Макар сменил тренерский штаб не из-за неудовлетворительных результатов, а из-за желания быть рядом с супругой. А нужна ли ему помощь Этери?

Любовь и трансферы. Игнатов ушёл к Тутберидзе, но он не променял Плющенко на неё

Очередной переход от Евгению Плющенко к Этери Тутберидзе. Но в этот раз говорить о профессиональном провале одного и росте авторитета другой не приходится, ведь причины для смены тренерского штаба у Макара Игнатова весьма своеобразны.

Фигурист ушёл вслед за своей женой, Александрой Трусовой? Или всё-таки он ещё сохраняет надежду перезапустить карьеру?

Макар Игнатов и Александра Трусова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Игнатов ушёл вслед за Трусовой к Тутберидзе

Александра Трусова серьёзно намерена вернуться после перерыва и запустить новый этап побед на крупных соревнованиях. И решительно настроена сделать это с главным своим тренером — Этери Тутберидзе. Именно к ней вновь постучалась Королева квадов и уже вовсю работает над тем, чтобы в будущем восхищать публику и экспертов. Технически Трусова демонстрирует высокую подготовку с ультра-си, включая старший квад. За артистическую составляющую тоже переживать не приходится, ведь Саша поставила программу у самого Бенуа Ришо. В общем, к сезону спортсменка готова.

Этого однозначно нельзя было сказать о её супруге, Макаре Игнатове, но только потому, что новостей из тренерского штаба фигуриста не поступало. А затем выяснилось, что он покинул «Ангелов Плющенко» и перешёл в «Хрустальный».

«Все уже и так всё знают, но всё же стоит сказать. Да, я перешёл в группу Этери Георгиевны Тутберидзе. В первую очередь хочется поблагодарить Евгения Викторовича, Яну Александровну и всю их большую команду за эти два года с вами! Что-то получилось, что-то не получилось, но я ни на секунду не жалею об этом и всегда с большим теплом буду вспоминать это время.

Для меня это новый и очень интересный этап жизни и карьеры, посмотрим, куда это приведёт. До встречи в новом сезоне, всем добра», — написал Игнатов.

Любой переход от двукратного олимпийского чемпиона к его прямому конкуренту и наоборот обычно рассматривается как элемент борьбы между двумя штабами: для одного уход ученика — провал, для второго — победа и плюс к авторитету. Но однозначно говорить о том, что Тутберидзе вновь выиграла профессиональный спор у Плющенко, нельзя.

Работа Плющенко была неудовлетворительной?

Даже без дополнительной огласки становится понятно, что Игнатов последовал за супругой, чтобы быть рядом с ней и их юным сыном в довольно напряжённый период. Трусовой с её амбициями придётся работать на износ, а у такого требовательного тренера, как Этери Георгиевна, вдвойне. Заботиться о ребёнке и выкладываться на максимум на тренировках непросто, поэтому помощь партнёра будет как нельзя кстати.

Необычность данного трансфера в том, что во главу встали не личные качества конкретного специалиста, а внешние обстоятельства. То есть, вернись Саша к Евгению Викторовичу, Макар мог остаться в группе, и, скорее всего, так и было бы, ведь работа с Плющенко была неплохой.

Под руководством тренера Игнатов начал вставлять в произвольную программу четыре квада, впервые продемонстрировал на соревнованиях успешный четверной флип. Правда, за два года количество медалей спортсмена не увеличилось. Помешали системные проблемы Макара, которые не исправили ни Плющенко, ни тренеры до него — Евгений Рукавицын и Олег Татауров. Выносливость фигуриста всё ещё его слабое место, хотя, на наш взгляд, прогресс в этой части был, иначе не было бы попыток четырёхквадки. Публика положительно реагировала на постановки Игнатова, когда тот показывал чистые прокаты, так что улучшения в «Ангелах» у спортсмена были, но не столь радикальные, чтобы заговорить о гениальном подходе двукратного олимпийского чемпиона.

Что может дать Тутберидзе Игнатову как тренер?

Вопрос в том, сможет ли и будет ли перепрограммировать Макара Этери Георгиевна. Часть экспертов ожидает, что в чрезвычайно конкурентной среде группы Тутберидзе Игнатову придётся взбодриться и показать максимум способностей. В «Хрустальном» умеют работать с физической формой, выводя её на пик. Однако, на наш взгляд, в случае Игнатова это будет не актуально.

26-летний спортсмен уже не один раз пытался перезапустить карьеру, и каких-то глобальных сдвигов не произошло, и виной тому стали не неправильный подход тренеров и отсутствие стремления у самого Макара — у фигуриста банально есть физический предел, который Этери Георгиевна вряд ли будет ломать. В последнее время наставница сфокусирована на щадящем тренировочном режиме. Травмы в группе продолжают случаться, и тогда делается упор на нефорсированное восстановление. Если взрослый спортсмен на заре своей карьеры столкнётся с повреждением, скорее всего, это станет концом, так что рисковать тренер не будет.

Макар Игнатов Фото: Катерина Чистова, «Чемпионат»

Кроме того, стиль работы с одиночниками у Тутберидзе отличается — она явно даёт послабления ученикам. О более «слабом» характере мальчиков Этери Георгиевна говорила и раньше, а теперь она доказывает это делом, не давя ни на Андрея Мозалёва, ни на Нику Эгадзе, когда у тех бывают срывы. И, к слову, это сработало: первый стал чемпионом России по прыжкам, а второй чемпионом Европы.

То есть шансы «выстрелить» у Игнатова сохраняются, просто принципиально нового Макара мы не увидим. Возможно, наставница попробует улучшить физическую форму, повысить стабильность квадов и предложит пару новых образов — всё это будет реализовано в рамках уже наработанных паттернов фигуриста.

Во взрослом возрасте спортсменам требуется лишь «огранка», а не новые элементы. Именно это и даст Тутберидзе своему ученику.