«Скелеты посыплются из шкафа». Рудковская угрожает Тутберидзе после стычки с Глейхенгаузом

По словам Этери, супруга Евгения Плющенко «взяла за грудки» Даниила. Но у Яны своя версия, и агрессор в этой истории — в «Хрустальном».

Когда-нибудь в российском фигурном катании настанет мир, но не сегодня. Конфликт между «Ангелами Плющенко» и «Хрустальным», кажется, достиг пика, когда в ход пошла… грубая сила.

Этери Тутберидзе призналась, что супруга Евгения Плющенко напала на Даниила Глейхенгауза. А в ответ Яна Рудковская пригрозила тем, что «скелеты посыплются из шкафа».

Что вообще происходит?!

Тутберидзе рассказала про нападение на Глейхенгауза

Недавно Этери Тутберидзе ходила на интервью к блогеру Алеко, вот только в шоу, где рассматривают содержимое сумок известных людей, подобный контент отошёл на второй план. Всё внимание было приковано к героине, которая изрядно разоткровенничалась. Про карьеру, отношения с дочерью и… противостояние с Евгением Плющенко.

Этери Георгиевна вновь вернулась к вопросу — тренер ли двукратный олимпийский чемпион:

«Он [Дмитрий Борисов] спросил: «А вот условный тренер Плющенко?..» Тренер. На тот момент я считала и сейчас считаю, что он ещё не был тренером, объявить себя тренером не значит быть тренером. Я спросила: «А он есть?» — в смысле тренер. Не Плющенко, который состоялся в спорте, олимпийский чемпион, его все знают».

Похоже, конкретного ответа у Тутберидзе по-прежнему нет. К великому сожалению Яны Рудковской, после интервью Этери Георгиевны выдавшей гневную речь и вновь поинтересовавшейся мнением главы «Хрустального» относительно квалификации руководителя «Ангелов».

Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе на соревнованиях в 2021 году Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Складывается впечатление, что Тутберидзе, Плющенко и Рудковской давно стоит сесть и поговорить, чтобы прийти к взаимопониманию – вместо обоюдных шпилек в интервью. Но позиция у Этери Георгиевны жёсткая: она не отвечает на выпады противоположной стороны (хотя её комментарии свидетельствуют об обратном).

«Она человек из шоу-бизнеса, привыкла всё комментировать, всё высказывать. Всё очень шумно должно быть. Я же не из этой сферы. Мне совсем не обязательно кому-то что-то отвечать. Это ни на что не влияет, ничего она не расшатывает. Абсолютно. Никакую статистику она не портит. Наша статистика — это наши результаты. Какая разница, кто и что там говорит», — подвела итог Тутберидзе, отмечая, что слова и действия Яны Александровны не задевают ни её саму, ни её авторитет.

А затем сделала шокирующее признание: попытка «достать» была, причём физическая. Рудковская напала на Даниила Глейхенгауза!

«У нас было однажды, когда мы проходили мимо, и она прихватила Даниила Марковича за грудки. Там были камеры, я очень надеялась, что это видео выйдет, но оно, к сожалению, не вышло. Я просто сказала: женщина, отойдите, пожалуйста».

Ответ Рудковской: агрессоры — Тутберидзе и Глейхенгауз

Отношения между группами, видимо, обострились окончательно, раз одна из сторон намекнула на рукоприкладство. Впрочем, и вторая сторона не заставила себя долго ждать, дав резкий ответ на такой выпад. Рудковская вышла с контрзаявлением: агрессорами были как раз Тутберидзе и Глейхенгауз.

«Сама формулировка «взять за грудки» не соответствует действительности. Вы знаете, какая там была ситуация? Я шла и вдруг ни с того ни с сего взяла за грудки здорового мужчину-тренера? Вы серьёзно?

А дело было так: после выигранного первого этапа Гран-при мы все шли на награждение Саши Трусовой. Проходя мимо вашей команды, а я шла последней, услышала вслед очень некрасивое высказывание в наш адрес от вашего тренера-хореографа. Вся команда пошла дальше, я развернулась, подошла и ответила очень жёстко и ему, и вам.

Со мной была охрана, которая очень удивилась грубейшим словам вашего тренера и действительно была готова взять его за грудки, но я их остановила. Это была провокация с вашей стороны в мой адрес.

Вы так опешили от моего ответа, что потом жаловались федерации — почему «жена тренера» (вы меня так назвали) с аккредитацией? Я и представители ФФККР вам ещё тогда объяснили, что я гендиректор и совладелица клуба «Ангелы Плющенко» и нахожусь тут легально. Вам потом крыть было нечем. На этом и разошлись. «Женщина, отойдите» — такого там не было. Не сочиняйте», — написала продюсер.

И пригрозила, что если порочащая «Ангелов» риторика со стороны «Хрустального» продолжится, то начнётся настоящая информационная война.

«При повторении подобной ситуации – если вы ещё раз тронете мою семью, все скелеты, коих у вас очень много, посыплются из всех ваших шкафов. Я же вам ещё шесть лет назад это популярно объяснила, но вы до сих пор не поняли, а зря!»

Похоже, мирное разрешение конфликта не представляется возможным. И складывается ситуация, когда два российских топ-тренера вместо плодотворной работы меряются количеством побед и «переманенных» учеников (у Этери Георгиевны пытались забрать Алину Загитову, а у Евгения Викторовича уже забрали Арину Парсегову и Никиту Сарновского). Разве в этом есть смысл?