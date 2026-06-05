Ягудин поддержал переход Плющенко-младшего! Это связано с совместным шоу экс-соперников?

Смена спортивного гражданства сыном двукратного олимпийского чемпиона, выигравшего за свою карьеру более 40 медалей крупных турниров за сборную России, а ныне заслуженного тренера страны Евгения Плющенко была воспринята фигурнокатательной общественностью очень неоднозначно. Некоторые обвинили знаменитую семью в отсутствии патриотизма, другие — в предательстве родины и в отказе от своих прежних слов. А некоторые решили занять более нейтральную позицию и просто ограничиться банальными фразами, что каждый в своей жизни всё решает сам. Одним из тех, кто неожиданно для многих занял противоположную сторону, стал олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.

На протяжении долгих лет именно дуэль Плющенко — Ягудин считалась самой известной и острой в фигурном катании. Спортсмены какое-то время вместе тренировались у Алексея Мишина, а позднее сражались друг против друга, уже будучи в разных штабах. Всё обострилось на Играх в Солт-Лейк-Сити, куда сразу оба ехали в статусе фаворитов. Но на самих соревнованиях Плющенко допустил ошибку в короткой программе, а Ягудин выдал фееричный прокат, показав публике свою коронную «Зиму». И по итогам произвольной именно Алексей стал олимпийским чемпионом. После этого последовали годы обоюдных претензий и подколов со стороны самих спортсменов, а со стороны общественности — попытка понять, кого из фигуристов можно назвать более великим…

Однако в последние годы в спорте видна тенденция на примирение между когда-то злейшими соперниками. Сначала олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова предложила серебряному призёру Игр в Пхёнчхане Евгении Медведевой разрешить негласный конфликт, который был между фигуристками. Потом Плющенко и Ягудин начали публиковать совместные фото и даже захотели посоревноваться друг против друга в рамках «Русского вызова». Но эта идея в жизнь не воплотилась. Зато уже тогда Алексей референсом на историю Загитовой – Медведевой рассказал, что нужно сделать, чтобы он принял участие в шоу Плющенко: «Написать СМС-сообщение: «Привет, спишь?» Я на него отвечу: «Нет, не сплю, ждал».

А теперь вообще случилось, как казалось когда-то, невероятное. Алексей Ягудин одним из немногих поддержал решение своего заклятого соперника по переходу его сына под другой флаг.

«Мне кажется, ничего сверхъестественного не произошло. В фигурном катании мы давно привыкли к переходам спортсменов под другие флаги. Это обычная практика – как в футболе переход из одного клуба в другой. Да, здесь речь идёт о гражданстве, поэтому реакция более эмоциональная. Я могу понять людей. Повышенное внимание к этой истории связано прежде всего с фамилией Плющенко и популярностью самого Саши. Но ему всего 13 лет, впереди огромная карьера, за это время может произойти всё что угодно. Мы всей страной недавно переживали за Илью Малинина, который выступает за США, всё равно воспринимаем его как своего.

Поэтому решение 13-летнего спортсмена выступать за Азербайджан ради международных стартов не выглядит чем-то из ряда вон выходящим. Видел, как Саша работает на шоу, с какой отдачей выступает. Я ему в любом случае желаю удачи. И будем болеть за него, как мы радовались успехам и Малинина, и Михаила Шайдорова», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко Фото: Из личного архива Евгения Плющенко

На эти слова молниеносно ответил Евгений Плющенко, заявив, что на самом деле переход Гном Гномыча в Азербайджан одобрил весь мир. Так как в открытом медийном пространстве мы такой поддержки не наблюдали, то, возможно, для Евгения Алексей — это и есть весь мир, что априори мило. В любом случае ещё один этаж в здании под названием «Примирение» у экс-спортсменов случился.

«Тот случай, когда Алексей Ягудин будет болеть за Плющенко! На самом деле, мне было очень важно, что весь мир спорта поддержал моего сына. Спортивная карьера короткая, сложная и непредсказуемая. Таких динозавров, как я, который катался на Олимпиаде в 31 год, уже не сыскать и не откопать. Очень благодарен Лёше и всем, кто смотрит на этот вопрос через призму спорта и шанса для 13-летнего мальчика, который только начинает свой путь в большом спорте», – написал Плющенко на личной странице в социальных сетях.

Другой вопрос, являются ли слова Ягудина искренними, действительно ли он считает этот переход верным и почему в таком случае упоминает в качестве примеров Илью Малинина и Михаила Шайдорова, которые никогда не выступали за Россию, не родились здесь и не имели российского спортивного гражданства. Или же всё это высказывание — одно большое заигрывание с аудиторией.

Возможная причина — скорое шоу. Дело в том, что Плющенко и Ягудин готовят совместный проект с максимально говорящим названием — «Плющенко и Ягудин снова на одном льду». Ностальгический дух — «Мушкетёры возвращаются. 25 лет спустя» — прямо отсылает к Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, после которой прошло уже четверть века. Да и сама тема выбрана довольно символично: бывшие соперники, которые годами обменивались колкостями, теперь как будто превращаются в мушкетёров, готовых снова выйти на лёд вместе.

Анонс получился в фирменном стиле Плющенко. Евгений написал, что они с Ягудиным «25 лет не общались», потом встретились, «психанули» и решили сделать масштабное шоу. Показы уже заявлены в нескольких городах: 19 и 20 февраля 2027 года — в Москве на «ВТБ Арене», 6, 7 и 8 марта — в петербургском «Юбилейном», а 12 марта шоу должно пройти в Екатеринбурге на «УГМК-Арене». Причём Плющенко уже обещал, что список городов будет пополняться.

Идея шоу принадлежит Яне Рудковской. В описании проекта всё подаётся максимально торжественно: продюсер и автор идеи якобы делает то, что ещё недавно казалось невозможным — объединяет на одном льду двух мировых легенд фигурного катания. Билеты уже в продаже, и цены на них внушительные, даже несмотря на то что до первых показов остаётся девять месяцев. В Петербурге они варьируются в диапазоне от 1500 до 12 000 рублей, в Москве — от 500 до 10 000 рублей, в Екатеринбурге — от 1300 до 9500 рублей.

И на этом фоне поддержка Ягудина в истории с переходом Александра Плющенко под флаг Азербайджана выглядит особенно любопытно. Конечно, можно поверить, что Алексей действительно смотрит на ситуацию спокойно и не видит ничего катастрофического в том, что 13-летний спортсмен, отец которого многие годы заявлял совершенно об обратном, ищет возможность выступать на международной арене. Но нельзя не заметить и другое: сейчас Ягудин и Плющенко находятся в одной медийной связке, и новый конфликт был бы максимально невыгоден всем.

Тем более вся концепция будущего шоу строится именно на эффекте большого воссоединения. В такой конструкции публичная поддержка семьи Плющенко со стороны Ягудина работает буквально как дополнительная реклама проекта.

А все прекрасно знают, что Евгений Плющенко и его жена известный продюсер Яна Рудковская умеют делать бизнес из всего.