Кто решит судьбу допуска российских фигуристов? Подводим итоги конгресса ISU на Канарах

Конгресс Международного союза конькобежцев на Тенерифе – всё. В пятницу, 12 июня, его официально закрыли, на протяжении трёх дней чиновники подводили итоги олимпийского цикла и определяли будущее новой четырёхлетки.

«Чемпионат» подводит итоги конгресса – от России на нём так и не появился Антон Сихарулидзе, но без представительства наша страна не осталась. Кто определит судьбу наших спортсменов и кто будет развивать фигурное катание до Олимпиады-2030?

Кто будет решать вопрос о допуске россиян на международные старты?

В пятницу, 12 июня, на конгрессе прошли масштабные выборы. Для нас в первую очередь были важны выборы в совет ISU. Вице-президентом ISU по конькобежному спорту был выбран россиянин Александр Кибалко – ранее он был просто членом совета ISU.

В новом олимпийском цикле совет ISU будет состоять из:

президента ISU Ким Чжэ Ёля (Южная Корея);

вице-президента по конькобежному спорту Александра Кибалко (Россия) и вице-президента по фигурному катанию Дьёрдя Элека (Венгрия);

членов совета из фигурной панели: Тины Лундгрен (США), Тацуры Мацумуры (Япония), Бенуа Лавуа (Канада), Фабио Бьянкетти (Италия), Сьюзан Линч (Австралия);

членов совета из конькобежной панели: Альберта Хазелхоффа (Нидерланды), Чуньлу Ван (Китай), Моны Адольфсен (Норвегия), Корнелиса Лепуттера (Бельгия) и Рафала Татаруха (Польша).

Также право голоса в совете ISU будет иметь председатель комиссии спортсменов ISU – хорошо знакомый нам двукратный олимпийский чемпион в команде Эван Бейтс. Для того чтобы совет принял положительное решение по допуску россиян, необходимо набрать минимум восемь голосов. Рассмотрят вопрос 13-14 июня.

Новый вице-президент ISU — Александр Кибалко из России Фото: РИА Новости

Исходя из того, что ранее говорил прессе президент ФФККР Антон Сихарулидзе, сейчас у России установлен хороший контакт с президентом ISU Кимом, вице-президент по конькам Александр Кибалко – россиянин. Можно предположить, что возвращение России поддержит представительница Китая Чуньлу Ван – взаимоотношения двух стран сейчас весьма хорошие. На выборах вице-президента Кибалко набрал 85 голосов против 35 у оппонента из Болгарии – вполне вероятно, что россиянина на этих выборах поддержали делегации из тех стран, представители которых есть в совете.

По инсайдам «РИА Новости Спорт» ещё в прошлом сезоне, против допуска россиян не стали высказываться представители крупнейших федераций в фигурном катании – США и Японии. Спрогнозировать их голоса невозможно, но при этом в состав совета не попали те кандидаты, которые резко против возвращения России – Финляндия, Люксембург, Украина.

Выборы в техкомитеты России не удались

Трое представителей России претендовали на места в технических комитетах. Юлия Андреева избиралась в комитет по одиночному и парному катанию, Алла Шеховцова – в комитет по танцам, Ульяна Чиркова – в комитет по синхронному катанию.

Шеховцова выбыла из борьбы в первом же раунде, как и Чиркова, а вот у Андреевой шансы были до последнего. Для избрания в комитет ей не хватило буквально пяти голосов.

В комитет по одиночному и парному катанию на этот олимпийский цикл вошли Даниэль Дельфа (Испания), Лиа Бейтс (Австралия), Фен Хуан (Китай) и Керстин Кимминус (Германия). Возглавит комитет финка Леена Лааксонен – её выбрали на безальтернативной основе.

Опытная Алла Шеховцова ранее уже была членом технического комитета Фото: РИА Новости

В комитет по танцам на льду были избраны Мэри Баунесс (Канада), Марцин Коцубек (Польша) и Чаба Балинт (Венгрия). Выборы на пост председателя комитета выиграла итальянка Микела Чезаро. Предыдущий глава танцевального техкома американец Шон Реттстатт проиграл и выборы на пост главы, и выборы в техком – а ведь благодаря его видению и решениям в последний цикл ритм-танец превратился в дискотеку без конца. В новом цикле танцы на льду определённо будут другими.

Какие изменения в фигурном катании нас ждут?

Первое и одно из самых интересных изменений – объединённый чемпионат мира в 2028 году для фигурного катания, синхронного катания, конькобежного спорта и шорт-трека. Примет это соревнование Пекин, подобных раньше в истории не было.

Как сообщает «Спортс», проводить такой турнир планируют раз в четыре года, между Олимпиадами. Подобный ЧМ проводит, например, World Aquatics – турнир объединяет синхронное плавание, классическое плавание (бассейн 50 м), прыжки в воду, водное поло, хай-дайвинг и плавание на открытой воде. В остальные сезоны нас ждёт классический ЧМ.

Также в ISU объявили об увеличении призовых для спортсменов. Если в сезоне-2025/2026 бюджет на выплаты составлял $ 5,4 млн, то в грядущем сезоне он увеличится до $ 11,1 млн – это повышение более чем в два раза.

Закрепили в ISU и изменения в правилах – экс-глава техкома по одиночному и парному катанию Фабио Бьянкетти отчитался обо всех изменениях, по которым были опубликованы коммюнике. Шесть прыжковых элементов в произвольной одиночников, новые хореографические элементы в парах – словом, подытожили всё, что и так было известно ранее.