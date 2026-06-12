От Панина-Коломенкина до Щербаковой: наши главные победы в фигурном катании

Фигурное катание — один из тех видов спорта, в которых Россия (а до неё СССР) не просто периодически побеждала, а во многом формировала историю самой дисциплины. Именно у нас были первые олимпийские чемпионы, десятилетия доминирования в парном катании, великие танцевальные дуэты, дуэли одиночников и долгожданные прорывы в мужском и женском катании.

Начинать говорить об истории логичнее всего с Николая Панина-Коломенкина — первого олимпийского чемпиона в истории нашей страны. В 1908 году именно он выиграл золото Олимпийских игр в Лондоне в специальных фигурах. Да, сегодня эта дисциплина уже кажется почти музейной, ведь спортсмены не прыгали четверные и не собирали программы под современную музыку, а лишь вычерчивали на льду сложнейшие узоры. Но именно с этой победы действительно началась олимпийская история России в фигурном катании.

Людмила Белоусова и Олег Протопопов стали первой великой советской парой. Они выиграли Олимпиады 1964 и 1968 годов, а затем четыре раза подряд становились чемпионами мира и Европы. При этом их победы важны не только количеством титулов, но и тем, что именно с них началось представление о советской паре как о почти идеальном сочетании техники, музыкальности и балетной культуры. Позже эту линию продолжат практически все советские и российские дуэты.

Ирина Роднина — тот случай, когда статистика сама по себе выглядит почти нереально: три олимпийских золота подряд, 10 побед на чемпионатах мира и 11 — на чемпионатах Европы. Причём выиграла она Олимпиады с двумя разными партнёрами: сначала — с Алексеем Улановым, затем — с Александром Зайцевым. Это важно, потому что её карьера не держалась только на одной удачной паре или одном цикле. Роднина стала лицом эпохи, в которой советское парное катание не просто побеждало, а почти не оставляло соперникам пространства для надежды.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков дважды взяли Олимпийские игры — в 1988 и 1994 годах. Но их победы до сих пор вспоминают не только из-за титулов. В их катании было то редкое ощущение, когда пара на льду выглядит не как два спортсмена, идеально выполняющих элементы, а как один общий организм. Действительно, вне льда они превратились в крепкую дружную семью, в которой вскоре случилось и пополнение — долгожданная дочь. Поэтому они и остались в памяти не просто как ещё одни великие чемпионы, а как почти идеальный образ парного катания: лёгкость, доверие, синхронность и полное отсутствие лишней борьбы на поверхности.

Оксана Грищук и Евгений Платов сделали то, что в танцах на льду до них не удавалось никому: выиграли две Олимпиады подряд. Золото 1994 года, затем золото 1998-го — и Россия получила не просто сильную танцевальную пару, а дуэт, который наконец-то закрепил её лидерство в дисциплине. Их катание было резким, быстрым, драматичным, иногда – даже на грани. но именно этим оно цепляло как зрителей, так и судей. Это был уже не спокойный академизм, а спорт, где танцы на льду выглядели как полноценная борьба характеров.

Евгений Плющенко и Алексей Ягудин Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Олимпиада-2002 — один из тех турниров, где всё сошлось в одной точке. У Алексея Ягудина была дуэль с Евгением Плющенко, огромные ожидания и, по сути, последний шанс взять олимпийское золото на пике карьеры. В Солт-Лейк-Сити он не просто выиграл, а провёл соревнования так, что вопросов почти не осталось. «Зима» и «Человек в железной маске» стали программами, которые до сих пор активно вспоминают. Это была победа фигуриста, который в нужный момент оказался сильнее и технически, и эмоционально.

При этом Евгений Плющенко не бросил спорт, а, напротив, в итоге провёл очень длинную и громкую карьеру. Но золото 2006 года в Турине всё-таки стало главным подтверждением его статуса. До этого было серебро Солт-Лейк-Сити, после – серебро Ванкувера и командное золото Сочи. Для одиночников сейчас такая олимпийская дистанция кажется почти что невозможной: менялись поколения, правила, соперники, а Плющенко всё равно оставался в центре. Его победы — это история не одного турнира, а целой эпохи, когда российское мужское катание ассоциировалось прежде всего с ним.

Татьяна Навка и Роман Костомаров Фото: Clive Rose/Getty Images

Олимпийское золото Татьяны Навки и Романа Костомарова в том же Турине-2006 стало одной из самых узнаваемых побед России в танцах. Их «Кармен» была рассчитана не только на судей, но и на зрителя: яркая музыка, понятный образ, страсть, эффектная подача. При этом за внешней зрелищностью стояла очень серьёзная спортивная база, ведь к Олимпиаде они уже были двукратными чемпионами мира. В Турине всё просто сложилось в нужный момент: сильная пара, сильный образ и ощущение, что эту победу они действительно заслужили.

До Сочи-2014 у России было всё: великие пары, танцоры, мужчины, чемпионки мира и Европы в женском одиночном катании. Не было только одного — олимпийского золота в личном разряде женского турнира. Аделина Сотникова закрыла эту дыру в нашей истории. Её победа до сих пор вызывает споры, однако сам факт от этого не меняется: на домашней Олимпиаде Россия впервые получила олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании. И после этого вся дисциплина внутри страны как будто окончательно сместилась в новую реальность — женская одиночка стала главным центром внимания.

Победный марш россиян продолжила Алина Загитова. Она приехала на Олимпиаду в Пхёнчхан в 15 лет, но главное было даже не в возрасте, а в дуэли с Медведевой. Евгения к тому моменту на протяжении двух лет была практически непобедимой. Загитова же ворвалась в олимпийский сезон с программами, где выжала максимум по технике. Особенно это было заметно в произвольной «Дон Кихот», где все прыжки были перенесены во вторую половину. Кому-то такой подход казался слишком расчётливым, но именно он и стал лицом новой эпохи: в женском катании уже нельзя было побеждать только за счёт класса и репутации.

Олимпиада в Пекине 2022 года для российских одиночниц была очень тяжёлой — и не только по спортивным соображениям. Вокруг турнира было слишком много шума, давления и нервов, однако тогда ещё действующая чемпионка мира Анна Щербакова в этой ситуации сделала то, что умела лучше всего: собралась в нужный момент. Она не была самым громким персонажем тех Игр, но в решающий день спокойно вышла и откатала произвольную с двумя четверными флипами. В этом и была её главная победа. Когда вокруг всё горело, Щербакова просто сделала свою работу и стала олимпийской чемпионкой.

А кого из упомянутых спортсменов вы считаете наиболее важными для истории фигурного катания нашей страны?