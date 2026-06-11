Гуменник выбрал Ше-Линн Бурн вместо Ришо. Как готовится к сезону лучший фигурист России?

Триумфатор прошедшего сезона-2025/2026 Пётр Гуменник проживает невероятно насыщенный период жизни: пожинание медийных и финансовых плодов после успешного выступления на Олимпийских играх в Милане, победу на последних стартах сезона — финале Гран-при и «Русском вызове», стажировку в Америке у Рафаэля Арутюняна, появление официальной информации о романтических отношениях с Елизаветой Туктамышевой, защиту диплома и окончание бакалавриата ИТМО. Теперь стало известно, что для следующего сезона Пётр поработает с нетипичным для России хореографом.

Кто поставит программы Петру Гуменнику?

Известный канадский хореограф Ше-Линн Бурн, которая в бытность своей карьеры в танцах на льду становилась чемпионкой мира, победительницей финала Гран-при и трёхкратным триумфатором чемпионата четырёх континентов, станет постановщиком новой короткой программы Петра. Тема и музыка не разглашаются, но уже известно, что начало работы начнётся совсем скоро – в лагере Арутюняна, где Гуменник сейчас находится на стажировке.

Пётр станет первым россиянином, который будет работать с Ше-Линн Бурн с 2022 года. За этот период из известных зарубежных хореографов с нашими фигуристами работал только француз Бенуа Ришо. Перед олимпийским сезоном он тайно приезжал в Москву и ставил программы Василисе Кагановской/Максиму Некрасову и Софье Муравьёвой. В этом межсезонье его приезд, напротив, был похож на настоящий медийный рассказ о спортивной действительности страны – он не только поставил множество программ, но и показал в соцсетях кухню, достопримечательности и жизнь в России.

Однако, видимо, Гуменник решил и тут отказаться от мейнстрима и задать свой собственный вектор развития национального фигурного катания. При этом ранее было оглашено, что постановщиком произвольной программы спортсмена станет Даниил Глейхенгауз, с которым Пётр работал в последние два сезона исключительно над короткими программами. Над произвольными с действующим чемпионом страны трудился Илья Авербух. Но Глейхенгауз, видимо, «заменил» его после не совсем удачной постановки на олимпийский сезон, из-за чего Пётр был вынужден вернуть своего Онегина.

Каким фигуристам ставила программы Ше-Линн Бурн?

Если говорить о статусе Ше-Линн Бурн как хореографа, то он строится не только на количестве громких имён в её портфолио, но и на конкретных программах, которые уже давно стали частью истории фигурного катания. В первую очередь здесь, конечно, вспоминается двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Именно Бурн ставила ему великую произвольную программу «Сеймей», с которой японец выиграл Олимпиаду-2018. Также Бурн и Ханю создали известнейшие «Призрак оперы», Hope and Legacy и Origin, то есть речь не об эпизодическом сотрудничестве, а о целой линии в карьере фигуриста, где хореограф помогала оформлять его главные образы уже на этапе зрелого, почти авторского катания.

Юдзуру Ханю и Ше-Линн Бурн Фото: Из личного архива Ше-Линн Бурн

Не менее важная часть карьеры Бурн связана с олимпийским чемпионом 2022 года американцем Нэйтаном Ченом. В разные годы она ставила ему короткие программы Nemesis и Caravan, олимпийскую короткую La Bohème, а также произвольные на музыку Филипа Гласса и Моцарта. И здесь задача была уже другой. Чен долго воспринимался прежде всего как человек, который способен технически «перепрыгнуть» почти любого соперника. Но как раз программы Бурн помогали сделать его катание более собранным и стилистически узнаваемым.

Сейчас похожую задачу Бурн решает с Ильёй Малининым. С ним она работала над программами, которые должны были расширить восприятие фигуриста за пределы образа Бога четверных. В разные сезоны у Малинина были произвольные под музыку из сериалов «Эйфория» и «Наследники», короткая «Малагенья», а затем особенно обсуждаемые Running, I’m Not a Vampire и произвольная олимпийского сезона, поставленная под голос самого фигуриста. Последние три программы стали важными именно потому, что Малинин в них уже не просто демонстрировал запредельный технический набор, а пытался говорить с публикой на более современном языке – через рок, драматичную подачу, резкие акценты и почти шоу-напряжение. Не случайно его стали воспринимать не только как прыжковый феномен, но и как фигуриста, который ищет новый формат мужского катания.

Илья Малинин Фото: Andy Cheung/Getty Images

Поэтому для Гуменника сотрудничество с Ше-Линн Бурн может стать не просто статусной зарубежной постановкой, а попыткой точнее сформулировать, каким он хочет быть после самого успешного сезона в карьере.