Медведева перенесла операцию перед свадьбой. У чемпионок Тутберидзе один путь — к хирургу?

В преддверии свадьбы Евгения Медведева оказалась на операционном столе! Двукратная чемпионка выложила фотографии из больничной палаты, сообщив, что перенесла хирургическое вмешательство.

Поклонники фигуристки забили тревогу, опасаясь за состояние здоровья своей любимицы. Спортсменке пришлось успокаивать обеспокоенных фанатов.

«Со мной всё в порядке! Планировала эту операцию ещё очень давно. Теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживёт», — написала Медведева, явно иронизируя.

Самое важное событие в жизни Жени наступит совсем скоро — этим летом. А пока ей приходится посещать врачей и вовсю лечиться. По словам фигуристки, это запланированное мероприятие, но вряд это доставляет ей большое удовольствие, когда всё внимание уделено предсвадебной организации.

К сожалению, избежать подобного исхода Медведева не могла, ведь она профессиональная спортсменка, а ещё – бо́льшую часть карьеры провела в тренерском штабе, где нагрузки зачастую увеличены вдвое.

Медведева оказалась на операционном столе из-за адских нагрузок

Женя добилась многого в спорте, и это не могло не отразиться на её здоровье. А ещё, как сообщила фигуристка, сказались врождённые особенности.

«Я человек, который с нетерпением ждёт, когда наконец изобретут экзоскелет. Он мне очень понадобится. В следующем году предстоит достаточно серьёзная операция на обе стопы. У меня сильно выраженный вальгус, который мешает в повседневной жизни. Я не могу долго ходить, не могу заниматься бегом, не могу долго прыгать.

Это, конечно же, осложнение от спорта — специфика, понятное дело, нагрузка. Но ещё и врожденное. Вот такая я родилась. А ещё родилась с такой особенностью, что у меня правая нога на 2,5 см длиннее, чем левая. Я не знала об этом до 24 лет, поэтому у меня сколиоз».

Евгения Медведева после операции Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Тем не менее основная причина — в адских нагрузках в юном возрасте и отсутствии своевременной коррекции состояния. Об этом RT рассказывал спортивный врач Никита Карлицкий.

«Причиной послужили чрезмерные нагрузки с юных лет. Получается, она регулярно усиленно тренировалась, когда стопа была ещё не сформирована. Из-за этого произошло смещение косточек — их не удержали связки. Потом Евгения закачала ноги, однако проблемы остались. Кости в стопе сформированы неправильно и расползаются. На фоне занятий проблема усугублялась. А единственный способ её решения — операция. Рано или поздно все приходят к ней. Другое дело, что обычно это происходит в 50 лет, когда боли становятся нестерпимыми. А фигуристке — 26. Чем интенсивнее нагрузки, тем хуже себя чувствует человек».

Ученицы Тутберидзе чаще всего оказываются у врачей?

Возможно, будь Женя более внимательна к себе, усугубления ситуации можно было бы избежать. Другой вопрос, что до совершеннолетия подобные решения должна была принимать вовсе не Медведева.

Об интенсивности тренировок в «Хрустальном» говорят давно – и в особенности о том, как они влияют на совсем юных учениц. Этери Тутберидзе давно ставят в вину небрежное отношение к воспитанницам, ведь она не скрывает своего отношения к прокатам с травмами, ставя во главу спортивные результаты.

Примеров, когда чемпионки «Хрустального» страдали от боли — великое множество. Алёну Косторную гнали на лёд с переломом руки. Александра Трусова каталась с переломом ноги. Анна Щербакова сразу после Олимпиады поехала к хирургу. Кажется, к нему выстраивается очередь из учениц лучшего тренера мира. Даже сейчас лучшая одиночница штаба Алиса Двоеглазова рискует не вернуться на прежний уровень из-за травмы.

Подобная тенденция не может не беспокоить.

«Контакты врачей дал Ягудин». Волочкова подбодрила Медведеву

Остаётся только надеяться, что с Женей всё будет хорошо и после операции не будет никаких последствий. За спортсменку переживают все — Анастасия Волочкова не осталась равнодушной и подбодрила двукратную чемпионку мира.

«Женечка! Держитесь! Ждём на льду! Я сама 3,5 месяца назад сделала операцию в Германии по пересадке тазобедренного сустава. Но, вопреки всем запретам профессоров, вышла на сцену спустя три недели. А сейчас уже танцую на пуантах! Мы все вас любим», — написала Анастасия в социальных сетях.

Как оказалось, саму Волочкову в сложный период поддержал Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион подсказал, к кому из врачей обратиться за помощью.

«У меня в жизни всё происходит по-волочковски. Была серьёзная операция на стопы, не было хряща, и люди вообще не понимали, как с таким можно ходить, не то что танцевать. У докторов руки золотые, но они не смогли взять ответственность за меня и сделать операцию. Поэтому я съездила в Германию, а все контакты врачей мне дал олимпийский чемпион Лёша Ягудин.

Я съездила в Германию, и это был самый страшный месяц в моей жизни — февраль. Чужая страна, две недели в клинике, где я вообще никого не знала. Профессора попросили меня не заниматься, ничего не делать, но на третий день я уже занималась своим балетом. И растянула себе шов, который был сделан. Не прошло и двух дней после операции, как я отбросила костыли, надела каблуки, сказала: «Люди добрые, я Анастасия Волочкова, и я всё сделаю». У меня за два с половиной месяца, спустя три недели после операции, прошло 15 концертов», — рассказывала Волочкова корреспонденту «Чемпионата» Маре Кравченко.

Хочется верить, что Женя повторит путь Анастасии и восстановится без последствий, чтобы радовать всех на льду и не упустить самые счастливые мгновения в своей жизни.