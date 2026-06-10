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Конгресс ISU на Тенерифе 10 июня 2026 года: допуск российских фигуристов, чего ждать от ISU, возвращение россиян

На Тенерифе проходит конгресс ISU. Ждём решения по допуску наших фигуристов? LIVE
Анастасия Рацкевич
На Тенерифе проходит конгресс ISU
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Вернутся ли россияне на международную арену?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Межсезонье перестаёт быть томным. На повестке дня — главное событие ещё не начавшегося сезона. А именно конгресс Международного союза конькобежцев, который проходит на Тенерифе с 10 по 12 июня. За день до и на следующий день после его окончания (9 и 13 июня соответственно) пройдут также заседания совета ISU. В эти дни решится судьба наших фигуристов — состоится ли столь долгожданное возвращение россиян или нас ждёт очередной внутренний сезон.

В рамках конгресса будут приняты ключевые для нового олимпийского цикла решения:

— пройдут выборы руководства организации: президента ISU, двух вице-президентов, 10 членов совета, а также председателей и членов всех технических комитетов;
— утвердят новые правила в фигурном катании;
— представят финансовый отчёт организации;
— утвердят бюджет на 2027 и 2028 годы.

Среди вопросов, которые также должны быть в повестке и которые больше всего интересуют нас, — это допуск россиян. Вероятно, будут рассматривать только юниоров. Но всё будет зависеть от нового руководства — не исключено, что возможный допуск взрослых спортсменов также окажется в повестке.

«Чемпионат» будет внимательно следить за новостями в дни конгресса и совета ISU. Верим в лучшее!

Live Анастасия Рацкевич

Всем привет! Следите за происходящим на Тенерифе вместе с нами.

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Новости. Фигурное катание
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