалист команды Тутберидзе старше фигуристки на 11 лет. Разница в возрасте, конечно, не настолько большая, чтобы воспрепятствовать зарождению любви, но ведь Алина была ещё несовершеннолетней, когда Глейхенгауза начали величать её тайным бойфрендом.

Причиной этой странной гипотезы послужили всего лишь их тёплое общение и милые общие фото с соревнований и тренировок. Впрочем, немало масла в огонь подлило и признание Даниила, что юная подопечная является его музой.

Конец домыслам о романе Загитовой с Глейхенгаузом положила женитьба последнего. Между прочим, Алина отлично погуляла на свадьбе наставника и поймала букет невесты.

Александр Романов Фото: РИА Новости

Александр Романов

Защитника клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова стали сватать Алине Загитовой в начале 2020 года. В то время спортсмен выступал за ЦСКА, тренировался, соответственно, в Москве, поэтому теоретически действительно мог встречаться с олимпийской чемпионкой.

Правда, вся их симпатия ограничивалась лайками в соцсетях. Но и этого оказалось достаточно, чтобы раздуть в медиа любовную историю. Когда парня попросили прокомментировать слухи о романе с Загитовой, он не на шутку удивился.

«Встречаемся ли мы с Загитовой? Нет, конечно. У нас с Алиной нет никаких отношений, даже дружеских. Мы вообще не общаемся, даже в соцсетях», — ответил Романов изданию «Лайф».

Разумеется, одних опровержений хоккеиста касательно связи с Загитовой было недостаточно, чтобы полностью пресечь сплетни об их отношениях. Точкой в этом вопросе поставила только помолвка Романова с бывшей гимнасткой Софьей Красовской.

Александр Галлямов и Алина Загитова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Галлямов

Парник Александр Галлямов часто забавно подкалывает Алину Загитову, видимо, надеясь привлечь её внимание. А в одном из её влогов с этапа Гран-при России он уверенно, но бережно поднял девушку в высокую поддержку. Олимпийская чемпионка, в свою очередь, частенько подыгрывает парню, шутит и делает вид, будто ревнует его к другим спортсменкам.

Вполне естественно, что болельщики разглядели между ребятами искорку и предположили, будто между ними нечто большее, нежели дружба. Да и влюблённая пара из них получилась бы очень красивая: оба брюнеты, Алина — хрупкая, нежная и одновременно страстная, а Галлямов — высокий, сильный и железно надёжный.

Кирилл Капризов и Алина Загитова Фото: РИА Новости

Кирилл Капризов

Кирилл Капризов — первый хоккеист, с которым Алине Загитовой приписывали отношения. Случилось это сразу после её триумфальной победы на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане. В Сети активно распространялись разговоры, что 15-летняя на тот момент девушка слишком кокетливо общалась с Капризовым в аэропорту Южной Кореи перед посадкой на рейс в Москву. Также часть фанатов Алины почему-то взбудоражило их общее фото. На нём присутствовала ещё и Евгения Медведева, но в романе с хоккеистом всё равно подозревали именно Загитову.

Позже Кирилл развеял все сплетни, назвав предположения о связи с юной фигуристкой выдумками.

«Да мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолёте к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолёта радовались и отмечали победу», — рассказал Капризов изданию Sport.24.

Алина Загитова с новым избранником Фото: Из личного архива Загитовой

Артём Чечихин

Об отношениях Алины с внуком главы Росгвардии стало известно не так давно. Повод для подобных разговоров дала сама Загитова, опубликовав фотографию с возлюбленным в социальных сетях. Поклонники олимпийской чемпионки люди подготовленные, поэтому вычислить личность потенциального молодого человека фигуристки им было легко — а парню не помогло даже закрытие аккаунта в соцсетях. К тому же сама спортсменка подогрела внимание публики репостом фотографии в «сториз» и подписью: «Мы не афишируем, но и не скрываем».

По слухам, новым возлюбленным Загитовой является 26-летний Артём Чечихин — внук главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Его отец — известный российский продюсер Юрий Чечихин, который женат на дочери Золотова Жанне. Пара уже успела засветиться вместе на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге, где прошёл поединок известного российского боксёра Дмитрия Бивола с немецким претендентом Михаэлем Айфертом. Алину с Артёмом видели в первом ряду во время турнира, а также по его завершении — когда Загитова решила поздравить Бивола с победой.

Там то фигуристка и появилась впервые с новым избранником. Примечательно, что пара не пыталась скрыться от камер. А ранее сама Алина заявляла, что не будет раскрывать личность своего избранника до свадьбы. Поклонники предполагают, что у Загитовой с Чечихиным действительно всё серьёзно, раз олимпийская чемпионка уже не скрывает их связь. А в начале 2026 года она показывала фотографию, где на безымянном пальце было замечено кольцо с крупным камнем. Так что кто знает — может, свадьба спортсменки уже не за горами. Но самое главное, что Алина, кажется, абсолютно счастлива — а мы можем только порадоваться за неё!