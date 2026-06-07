Малинин хочет видеть русских фигуристов на международке. Кто ещё ждёт нашего возвращения?

Многие федерации продолжают возвращать российских спортсменов на международные соревнования, некоторые — даже с флагом и гимном. Но вот в фигурном катании — всё ещё тишина. Все ждут, что многое может решиться на ближайшем конгрессе, который пройдёт с 10 по 12 июня на Канарских островах и куда в составе российской делегации отправятся президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе и генеральный секретарь ФФККР Александр Коган. Правда, многие источники заявляют, что Международный союз конькобежцев (ISU) может согласиться только на допуск юниоров и ещё на год оставить взрослых кататься внутри России.

Однако приятно, что с каждым днём абсурдность ситуации, в которой мы находимся, видят и сами спортсмены — не только российские, но и зарубежные. Всё больше именитых атлетов выступают за наше возвращение. И, как кажется, их голоса приближают наш допуск не меньше, чем будущая встреча на Канарах.

Трёхкратный чемпион мира, олимпийский чемпион в командных соревнованиях Илья Малинин заявил, что хочет, чтобы на международных стартах наконец-то появились россияне:

«Если честно, я не совсем понимаю нынешнюю ситуацию, но, так как я люблю фигурное катание, я бы хотел видеть, как выступают российские фигуристы. Мне не очень нравится, когда в спорт вмешивается политика», — сказал Малинин в интервью японскому журналу The Figure Skating Life Magazine.

Такого же мнения придерживается сокомандница Малинина, двукратная олимпийская чемпионка Игр в Милане Алиса Лью:

«Было бы мне интереснее соревноваться, если бы выступали русские фигуристки? Не знаю, может быть. Я вообще считаю, что чем больше народу выступает на соревнованиях, тем веселее».

Безусловно, такие яркие голоса от фигуристов, к которым традиционно прислушивается ISU, для России важны. Илья и Алиса воспринимаются как спортсмены, которые создают тренды. И надеемся, что и данные высказывания приобретут массовый характер.

Илья Малинин и Алиса Лью Фото: Tang Xinyu/Getty Images

Тем более их позицию разделяют и многие другие. Так, вице-чемпионка Олимпийских игр 2026 года и четырёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото ещё несколько лет назад говорила, что ждёт возвращения наших атлетов на соревнования:

«Я старалась следить за тем, как выступают российские фигуристки, но все прокаты целиком, конечно, смотреть не успевала. Я вижу, как много там появилось новых интересных девочек в юниорах. Когда к соревнованиям вновь допустят российских фигуристов, я думаю, это определённо придаст мне мотивации — и мне надо будет ещё больше работать. Жду этого момента с нетерпением. Мне надо будет каждый раз показывать максимум, чтобы соревноваться с ними на одном уровне и бороться за победу».

К сожалению, увидеть на одном соревновательном льду Каори Сакамото и кого-либо из наших россиянок мы уже не сможем. Именитая японка завершила свою спортивную карьеру после прошедшего олимпийского сезона. Но её высказывание всё ещё продолжает жить.

Одна из лидеров сборной США Эмбер Гленн в комментарии A Divine Sport также высказывалась о возвращении наших атлетов на соревнования:

«Это очень сложный вопрос. Я знаю, что у людей есть такое мнение: если Россию отстраняют, то тогда должны отстранить и США, и Израиль, и Иран, потому что они участвуют в войнах. Понимаю тех, кто так настроен.

Мне жаль тех фигуристов, которые находятся в России, не имеют никакого отношения к происходящему и не поддерживают боевые действия. Это душераздирающе, и я надеюсь, что они смогут найти удовлетворение в собственном катании… Не могу представить, как им тяжело».

Тренер ещё одной представительницы сборной США, вице-чемпионки мира 2024 года Изабо Левито Юлия Кузнецова вообще считает, что у отстранения россиян большие последствия не столько для наших спортсменов, сколько для иностранных. Она подчёркивает, что общий уровень мирового женского одиночного катания сильно очень просел в отсутствие наших:

«Для нас это потеря. Прогресс останавливается, понимаете? В этом году на этапах Гран-при прыгают каскады 3-2 — да и мы, как видите, уже не форсируем ни тройной аксель, ни квады. В том сезоне мы очень упорно к ним шли, а сейчас понимаем, что можно работать и над другими аспектами. На юниорском чемпионате мира у Изабо лутц-риттбергер стоял во второй половине программы, а сейчас там лутц-тулуп.

Потому что «нам хватает», понимаете? Я этим, конечно, не очень довольна, но я должна играть по правилам, а правила сейчас такие. Поэтому для меня как для тренера это потеря — я люблю амбициозные цели. А сейчас для нас главное — катание, скорость и презентация. Компоненты.

А русские девочки – вообще локомотив фигурного катания. Мы все равно за ними следим, смотрим их выступления, равняемся на них. Это мировые лидеры, как к этому ни относись, это правда. Мы за ними тянемся и не хотим от них отстать».

Олимпийский чемпион 2026 года в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров также поддерживает возвращение россиян на международные старты. У самого фигуриста большие связи с Россией — он долгие годы тренировался в Сочи, а его многолетним наставником является российский специалист Алексей Урманов.

«Конечно, все в фигурном катании следят за российскими спортсменами», — приводит слова Шайдорова Sport+ Qazaqstan. Также Михаил добавил, что допуск россиян явно повысит уровень женского одиночного катания.

Михаил Шайдоров Фото: РИА Новости

Безусловно, чуть ли не больше всех нашего возвращения на международные турниры ждут бывшие российские фигуристы. Конечно, с одной стороны, именно из-за отстранения многие из них смогли выиграть ранее недоступные для них медали. С другой – они дружат с многими из наших спортсменов, с которыми тренировались или до сих пор тренируются в одних группах.

Например, чемпионка Европы 2023 года Анастасия Губанова очень ждёт возвращения россиян на международные старты, отмечая, что с ними борьба за медали станет ещё увлекательнее.

«Как случится, так случится. Никогда не думаю, с кем я выступаю, и соревнуюсь сама с собой. Я была бы рада… Увидеть россиянок снова на соревнованиях? Да, конечно! Во-первых, очень много друзей у меня в России, так как я здесь живу и катаюсь в группе у Евгения Владимировича [Рукавицына]. Понимаю, насколько тяжело ребятам без международных соревнований. На подиуме станет теснее. Очень много девочек сильных, они растут как грибы, ха-ха. Я думаю, это даже мотивация — мы будем стремиться. Не могу сказать, что это будет задвигать — наоборот, это будет мотивировать. Сами старты более спокойные без русских, но при них, думаю, была бы более заряженная атмосфера. Зато появится борьба, будет ещё интереснее», — сказала фигуристка в интервью OKKO Sport.

Анастасия Губанова Фото: РИА Новости

С позицией Анастасии согласился и бывший российский фигурист, чемпион мира 2026 года в паре с Минервой Фабьенне Хазе Никита Володин.

«Мы за здоровую конкуренцию, чем сильнее соперники, тем интереснее, тем больше мотивации выкладываться на тренировках, вставлять что-то сложное в программу. Мы сейчас работаем, чтобы вставить в программу выброс флип. Без него нам не хватит технической стоимости, чтобы оставаться конкурентоспособными», — приводит слова Володина «Спорт-экспресс».

«Естественно, хочется соревноваться со всеми сильнейшими в мире спортсменами. Мы с партнёршей очень ждём возвращения сильных пар из России и усиленно к этому готовимся», — добавил он в комментарии «Фонтанке».

Надеемся, что чиновники из ISU на ближайшем совете будут руководствоваться не только здравым смыслом, но и громкими голосами тех иностранных фигуристов, которые думают не только о своей личной выгоде, но и о развитии фигурного катания в целом. А как показывает практика последних лет, во многих видах без России оно невозможно.