На Тенерифе проходит конгресс ISU. Ждём решения по допуску наших фигуристов? LIVE

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Межсезонье перестаёт быть томным. На повестке дня — главное событие ещё не начавшегося сезона. А именно конгресс Международного союза конькобежцев, который проходит на Тенерифе с 10 по 12 июня. За день до и на следующий день после его окончания (9 и 13 июня соответственно) пройдут также заседания совета ISU. В эти дни решится судьба наших фигуристов — состоится ли столь долгожданное возвращение россиян или нас ждёт очередной внутренний сезон.

В рамках конгресса будут приняты ключевые для нового олимпийского цикла решения:

— пройдут выборы руководства организации: президента ISU, двух вице-президентов, 10 членов совета, а также председателей и членов всех технических комитетов;

— утвердят новые правила в фигурном катании;

— представят финансовый отчёт организации;

— утвердят бюджет на 2027 и 2028 годы.

Среди вопросов, которые также должны быть в повестке и которые больше всего интересуют нас, — это допуск россиян. Вероятно, будут рассматривать только юниоров. Но всё будет зависеть от нового руководства — не исключено, что возможный допуск взрослых спортсменов также окажется в повестке.

«Чемпионат» будет внимательно следить за новостями в дни конгресса и совета ISU. Верим в лучшее!