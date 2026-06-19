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Драма Елизаветы Туктамышевой: почему не попала на чемпионат мира в 2019 году, битва с Медведевой, реакция Мишина

«Маленькая девочка наивно верила. Вы убили её». Как Туктамышева в прайме осталась без ЧМ?
Анастасия Матросова
Как Туктамышева в прайме осталась без ЧМ?
Комментарии
Лиза проводила очень сильный сезон-2018/2019, но пролетела мимо главного старта после битвы с Женей Медведевой.

За длинную карьеру в фигурном катании у Елизаветы Туктамышевой набралось всего три участия в чемпионате мира. На дебютном турнире такого масштаба в 2013 году фигуристка заняла 10-е место, а два года спустя увезла с ЧМ золото. В 2021-м состоялось возвращение Туктамышевой на крупные старты – в Стокгольме она плакала после завоевания серебряной медали, которая стала едва ли не самой важной в карьере.

Но был и момент, когда до попадания на главный старт сезона не хватило совсем чуть-чуть, и мир фигурного катания разделился надвое. Многие спортсмены не понимали, почему в 2019 году Туктамышеву оставили без поездки на ЧМ – среди них, например, Максим Траньков и Мария Бутырская.

В нашей рубрике «Фигурные драмы» сегодня – битва Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой за поездку на чемпионат мира в Сайтаме. Эта история точно сделала Лизу сильнее.

Карьера Туктамышевой в фигурном катании — поистине уникальная:
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Постолимпийские сезоны — лучшие в карьере Туктамышевой

В постолимпийском сезоне-2018/2019 Елизавета Туктамышева вновь вернулась на топ-позиции в сборной России. Этой спортсменке вообще хорошо удавались постолимпийские сезоны – после непопадания на Олимпиаду в Сочи Лиза провела по-настоящему ударный «золотой» сезон-2014/2015.

Спустя четыре года история начала повторяться: перезагрузившись и вновь поверив в себя, Туктамышева начала выигрывать старт за стартом. Сначала всё успешно сложилось в Бергамо – там Лиза победила на Lombardia Trophy, на 20 баллов опередив ближайшую соперницу – Софью Самодурову. Спустя некоторое время триумф случился и в Эспоо: Туктамышевой удалось обойти Элизабет Турсынбаеву, Станиславу Константинову и Вивеку Линдфорс.

Серия Гран-при тоже началась для Туктамышевой отлично: в Лавале Лиза выиграла, на сотые баллы обойдя японку Мако Ямаситу. Тогда помог запас в короткой программе, где россиянка пробила отметку в 74 балла. На японском этапе ученица Мишина стала лишь третьей, но совершила серьёзный скачок в баллах. Тогда она уступила только двум японкам – Рике Кихире и Сатоко Мияхаре.

Алина Загитова и Елизавета Туктамышева в финале Гран-при 2018 года

Алина Загитова и Елизавета Туктамышева в финале Гран-при 2018 года

Фото: РИА Новости

Золота и бронзы хватило для прохода в финал Гран-при, где Лиза заняла третье место, уступив только Кихире и Алине Загитовой. Тройной аксель вновь стал коронным прыжком, ожидалось, что на чемпионате России в Саранске всё сложится хорошо… Но в дело вмешалась болезнь. Сразу после возвращения из Ванкувера Лиза оказалась в больнице с пневмонией. О выступлении на ЧР не могло идти и речи, оставалось только сниматься. Из-за этого Туктамышева не прошла в состав на Евро в Минске – да и в то время Лиза только восстанавливалась. А вот на ЧМ шансы ещё оставались.

Турнир в Новгороде, который решил всё

Было очевидно, что на чемпионат мира в Сайтаму отправится Софья Самодурова – отцеплять спортсменку после победы на чемпионате Европы никто бы не стал. Место Алины Загитовой в составе не оспаривалось – хоть она сама долго решала, ехать или не ехать. А вот третья квота оставалась вакантной – выступление Станиславы Константиновой оказалось неудачным, в особенности в короткой программе, где она стала 11-й.

Болельщики Туктамышевой и Медведевой в финале Кубка России

Болельщики Туктамышевой и Медведевой в финале Кубка России

Фото: РИА Новости

Так что всё решил турнир в Великом Новгороде – Константинова ехала туда доказывать, что её рано списывать со счетов, Евгения Медведева боролась, чтобы реабилитироваться за чемпионат России, а Елизавета Туктамышева как раз отрабатывала пропуск ЧР и пыталась отобраться на главный старт через Кубок.

В короткой программе Лизу настигла ошибка: она упала с тройного акселя, который по сезону относительно стабилизировала. В остальном прокат сложился хорошо, но ошибка на ультра-си далеко отбросила Лизу – лишь 72,21 балла она получила и выпала из тройки лидеров. Медведева и Константинова свои программы откатали чисто – так что в произвольной во что бы то ни стало пришлось догонять.

Во второй день Туктамышева выступала буквально на одном дыхании, начиная с первого элемента в прокате – тройного акселя. «Вот так надо было прыгать вчера», – заключил тогда Алексей Ягудин, комментировавший те соревнования. Драгоценные баллы Лиза потеряла на каскаде – сдвоила тулуп после тройного лутца. На пересмотр судьи отправили и каскад из трёх прыжков, где нашли недокрут на тройном тулупе. Однако это не помешало Лизе выиграть произвольную программу: она в любом случае в тот день откаталась чище всех. Евгения Медведева ошиблась в произвольной программе на каскаде 3-3: с риттбергера фигуристка очень неприятно приземлилась. Отрыва в короткой Медведевой хватило для победы: разрыв по баллам с Туктамышевой составил 1,71 балла.

Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Виктория Васильева на пьедестале финала Кубка России — 2019

Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Виктория Васильева на пьедестале финала Кубка России — 2019

Фото: РИА Новости

На стороне Туктамышевой была сильная первая часть сезона – несколько побед на турнирах серии «челленджер», победа на этапе Гран-при, бронза финала. Лиза стабильно исполняла тройной аксель и в короткой и произвольной программах. У Медведевой же сезон, наоборот, складывался трудно. Она перешла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру, переехала в Канаду, столкнулась с тяжёлыми последствиями после олимпийской гонки – отсюда пошёл спад и в результатах. В очном противостоянии на этапе Гран-при в Канаде Лиза Женю обыграла, медаль финала Гран-при взяла Туктамышева, а Медведевой не удалось попасть в шестёрку участниц этого турнира.

Но за Медведевой был аргумент в виде победы в финале Кубка России. С минимальным перевесом, однако золото всё-таки забрала Женя. В её пользу был прогресс по ходу сезона – по сравнению с состоянием в серии Гран-при и на ЧР Медведева действительно улучшилась и на отборе сделала минимум ошибок. Но куда тогда было девать все достижения Туктамышевой по сезону?

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Федерация проголосовала за Медведеву — и разбила сердце Туктамышевой

Сначала федерация опубликовала список из трёх кандидаток – Загитова, Самодурова, Константинова. Но президент ФФККР Александр Горшков подчеркнул, что список не окончательный. Мишин узнал о том решении ФФККР от журналистов: на вопрос корреспондента «Спорта день за днём» тренер попросил зачитать полный состав, после чего сказал «Это ничего не значит!».

И действительно – вскоре Константинову поменяли в списке на Медведеву, а Туктамышева так и осталась ни с чем. Сразу после публикации списков она была в шоке. На своей странице в соцсетях Лиза оставила грустное послание: «Внутри меня всё ещё была маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили её. Но я боец и вернусь».

Тогда поездка Медведевой на ЧМ случилась благодаря голосованию тренерского совета. По его итогам за кандидатуру вице-чемпионки Олимпийских игр проголосовали 19 человек, Туктамышева же получила всего семь голосов. Один член совета воздержался.

В 2019 году в женской сборной России была россыпь звёздных фигуристок

В 2019 году в женской сборной России была россыпь звёздных фигуристок

Фото: РИА Новости

Мудрость и оптимистичный подход к жизни помогли Туктамышевой справиться с этой неудачей и пойти дальше. Вот как она вспоминала этот период своей карьеры в интервью:

«После финала Кубка – нет, я ещё тогда не думала, что меня не отправят на мир. А когда не отправили, пару дней я, естественно, эмоционально к этому относилась. А потом, как обычно в моём характере, я подумала, что всё, что ни делается – всё к лучшему. Значит, и от этого будет какая-то польза, и у меня получился один из лучших стартов в моей карьере на командном чемпионате мира, где я чисто откатала две программы, на драйве.

Я не такой человек, который будет долго злиться, когда просто себя сжираешь, сжигаешь. Это никому не надо – ни тебе, ни другим. Отпусти, прими и работай дальше».

В Фукуоке на командном чемпионате мира у Лизы и правда вышли одни из лучших прокатов в карьере. А на исходе 2019 года Туктамышева впервые приземлила на тренировке четверной тулуп. Ей тогда было почти 23 года – феноменальное достижение! Так что иногда карьерные драмы становятся мощнейшим стимулом для дальнейшего развития – и с Лизы как раз стоит брать пример.

Предыдущие выпуски рубрики «Фигурные драмы»:
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