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Главная Фигурное катание Статьи

Где учились российские фигуристы, Трусова защитила диплом МГУ, Гуменник окончил ИТМО, Козловский, Загитова, Валиева, Кагановская

Трусова окончила МГУ, Гуменник защитился прямо из США! Где и как учатся наши фигуристы?
Соня Касаткина
Где и как учатся наши фигуристы?
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Вспоминаем сложные взаимоотношения наших фигуристов с университетами.

Июнь – традиционный месяц, когда студенты начинают задумываться о будущем обучении или же, наоборот, оканчивают свои вузы. Несмотря на занятость, фигуристы не являются исключением. Многие атлеты параллельно со спортом умудряются учиться даже в главных вузах нашей страны.

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Трусова и Гуменник на днях защитили дипломы бакалавра

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) в 2023 году впервые была замечена на факультете журналистики МГУ. Тогда многие подумали, что фигуристка пришла в учебное заведение для съёмки какого-либо проекта. Однако на самом деле Саша стала студенткой этого вуза и тогда же посетила занятия по русской литературе. Впоследствии в интервью Okko девушка так описывала свой опыт:

«Очень интересно, необычно. Особенно когда в принципе в школу толком не ходила, а тут надо посещать. Понятно, что я не всегда хожу, но стараюсь, когда есть время.

Могу из последнего интересного рассказать: у нас был семинар по ММТ, и мы проходили фотографии. Я, как обычно, пришла, это наше первое в этом году занятие. Пришёл мужчина, начал у нас что-то спрашивать, и я думала, что будем сидеть просто в аудитории, что-то слушать, что-то пытаться сделать, а он говорит: «А давайте мы пойдём на Красную площадь, и вы будете просто фотографировать. Потом я посмотрю, как вы мыслите, что интересного сделали, что сфотографировали».

И в итоге мы полтора часа – всё занятие – ходили, просто гуляли по Красной площади, по ГУМу и фотографировали то, как интересно передавать какие-то вещи, и на следующем занятии потом это обсуждали. Это было интересно, и у меня даже есть фотографии такие, где мы все сфоткались вместе.

Предмет, который нравится больше всего? Мне очень нравится именно тот, что связан с журналистикой, потому что на первом курсе было много общих предметов. На втором уже больше журналистики, и мне нравится больше на этих».

Правда, назвать Игнатову частым гостем в МГУ нельзя – фигуристка сама рассказывала, что у неё выстроен индивидуальный график, а преподаватели идут навстречу. Однокурсницы фигуристки в комментариях для некоторых медиа отмечали, что девушка практически не появлялась на парах. Однако недавно сама Александра поделилась с фанатами неожиданной для многих, но приятной для самой девушки новостью. Она защитила диплом МГУ и теперь является настоящим журналистом.

«Сегодня я защитила диплом в МГУ и скоро получу его. Было очень страшно, мне намного спокойнее выступать. Я поняла, что экзамены вообще не для меня, особенно устные – устные просто жесть. Я считаю, что все герои, кто может спокойно рассказывать и сдавать экзамены. На мой взгляд, кататься проще. Госы я сдала ещё в середине мая, сегодня сдала диплом, теперь жду, когда буду получать. Ждите фотку», – сказала Игнатова в видео, опубликованном на личной странице в соцсетях.

Александра, которая транслирует практически всю свою жизнь в социальных сетях, пока предпочла не показывать сам процесс окончания вуза. Поэтому понять, какую тему для выпускной работы выбрала девушка, как всё проходило и была ли на самом деле та самая традиционная защита (а в МГУ онлайн-защита невозможна), никак нельзя. Какие-то пользователи даже усомнились в реалистичности заявлений Игнатовой, но в любом случае стоит поздравить фигуристку с таким важным жизненным шагом.

Ещё один ньюсмейкер последнего сезона – действующий чемпион России и участник Олимпийских игр 2026 года Пётр Гуменник – недавно также окончил университет. Он учился в Национальном исследовательском университете ИТМО на факультете программной инженерии и компьютерной техники, куда поступил благодаря блестяще сданным ЕГЭ. Он получил 100 баллов по информатике, 98 баллов по русскому языку, 97 – по химии, 74 – по математике и 73 – по биологии. Эти оценки в своё время позволили ему поступить в вуз, не связанный со спортом. Пётр говорил, что ставить всё на такую «молодую» дисциплину, как фигурное катание, опасно. Да и в целом с такой занятостью на льду от неё можно попросту устать.

В итоге, даже несмотря на сложный соревновательный сезон и участие в Олимпиаде, Пётр смог окончить главный IT-вуз России. Ранее фигурист рассказывал, что пишет дипломную работу на тему распознавания древнеегипетских иероглифов методом глубокого обучения. Особенно интересно отметить, что в традиционный период защит он находился не в России, а в Америке, на стажировке у Рафаэля Арутюняна. Но, в отличие от МГУ, онлайн-защита в ИТМО действительно практикуется, поэтому поверить в то, что между тренировками в США Пётр успел получить степень бакалавра, можно.

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Козловский окончил МГИМО, а некоторые российские танцорши – МГУ

Чемпион Европы 2020 года в парном катании Дмитрий Козловский решил не ограничиваться одним дипломом и поступил в два топовых вуза России. Сначала фигурист получил диплом бакалавра на факультете государственного и муниципального управления в РАНХиГС, а затем был зачислен в МГИМО на магистратуру.

В июле 2025 года Козловский сообщил, что окончил МГИМО с отличием. Учёбу он на протяжении двух лет совмещал с тренировками и успешными выступлениями в паре с Александрой Бойковой.

«Два невероятных и насыщенных года обучения в МГИМО были отработаны на максимум! Мечта стала явью! Хочу поблагодарить за знания, бесценный опыт и внимание своих учителей, подаривших мне незабываемые впечатления и навыки», – написал фигурист на личной странице в социальных сетях после получения диплома.

Бойкова также получила неспортивное образование. В 2024 году она окончила РАНХиГС по специальности «Телерадиожурналистика». При поступлении Александра получила 89 баллов за ЕГЭ по русскому языку и 87 – по обществознанию, а также максимальные оценки за творческое и профессиональное испытания. Одно из вступительных эссе фигуристка посвятила своему тренеру на тот момент – Тамаре Москвиной.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Фото: РИА Новости

Сразу несколько российских фигуристок-танцорш выбрали для обучения Московский государственный университет. Среди них – Софья Тютюнина. В школе спортсменка получила золотую медаль, а ЕГЭ по русскому языку сдала на 100 баллов. После этого она поступила в МГУ на продюсерское направление. Последние годы оказались для Софьи как фигуристки довольно нестабильными, что явно позволило ей в большей степени сконцентрироваться на учёбе.

На факультете журналистики МГУ сейчас учится ещё одна танцорша – Анна Коломенская. Из-за этого в феврале 2025 года она даже решила завершить спортивную карьеру. Тренер Денис Самохин объяснял происходящее большими нагрузками, которые требуется выдерживать в обоих выбранных девушкой направлениях: «Желаем ей добиться поставленных целей, она решила полностью посвятить себя учебе в МГУ, нагрузка там большая». Однако позднее Анна всё же вернулась к выступлениям в паре с Артёмом Фроловым, но МГУ полностью не оставила. Коломенская даже прошла практику в отделе политики в газете «Коммерсантъ», а подготовленный с её участием материал был опубликован на сайте издания.

Загитова задала тренд на обучение журналистике, другие выбрали спортивные направления

Одним из наиболее популярных направлений среди российских фигуристов уже давно стала журналистика. Ещё в 2020 году олимпийская чемпионка – 2018 Алина Загитова поступила в РАНХиГС на программу «Продюсирование и культурная политика» и тем самым задала тренд, которые впоследствии подхватили многие, в том числе и Трусова.

Параллельно с учёбой Загитова работала ведущей проекта «Ледниковый период», брала интервью и появлялась в качестве корреспондента на спортивных мероприятиях. В 2024 году Алина защитила выпускную квалификационную работу и получила диплом бакалавра. После этого она продолжила обучение в магистратуре. Сейчас Загитова на практике использует полученные в вузе навыки, снимая влоги для Первого канала на соревнованиях по фигурному катанию.

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: из личного архива Алины Загитовой

При этом многие фигуристы по-прежнему получают профильное спортивное образование. В прошлом году абсолютная рекордсменка мира по баллам Камила Валиева поступила в Московский государственный университет спорта и туризма, где сейчас осваивает профессию тренера.

Обучение в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ранее РГУФК, теперь – ГЦОЛИФК) продолжает и олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова. Она учится на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и кёрлинга и положительно отзывается о своём опыте: «Довольно сложно из-за совмещения графиков, но стараюсь. Учителя идут навстречу, помогают, всё по плану». В этом же вузе с целью получения второго образования на заочном отделении обучается и Александра Игнатова.

Двукратная победительница финала Гран-при России Василиса Кагановская тоже учится в ГЦОЛИФК. Её специальность связана с постановкой спортивных мероприятий и шоу. Балетмейстерское образование в ГИТИСе получали или продолжают получать Бетина Попова, Софья Шевченко, Мария Сотскова и Мария Казакова.

ГЦОЛИФК окончила и Анна Погорилая. Её дипломная работа была посвящена оптимизации построения программ фигуристок-одиночниц высокой квалификации. Там же в своё время училась и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Среди выпускников и студентов университета имени П. Ф. Лесгафта – Елизавета Туктамышева, Дмитрий Алиев, Софья Самодурова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Последний до поступления в спортивный вуз также окончил юридический колледж.

Чемпион Европы Марк Кондратюк учился в Российском экономическом университете им. Плеханова на факультете гостинично-ресторанной, туристической и спортивной индустрии по направлению «Менеджмент спортивной индустрии». Фигурист на днях сообщил, что защитил долгожданный диплом.

Одним из немногих, кто выбрал необычную для фигуриста неспортивную специальность, остаётся Евгений Семененко. Он учится в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И. П. Павлова. Семененко отмечал, что видит в этом свою будущую профессию, хотя сейчас совмещать профессиональный спорт и медицину сложно.

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