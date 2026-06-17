Трусова и другие — мимо! ISU изменил правило «возвращенцев», на которое надеялась Россия

Распределение иностранных фигуристов по этапам Гран-при на следующий сезон натолкнуло российских болельщиков на закономерную мысль: а есть ли там место для наших спортсменов при потенциальном допуске, который вроде как маячит на горизонте? Практически на каждом этапе присутствуют «вакантные» места, которые конкретная страна может отдать какому-либо атлету. Например, верится, что нас с радостью пригласит Китай. Но по итогу это всё равно будет всего один этап для какого-то одного спортсмена. Согласитесь, не густо. Но спешу успокоить: расстраиваться было рано, так как вся Россия надеялась ещё на одну лазейку, предназначенную для быстрого возвращения топ-фигуристов на крупные турниры.

Речь идёт о так называемом правиле «возвращенцев». Исходя из него, фигуристы, которые входили в топ-6 на последних 10 чемпионатах мира и пропустили сезон или несколько, могут возобновить карьеру и сразу претендовать на два этапа серии Гран-при. Безусловно, это очень выгодный вариант, который позволяет не кататься на турнирах категории B, а сразу светиться на достойных соревнованиях, набирая по сезону рейтинг и одобрение судей в преддверии самых крупных стартов – чемпионата Европы, мира, Олимпиады.

Этим правилом год назад воспользовались французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон. Партнёр, ещё катаясь в дуэте с Габриэлой Пападакис, занял на чемпионате мира — 2022 первое место, а потом на время ушёл из спорта. Именно по этому правилу в олимпийском сезоне они вместе с Лоранс получили этапы Гран-при во Франции и в Финляндии, а потом, покорив судей буквально за пару турниров, выиграли чемпионаты Европы и мира, а также Олимпийские игры в Милане. Также этим пунктом воспользовались и бронзовые призёры Игр 2018 года Майя и Алекс Шибутани, решившие возобновить карьеру после намного большей паузы, нежели Сизерон, и олимпийские чемпионы 2022 года – китайская пара Вэньцзин Суй и Хань Цун.

На этот пункт как на самую быструю возможность допуска к большим турнирам из наших могла рассчитывать Александра Игнатова (Трусова), возобновляющая спортивную карьеру. На чемпионате мира 2021 года, который стал последним для россиян на текущий момент, она заняла третье место. Кроме того, на этом же турнире Александра Мишина и Александр Галлямов получили золото, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский – бронзу. Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми. По итогу все они претендовали сразу на два этапа Гран-при ISU при нашем допуске.

Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон Фото: Vitalii Kliuiev/Getty Images

Однако Международный союз конькобежцев (ISU) и тут решил насолить россиянам. Вместе с распределением на этапы он выпустил документ, в котором указал, что с этого года правило «возвращенцев» меняется:

«Фигуристы, которые ранее занимали места с 1-го по 6-е в течение последних 4 лет на чемпионатах мира и впоследствии не участвовали в одном или нескольких соревновательных сезонах (т.е. не имеют лучшего результата в предыдущем сезоне), получат право на участие в двух этапах серии Гран-при, если они письменно обязуются участвовать в таковых и если такое возвращение будет объявлено и подтверждено до даты ежегодного отборочного собрания. Такие фигуристы определяются как «возвращающиеся». Возвращающимся фигуристам не нужно выполнять требование техминимума, и их участие будет рассматриваться в рамках принимающей этап страны. Возвращение в рамках этого пункта допускается только один раз за всю соревновательную карьеру для любого фигуриста».

Таким образом, если ранее правило подразумевало 10-летний период, за который вы должны были участвовать в чемпионате мира, то теперь его сократили до четырёх лет. Сейчас он отсчитывается начиная с ЧМ-2022, который стал первым без участия российских фигуристов.

Конечно, некоторые фанаты уверены в том, что это камень в огород не россиян, а таких спортсменов, как Гийом Сизерон, который, судя по комментариям, не нравится очень многим, особенно в иностранных медиа. Его пример поверг в шок многих: оказывается, можно долго не выступать, а потом вернуться сразу на все главные старты и получить поддержку судей, несвойственную, по сути, только что образовавшейся паре. Однако важно отметить, что французский дуэт вписывался даже в нынешние правила. Последний ЧМ Гийома как раз прошёл в 2022 году. А вот, например, брат и сестра Шибутани вернуться столь быстро уже не смогли бы, их последний ЧМ не входит в это правило.

Александра Игнатова (Трусова) Фото: РИА Новости

В связи с этим кажется, что новое правило — это попытка сделать больно исключительно России. С этим согласен и заслуженный тренер страны Александр Жулин, чьи подопечные Степанова и Букин лишились возможности поехать на этапы. «Российские фигуристы не примут участия в Гран-при в следующем сезоне? Мягко говоря, у меня просто не было подходящих слов после того, как я узнал об этом. Абсолютно ужасная новость для российского фигурного катания. Очень жаль, что наше несправедливое отстранение продолжается», – приводит слова Жулина Sport24.

Некоторые считают, что это может быть один из пунктов «договорнячка», в котором ISU допускает до участия в международных соревнованиях с этого года и юниоров, и взрослых. Но в случае допуска юниоры смогут участвовать в этапах своей серии Гран-при, а взрослые первую часть сезона должны будут поездить по турнирам категории B, а выйти в «фигурнокатательный свет» смогут лишь во второй половине – на чемпионатах Европы и мира. При удачных выступлениях там они завоюют квоты для себя в каждой дисциплине на серию Гран-при ISU с сезона-2027/2028.

Исключать такой вариант нельзя. Но пока Международный союз конькобежцев (ISU) отложил итоговое заявление по возвращению российских фигуристов. Кроме того, по сообщению многих инсайдеров, он готов согласиться лишь на допуск детей, а взрослых могут оставить ещё на сезон кататься внутри страны. Если всё случится так, это будет по-настоящему плохой исход для России.