Упущенный потенциал. Вместе с сыном Плющенко Россия потеряла двух фигуристок с ультра-си

Азербайджан получил мультиквадистку в лице Вероники Жилиной, а за Беларусь будет выступать Кира Трофимова с уникальным элементом.

Фигурное катание в России оказалось в интересном положении: бездействие чиновников ФФККР в вопросе снятия бана с наших атлетов на фоне успехов других федераций побудило к действиям непосредственно самих спортсменов. Однако без поддержки справиться со всеми формальностями юным фигуристам было бы сложно, и один из наших топ-тренеров включился в игру.

Речь, конечно же, о Евгении Плющенко, который поставил на поток трансферы в другие страны. Сын великого чемпиона отправился в Азербайджан. Впрочем, уход Саши экспертов нисколько не обеспокоил.

С Вероникой Жилиной и Кирой Трофимовой ситуация иная — в их случае приходится говорить об упущенном серьёзном спортивном потенциале.

Перспективы Вероники Жилиной

Жилина по праву считалась одной из самых перспективных одиночниц России. В 2019 году Ника попала в группу Этери Тутберидзе, уже владея всеми тройными прыжками, при этом она была серьёзно нацелена на исполнение ультра-си. Через несколько месяцев фигуристка и правда продемонстрировала чистый четверной сальхов, а ещё спустя время в её арсенале появились квад-тулуп и триксель. С таким набором в 2020 году Жилина перешла к Евгению Плющенко.

Но в развитии Ника не остановилась — в «Ангелах» она стала нарабатывать разные комбинации с ультра-си, а также учила лутц в четыре оборота.

За годы работы фигуристка преуспела в освоении сложнейших элементов: из квадов она приземляла тулуп, сальхов на соревнованиях, риттбергер и лутц — на тренировках. Активно вставляла в программы тройной аксель. Для поддержания же формы Жилина прыгала «несоревновательные» каскады: от нереальной умопомрачительной комбинации из 19 (!) прыжков — 4S+1Eu+3S+1Eu+3Lo+1Eu+3S+2А+1Eu+3S+1Eu+3S+2А+1Eu+3S+1Eu+3S+1Eu+3S+1Eu+3S — до секвенции 4S+3A и каскада 2А+4S.

Вероника Жилина Фото: РИА Новости

При этом Ника работала и над более реальными элементами: каскадами лутц — риттбергер и флип — риттбергер, а также над популярной секвенцией из квада и двух дупелей. Судя по всему, она готовилась ставить первым элементом сначала сальхов, а затем и лутц.

Непосредственно на стартах спортсменка демонстрировала более классические элементы: 3А+3Т, 4S+2Т, 4Т+2Т, 4Т+3Т, 4Т+1Eu+3S. Целью себе ставила катать три квада в одной программе.

Казалось, с таким набором она неминуемо стала бы лидером российского женского катания. Однако тяжёлая травма спины внесла свои коррективы.

Тем не менее наши чиновники держали в уме, что после восстановления Жилина останется в обойме и сохранит высокий спортивный потенциал. Именно поэтому Нику не отпустили в Азербайджан сразу. Но когда это произошло, Россия потеряла сильную спортсменку — в 18 лет, несмотря на прошлое повреждение, она продолжает прогрессировать и уже сейчас показывает квад-сальхов на тренировках в новой стране.

Перспективы Киры Трофимовой

У Трофимовой меньше достижений, но сила Киры оказалась не в многооборотных прыжках, а в умении презентовать себя и мягко скользить. Она была одной из самых перспективных фигуристок Подмосковья — выигрывала первенство Московской области и много раз становилась призёром турнира, благодаря чему вошла в сборную региона. Спортсменка тренировалась у Ирины Смирновой, а затем перешла в «Ангелов Плющенко».

Громко говорить о Кире начали в 2023 году, когда она отлично проявила себя на этапах юниорской серии Гран-при. Тогда же встал вопрос о том, чтобы прогрессировать и в технике. Тройные прыжки у фигуристки получались стабильно, и задел на четверные у неё определённо был. Правда, в начале для изучения квадов Трофимова выбрала не тот элемент: она долго билась о лутц в четыре оборота, но вскоре отказалась от этой идеи. Более вероятным для неё стал квад-тулуп — его она выезжала вне соревнований, однако на стартах удачных попыток не было.

Работа ведётся и над тулупом, и над лутцем одновременно, также свой арсенал Кира хочет пополнить тройным акселем.

Пока же у неё есть другой уникальный элемент — сальто. Спортсменка сделала его своей визитной карточкой, а с учётом того, что сальто теперь разрешено вставлять в программы, у фигуристки есть все шансы, выйдя на международную арену за Беларусь, тут же запомниться судьям.

За карьерой Киры и Ники под другими флагами, безусловно, будет интересно наблюдать. Эти фигуристки могут стать лидерами следующего поколения в женском одиночном.