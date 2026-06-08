Фигурист-чемпион внезапно ушёл от Тутберидзе! Переход Федотова к Мишину — трансфер года?

Кажется, вот-вот состоится один из главных переходов межсезонья в российской фигурке. Группа Этери Тутберидзе лишилась главного юниора-чемпиона: после множества успешных сезонов команду покидает Арсений Федотов. Прямо сейчас это второй номер юниорской сборной, один из основных претендентов на международные старты в случае возможного допуска – и оказалось, что с Тутберидзе им не по пути.

Как сообщают СМИ, приоритетный вариант – переезд в Санкт-Петербург к Алексею Мишину, однако тренер сообщил, что переход ещё не состоялся: «Пока рано говорить». Однако если всё сложится, то команда Мишина приобретёт очень сильного фигуриста.

Что известно об уходе Федотова от Тутберидзе

Как сообщает «РИА Новости Спорт», Арсений покинул команду Тутберидзе ещё до начала отпуска и по его завершении решение так и не поменялось. Быстрому трансферу в Северную столицу помешал вопрос переезда, всё-таки сейчас фигуристу всего 16 лет. Но похоже, что сейчас ситуация разрешается.

Почему Федотов ушёл от тренеров, с которыми работал почти 10 лет и выиграл столько медалей? По информации «Матч ТВ», переход связан с тем, что спортсмену уделялось мало внимания. Фигурист остался недоволен тем, как для него сложился последний сезон. В 2026 году Арсений взял серебро и первенства России, и финала Гран-при, но в обоих случаях проиграл прямому конкуренту Льву Лазареву.

Вместе с Арсением из группы Тутберидзе ушёл и его младший брат Артём. В этом случае, как сообщает «РИА Новости», уход произошёл по инициативе тренерского штаба после инцидента на занятии. Как пишет ТАСС, Федотов-младший не планирует переход к Алексею Мишину, с ним пока вопрос открыт.

Арсений Федотов Фото: Александр Сафонов, Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Проблема перехода Федотовых в том, что он произойдёт вне трансферного окна, а это может означать проблемы с документами и финансированием. В прошлом сезоне из Москвы в Петербург переехали братья Вадим и Добромир Вороновы – по документам они были московскими фигуристами, но тренировались в клубе Тамары Москвиной, а в местных соревнованиях могли участвовать только вне конкурса.

Чего успел добиться Федотов под руководством Тутберидзе?

Арсений тренировался в группе Этери Георгиевны с семи лет – вместе они проработали почти 10-летие. Позднее в интервью фигурист вспоминал, что переход к Тутберидзе прошёл спокойно, его похвалили после первой тренировки. Первым громким успехом стала победа на детском «Ледниковом периоде» в 2018 году – тогда об Арсении впервые узнала широкая аудитория.

В марте 2019 года Федотов впервые в карьере оказался победителем первенства России по младшему возрасту. Спустя год Арсений защитил титул – вторым тогда стал Лев Лазарев. В следующие два года Арсений оказывался на пьедестале этого турнира, а в 2022 году впервые стал победителем первенства страны по старшему возрасту и Спартакиады сильнейших.

Сезон-2022/2023 стал для Арсения «золотым» – он выиграл все старты, в которых участвовал, включая юниорское первенство, финал Гран-при и Спартакиаду. Спустя год Федотов стал двукратным чемпионом России среди юниоров, а также чемпионом России по прыжкам. В 14 лет Арсений обыграл действующего победителя турнира Григория Фёдорова, двукратного чемпиона России Евгения Семененко, а в финале оказался стабильнее Льва Лазарева и Ивана Попова.

Арсений Федотов с Сергеем Дудаковым и Даниилом Глейхенгаузом Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

С периодом роста настало время нестабильности прыжков – а отсюда и результатов. Если на первенстве России в 2025 году Арсений оказался вторым, уступив только Льву Лазареву, то на финале Гран-при – 11-м. В олимпийском сезоне ситуация немного стабилизировалась, Арсению стало чуть попроще в новых параметрах, к младшим четверным добавился риттбергер. Но победы на главных стартах не пришли – и в Саранске на первенстве, и в Челябинске на финале Гран-при Арсений становился вторым.

Казалось, что трудный период фигурист и штаб уже прошли, дальше – выход во взрослые или пробы на международном уровне по юниорам, стабилизация четверных… Однако Арсений, похоже, нуждается в смене обстановки, чтобы прогрессировать дальше. Что из этого выйдет, посмотрим уже по ходу сезона.