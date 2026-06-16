Малинин, Фурнье Бодри/Сизерон — в списках! Распределение фигуристов по этапам Гран-при ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) наконец-то обнародовал распределение фигуристов по этапам серии Гран-при на будущий сезон-2026/2027. Ранее многие предполагали, что именно постолимпийский сезон подарит нам некоторые сенсации и одновременно лишит нескольких крупных имён. Так ли это на самом деле?

Для начала напомним, где и когда пройдут сами этапы. Всего их будет шесть:

Grand Prix de France (Гран-при, первый этап) – 23-25 октября/Анже, Франция;

Skate Canada (Гран-при, второй этап) – 30 октября – 1 ноября/Келоуна, Канада;

Cup of China (Гран-при, третий этап) – 6-8 ноября/Шэньчжэнь, Китай;

Skate America (Гран-при, четвёртый этап) – 13-15 ноября/Эверетт, США;

Finlandia Trophy (Гран-при, пятый этап) – 20-22 ноября/Хельсинки, Финляндия;

NHK Trophy (Гран-при, шестой этап) – 27-29 ноября/Токио, Япония.

Мужское одиночное катание

В мужском одиночном катании нас ждали максимальные сенсации. Трёхкратный чемпион мира американец Илья Малинин ранее в нескольких интервью сообщал, что думает о пропуске первой половине сезона. Однако в списках он всё же появился – Илья заявлен на этапы в Америке и в Японии. Действующий олимпийский чемпион из Казахстана Михаил Шайдоров тоже мог пропустить турниры. После Милана он не тренировался и больше собирал почести, а потом столкнулся с проблемами в подготовке из-за отсутствия должного финансирования. Но сейчас все проблемы решены, и Михаил выступит во Франции и в Китае. Чемпион Европы – 2026 грузинский фигурист Ника Эгадзе будет выступать в Китае и в Финляндии. Двукратного победителя европейского первенства француза Адама Сяо Хим Фа можно будет увидеть в Финляндии, а также на домашнем этапе в Анже.

Сюн Сато выступит в Китае и Японии, Даниэль Грассль – в США и Японии, Стивен Гоголев – в Канаде и в Финляндии. Из интересного – в списках на соревнования в Японии и США значится 31-летний Джейсон Браун, который из-за провала на чемпионате США не попал в список участников Олимпийских игр в Милане. Юма Кагияма, объявивший о пропуске сезона, в списках закономерно не появился, зато его соотечественник, бывший перспективный юниор Рио Наката вышел во взрослые, чтобы выступить на этапах в Канаде и в Японии.

Илья Малинин Фото: Jamie Squire/Getty Images

Женское одиночное катание

У женщин карьеру в прошедшем сезоне завершила японка Каори Сакамото, однако все остальные звёзды всё ещё на месте. В списках даже неожиданно оказалась двукратная олимпийская чемпионка Алиса Лью. Совсем недавно в одном из интервью американка сообщала, что ещё даже не думала над новыми программами и не знает, выйдет ли в сезон в принципе. Поэтому её появление в списках даже не на главные старты года, а на этапы кажется преждевременным. В любом случае пока Алиса заявлена на турниры в США и Финляндии. Её сокомандница Эмбер Гленн подумывала о завершении карьеры после олимпийского сезона. Однако, видимо, решила, что ещё не всё сказала в спорте – девушка будет участвовать в соревнованиях в США и Японии. Изабо Левито можно будет увидеть в Канаде и США, Монэ Тибу — в Японии и в Китае, Ами Накаи – во Франции и в США, Нину Петрыкину – в Канаде и в Финляндии, экс-россиянку Анастасию Губанову – во Франции и в Китае, а Софью Самоделкину – в Канаде и в США. Бывшая юниорка Мао Симада наконец-то выйдет во взрослые и выступит в Канаде и в Финляндии.

Алиса Лью Фото: Jamie Squire/Getty Images

Танцы на льду

В этой дисциплине перестановки, как и ожидалось ранее, оказались самыми сильными. Топ-пары прошедшего цикла – американцы Мэдисон Чок/Эван Бейтс, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри – точно не примут участия в первой половине сезона. Эти фигуристы либо завершили спортивные карьеры, либо же, как говорят некоторые из них, поставили на паузу. Зато в спорте остались действующие чемпионы Олимпийских игр французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Ранее они сообщили, что планируют кататься до следующих Игр-2030, которые станут для них домашними. В этом сезоне дуэт можно будет увидеть на этапах в Анже и в Хельсинки.

Бронзовые призёры чемпионата мира – 2026, которые, видимо, теперь становятся первой парой Америки – Эмилия Зингас и Вадим Колесник – выступят в США и в Японии. Призёры чемпионатов мира и Европы англичане Лайла Фир и Льюис Гибсон заявлены на этапы в Канаде и в Китае. Экс-россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин появятся во Франции и в Китае, а бывшая россиянка Евгения Лопарёва с партнёром Жоффре Бриссо – в Канаде и в США. Оливию Смарт и Тима Дика стоит ждать в Китае и в Японии, а Эллисон Рид и Саулюса Амбрулявичюса – во Франции и в Финляндии.

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон Фото: Xavier Laine/Getty Images

Спортивные пары

В связи с завершением карьеры действующими олимпийскими чемпионами Рику Миурой и Рюити Кихарой кажется, что в ближайшем сезоне нас ждёт противостояние исключительно трёх пар. Примечательно, что все они будет соревноваться друг с другом не только в серии Гран-при и на чемпионате мира, но и на европейском первенстве. Действующие чемпионы мира немцы Минерва Фабьенне Хазе и Никита Володин заявлены на турниры в США и Японию. Чемпионы Европы – 2026 грузинские парники Анастасия Метёлкина и Лука Берулава появятся во Франции и в Китае. Экс-россияне, ныне представляющие Венгрию, Мария Павлова и Алексей Святченко выступят во Франции и в Финляндии. Противостоять им всем на, разве что, отдельных турнирах, сможет первая пара США, заявленная на домашний этап и на соревнования в Канаде – это Алиса Ефимова и Миша Митрофанов. Бывших российских фигуристов Карину Акопову и Никиту Рахманина, ныне выступающих за Армению, можно будет увидеть в Китае и в Японии.

С полным списком распределения фигуристов на этапы вы можете ознакомиться ниже:

Стоит отметить, что списки могут меняться вплоть до последнего момента, поэтому исключать заявленные ранее паузы в карьере у Малинина, Лью и других никак нельзя – эти фигуристы ещё могут сняться. При этом, чтобы иметь возможность выступить на финале Гран-при ISU, который пройдёт с 11 по 13 декабря в Чунцине (Китай) каждый спортсмен должен выступить на двух этапах. По их итогам шесть спортсменов в каждой дисциплине с наилучшими занятыми местами в сумме за оба этапа выйдут в финал серии и разыграют итоговые медали.