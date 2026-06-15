Щербакова пропала после победы на Олимпиаде — и взяла ТЭФИ! Как живёт чемпионка сейчас

Самая скромная ученица Тутберидзе как будто ушла в тень, как Липницкая. Но у Ани есть план по карьере, и она ему следует. Что же нас ждёт?

Коллеги Анны Щербаковой по олимпийской сборной определились со своим будущим и уже вовсю готовятся к возвращению в большой спорт. А чем же занята чемпионка, которая носит звание самой скромной ученицы Тутберидзе?

Щербакова отказалась от большого количества проектов и предпочла работе отдых. А затем внезапно взяла ТЭФИ.

Что же задумала Аня и как она живёт сейчас?

Щербакова vs Липницкая: самая скромная чемпионка Тутберидзе

После трудной победы на Олимпиаде лишь самые преданные фанаты ожидали, что Анна Щербакова вернётся на лёд. Главную медаль в карьере фигуристка получила, но при этом пожертвовала ради этого здоровьем. Ей предстояло долгое восстановление, чем Аня и занялась, поставив выступления на паузу. Однако никто не ожидал, что и медийные выходы Щербаковой сократятся до минимума.

Многие именитые одиночницы рассказывают, что после Игр внимание к их персонам увеличивается в разы: растёт количество рекламных контрактов, предложений участия в проектах, а вместе с тем и гонорары. Всё это коснулось и Ани, но в её случае отбор проектов был крайне щепетильным, и со временем стало казаться, что Щербакова намеренно уходит в тень, как когда-то поступила другая чемпионка Этери Тутберидзе, Юлия Липницкая.

К своему успеху Аня первое время относилась с долей снисходительности — драма, случившаяся в Пекине, не позволяла Щербаковой открыто говорить о собственных переживаниях, о том, чего именно ей это стоило. И поэтому за ней закрепился образ скромной чемпионки. Однако это обманчивое впечатление, ведь спортсменка всего лишь решила рационально подойти к развитию своей медийной карьеры.

Анна Щербакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Щербакова предпочла пост комментатора и ведущей

Рекламные съёмки, ледовые шоу, участие в отраслевых мероприятиях — это неотъемлемая часть работы фигуристов, завершивших профессиональную деятельность. Но крупные чемпионы всегда идут дальше и принимаются за масштабные проекты в самых разных сферах. Та же Юлия Липницкая пошла в тренеры и после многих лет тихой работы стала громко заявлять о себе вместе со своими учениками. Аделина Сотникова открывала свою школу, Евгения Медведева и Алина Загитова регулярно удивляют публику на интервью, создают собственные шоу, у последней в планах и школа, названная в её честь. Кто-то же возвращается в большой спорт, как сделали Александра Трусова, Алёна Косторная и Камила Валиева.

На фоне подобных свершений редкие появления Щербаковой могли слегка затеряться. Аня предпочла не гоняться за большим количеством проектов, а сосредоточиться на том, что ей действительно важно. На том, к чему у неё оказался талант. Фигуристка отлично проявила себя в комментаторском деле: она нарабатывала опыт на небольших турнирах и вскоре дошла до главных чемпионатов, а после трагической кончины Александра Гришина стала одним из помощников Василия Соловьёва.

Параллельно с этим Щербакова переквалифицировалась в ведущую, в том числе составила компанию Алине Загитовой на «Ледниковом периоде». А затем решила задержаться в проекте в качестве судьи, а ещё позже — участницы.

«Первый раз, когда я была ведущей, смотрела на участников, абсолютно восхищалась тем, сколько они работают, что вообще за этим стоит. Но понимала, что моей ноги на этом льду не будет, я на это не подпишусь, не соглашусь и сама в пару не встану, очень боялась. Второй год, когда я была в жюри, то уже посматривала с интересом. Мне было интересно наблюдать за тренировками, я уже, наоборот, приравнивала это на себя, смогла бы я? Какой-то интерес закрадывался. Ну и на третий год, когда предложили, подумала, что впишусь в эту авантюру и всё-таки рискну, посмотрим, что из этого получится.

Что переубедило? Сложно на самом деле сказать. Желание вновь попробовать пойти туда, где будет страшно, сложно, непривычно, неудобно. Такой небольшой вызов самой себе бросить», — рассказывала Щербакова ТАСС, как принимала это решение.

ТЭФИ: большая победа наименее медийной фигуристки

«Ледниковый период» стал самым заметным из проектов фигуристки в прошлом сезоне. Аня вела себя сдержанно даже во время Олимпиады — большого количества комментариев от неё не было, несмотря на то что спортсменка полетела в Милан и встретилась там с Елизаветой Туктамышевой. По её словам, ехала она не для работы, а чтобы отдохнуть.

Казалось, что Щербакова не стремится к глобальным свершениям, но её массовое появление в медиапространстве вовсе не означало, что она сидела сложа руки. У Ани, очевидно, есть план, которому она следует, и выбранное ею направление — теле- и радиожурналистика.

Оказалось, что спортсменка проходила курсы, чтобы улучшить свои навыки, но из-за плотного графика не всегда получалось полноценно погрузиться в учёбу:

«Насчёт второго образования я очень много думала, в какую сторону пойти. И как раз были мысли, что я даю себе время определиться со сферой жизни, в которую я хотела больше углубиться. Даже прошлым летом проходила курсы журналистики. Они были очные, и, пока было более свободное расписание, мне удавалось это совмещать. Но как только начался спортивный сезон, началась работа. Поэтому пока что история со вторым образованием повисла в воздухе», — говорила Щербакова на канале «Евтушенко-live».

Анна Щербакова Фото: РИА Новости

И, похоже, шестичасовые занятия дали результат. Недавняя церемония вручения телевизионной премии ТЭФИ не прошла без участия Ани. Она и Максим Траньков получили награды в номинации «Лучшая программа о спорте» — за трансляцию чемпионата России по фигурному катанию — 2026 в рамках цикла «Горячий лёд» на Первом канале.

Щербакова только собирается получать образование телерадиоведущей, однако у неё уже есть престижная премия в этой сфере. Хороший старт на пути к новым достижениям.