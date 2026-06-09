На глазах 13 тысяч зрителей у олимпийской чемпионки онемела нога, но кто знал, что этот прокат станет последним?

Докатать во что бы то ни стало. Конец карьеры Липницкой обернулся драмой на льду

Имя Юлии Липницкой навсегда останется в истории фигурного катания – к своим 15 годам она успела стать настоящей звездой благодаря блестящим прокатам в командном турнире на Олимпиаде в Сочи. Первый крупный успех Этери Тутберидзе связан именно с Липницкой – как и первый громкий уход из её группы.

Последний её соревновательный прокат прошёл почти 10 лет назад – в московском «Мегаспорте», в ноябре 2016 года. Липницкой тогда было всего 18, она перезапускала карьеру в Сочи – в городе, где случилась её главная победа. Не всё шло гладко, да и не могло, наверное, ведь к тому моменту уже поднакопились проблемы со здоровьем.

«Чемпионат» продолжает спецпроект «Фигурные драмы» – сегодня мы вспомним карьеру Юлии после её ухода от Этери Тутберидзе и её заключительный прокат, за которым тяжело было наблюдать не только поклонникам Липницкой, но и всем любителям фигурного катания.

С Урмановым Липницкая хотела отобраться на ОИ-2018

К Алексею Урманову Юлия перешла посреди сезона-2015/2016, незадолго до чемпионата России. Там фигуристке удалось стать седьмой, в состав на чемпионат Европы она попала только в качестве запасной. Результат не самый высокий, но вполне достойный, если держать в голове, что Юлия только-только сменила тренерский штаб и город.

Во второй половине сезона Липницкая взяла серебро финала Кубка России и выиграла Кубок Тироля.

«Цели самые чёткие: вернуться в сборную и получить право на выступление на крупнейших турнирах, таких как чемпионаты мира и Европы. А главная из них – отобраться через два года для участия в Олимпиаде в Корее», – рассказывал Урманов в интервью весной 2016 года.

Короткую программу «Опавшие листья» фигуристке поставил Стефан Ламбьель. Произвольную программу под музыку из «Убить Билла» поставил сам Алексей Урманов вместе с хореографом Ольгой Поверенной, и постановка эта получила смешанные отзывы. К примеру, её критиковал Александр Лакерник:

«У Юли Липницкой я вижу следующее: если короткую программу она катает неплохо, то на произвольную её не хватает и физически, и, насколько я понимаю, из-за самой программы, по которой были и есть вопросы – и после контрольных прокатов в Сочи, и после выступления в Братиславе. Вопросы по тому, насколько интересно она поставлена. Могу сказать, что она неинтересна. Она не на уровне тех задач, которые перед спортсменкой стоят».

Но фигуристка и тренер не стали отказываться от «Убить Билла» – и именно посреди проката этой программы случилось ужасное.

Юлия Липницкая и Алексей Урманов Фото: РИА Новости

Липницкой пришлось заканчивать прокат с онемевшей ногой

Сам турнир для Юлии начался неплохо – в короткой программе она набрала почти 70 баллов, справилась со всеми элементами и уступила только двум другим россиянкам, Анне Погорилой и Елене Радионовой. После выступления Липницкая рассказала, что пока исполняет облегчённый набор элементов, но с набором формы придёт и усложнение программ. Тогда абсолютно невозможно было поверить в то, что именно этот старт станет последним в карьере спортсменки – этого не понимала даже она сама.

Ещё на разминке Липницкая почувствовала неладное – она раньше всех ушла со льда, тренер массировал ей ногу. Однако от проката Юля не отказалась. Первые три элемента она сделала на плюс – каскад тройной лутц – двойной тулуп, тройной риттбергер и двойной аксель. Тройной флип вышел с недокрутом и неясным ребром, но прыжок девушка выехала. А дальше начался настоящий спортивный хоррор.

Сначала Липницкая сорвала вращение на второй уровень: на бильмане фигуристку повело, и она не смогла удержать равновесие. Вместо двойного акселя Юлия сделала перекидной прыжок и замедлилось, было видно, что она испытывает проблемы с ногой. Трибуны громко зааплодировали, поддержав фигуристку, и та поехала дальше.

Лутц во второй половине проката вышел только одинарным, и уже после него Липницкая поняла, что может не закончить прокат. На одной ноге Юлия подъехала к тренерам и сказала, что не может наступить на ногу. На комментаторской позиции в этот момент сидела Татьяна Тарасова – она сразу поняла, что случилось. «Вот она, худоба», – отметила тренер.

Юлия Липницкая в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве Фото: РИА Новости

После беседы с арбитрами Липницкая подъехала к Урманову, в трансляцию попал их диалог:

– Будешь докатывать?

– Да.

– Докатывай.

Пока Липницкая приходила в себя, камеры выхватили переживающую на трибунах Евгению Медведеву – её победная эра как раз была в разгаре. В том старте чемпионка мира не участвовала, но на трибунах искренне переживала за соперницу.

На одной только силе спортивного характера Юлия Липницкая продолжила прокат. Высокого места было уже не видать – за одну только остановку программы полагался штраф в пять баллов, два элемента пошли под обнуление, а с последнего двойного акселя фигуристка очень неприятно упала – и добавила ещё один балл штрафа. Сложно представить, чего Юле стоило закончить это выступление, но она доделала все запланированные элементы, включая фирменную «затяжку» в последнем вращении.

Катастрофические 79,21 балла за произвольную программу, 148,46 – в сумме. В короткой программе на том турнире за технику Липницкая получила больше, чем в произвольной.

Юлия Липницкая в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве Фото: РИА Новости

Алексей Урманов после соревнований рассказал журналистам, что Юлия почувствовала боль в ноге ещё перед выступлением. «Пока мне сложно оценить масштаб трагедии по горячим следам. Во время разминки она подъехала ко мне, мы делали движения, но там уже был первый звоночек, сейчас надо разбираться в ситуации и смотреть, что делать дальше. Планируем медобследование в Москве».

Сама спортсменка с журналистами не общалась и прокат не комментировала. На следующий день после старта она лишь опубликовала фото в соцсетях с краткой подписью: «Будет и на нашей улице праздник. Спасибо всем огромное…». К фото Юлия также приложила хештеги #чернаяполосауходи и #дачтожтакое.

Татьяна Тарасова, рассуждая о случившемся на том турнире, предположила, что случившееся связано с сильным похудением спортсменки. «Юля стала настоящей красавицей, изменилась и сильно похудела, поэтому предполагаю, что причина произошедшего — обезвоживание и, как следствие, недостаток калия и магния в организме», – отметила Тарасова.

Но мало кто мог подумать, что фигуристке потребуется не просто медобследование, а полноценное лечение от анорексии. Чемпионат России в Челябинске Липницкая пропустила – по официальной причине из-за травмы тазобедренного сустава и поясницы. По версии от ФФККР, Юлия упала на скользком тротуаре, возвращаясь с тренировки.

Уже после официального завершения карьеры Юлия так вспоминала то время: «После Cup of Russia я пришла домой, сложила коньки в шкаф и с тех пор их не видела. Больше меня не тянет на лёд. В январе уехала в клинику. Вот и вся история».

В Израиле Юлия Липницкая и пришла к решению о завершении карьеры. О нём стало известно летом 2017-го.

Сейчас эта кошмарная остановка проката осталась далеко в прошлом. Юлия отлично перепридумала себя в фигурном катании: она уже давно развивается как тренер и выводит на старты спортсменов, хотя ещё в 2017 году в этой роли себя не видела. Нашла себя Липницкая и в материнстве: сейчас фигуристка воспитывает дочь и сына, она в счастливом браке с тренером и хореографом Дмитрием Михайловым. Пусть спортивная карьера Липницкой окончилась драмой, эта драма привела к новому началу – светлому и позитивному.