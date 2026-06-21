Не только Туктамышева и Гуменник: Шайдоров, Левито и другие рассекретили свои отношения!

Межсезонье подарило нам не только анонсы программ или яркие переходы между сборными и тренерскими штабами, но и яркие романы, которые многие фигуристы решили рассекретить именно сейчас. Причин тому может быть много: усталость от слухов и домыслов, появление свободного времени после сложного олимпийского сезона или необходимость открыто получать поддержку от своих возлюбленных в наступающем новом цикле. Кто же решился на этот несвойственный скрытному образу фигуристов шаг?

Гуменник и Туктамышева, а также самая красивая фигуристка Европы и Сяо Хим Фа подтвердили свои отношения

Одна из пар, чьё подтверждение романтических отношений вызвало настоящий «бум» в межсезонье – Елизавета Туктамышева и Петр Гуменник. Об их особенно близком общении в фигурном катании говорили уже не первый год. При этом сами спортсмены долгое время предпочитали не комментировать слухи, даже несмотря на то, что совместных появлений на публике у них со временем становилось всё больше и больше.

Перед Олимпийскими играми – 2026 24-летний Гуменник и 29-летняя Туктамышева вместе ездили в США, где, как говорилось, случайно оказались на одном катке. Затем Елизавета приехала и на Олимпиаду-2026 в качестве работающего на турнире журналиста. При этом Туктамышева все Игры особенно следила за прокатами Гуменника. В Сети завирусилась эмоциональная реакция Елизаветы на короткую программу фигуриста, что снова натолкнуло болельщиков на определённые мысли об их близости. Кроме того, в Милане спортсменов неоднократно видели вместе за пределами ледовой арены. Они гуляли по центру города, появлялись в одних и тех же местах и, по словам очевидцев, держались за руки. Однако официально отношения пара тогда не подтверждала.

Все сомнения исчезли уже после окончания сезона. Гуменник отправился в США на стажировку к Рафаэлю Арутюняну, где снова была замечена Туктамышева. На этот раз фигуристы не стали отнекиваться: Пётр опубликовал серию фотографий из Америки, открыв её совместным снимком с Елизаветой. Девушка же, в свою очередь, выложила отдельную подборку кадров с Гуменником. Спортсмены всё ещё находятся на другом континенте и продолжают радовать публику милыми снимками. Кажется, что фигуристы вместе пережили сложный олимпийский год, в ходе которого Пётр попал в топ-6 в Милане, и теперь решили расслабиться и просто наслаждаться личным счастьем.

Кимми Репонд и Адам Сяо Хим Фа Фото: Из личных архивов спортсменов

Такой же подход выбрала ещё одна пара, об отношениях которой слухи ходили несколько лет. Речь идёт о двукратном чемпионе Европы французе Адаме Сяо Хим Фа и одной из самых красивых фигуристок Европы швейцарке Кимми Репонд. Уже несколько сезонов все отмечали, что они слишком мило проводят время вместе на разных мероприятиях от Международного союза конькобежцев (ISU). Несмотря на то что, как оказалось, их отношения зародились ещё в августе 2024 года, а впервые мимолётные снимки друг с другом они выложили по итогам 2025-го, полноценное подтверждение отношений появилось только в нынешнее межсезонье. Кимми и Адам вместе участвовали в гастролях шоу Art on Ice по Европе, гуляли по Италии и Швейцарии, публиковали романтические видео и влоги с Маврикия, а потом изображали культовую сцену из «Титаника» со сборов Бенуа Ришо.

Шайдоров и Эгадзе наконец-то раскрыли своих девушек — гимнасток

Личная жизнь Михаила Шайдорова привлекла особое внимание после его сенсационной победы на Олимпийских играх 2026 года. Именно тогда художественная гимнастка Айслу Мурзагалиева опубликовала на своей странице в социальных сетях совместные фотографии с фигуристом и подписала их: «Мой олимпийский чемпион! Слов нет, ты самый лучший, всегда!».

Михаил Шайдоров со своей возлюбленной Фото: Из личного архива Михаила Шайдорова

После этой победы Михаил стал чаще появляться с девушкой на совместных мероприятиях. Например, они вместе проводили время в ресторане семьи певца Димаша Кудайбергена, а потом отдыхали на Мальдивах. Стоит отметить, что Мурзагалиева родилась в 2004 году в российском городе Сочи. Но в 2015 году переехала в Астану, чтобы тренироваться в этом городе. Сейчас она входит в состав сборной Казахстана по художественной гимнастике.

«Художницей» является и девушка Ники Эгадзе – ещё одного фигуриста, связанного с Россией. Дарье Рагимовой сейчас 22 года. Она родилась в Казахстане, но в данный момент выступает за Грузию, как и её возлюбленный. Ходят слухи, что спортсмены встречаются уже давно, однако рассекретить отношения оказались готовы только сейчас. В нынешнем межсезонье пара проводила совместный отпуск в Таиланде в окружении других фигуристов. По его итогам Ника наконец-то решился рассказать о своих отношениях в социальных сетях.

Ника Эгадзе со своей возлюбленной Фото: Из личного архива Ники Эгадзе

Американка Левито вслед за Загитовой показала неожиданного возлюбленного

Долгое время практически ничего не рассказывала о своей личной жизни олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Но в мае 2026 года она неожиданно опубликовала фотографии с мужчиной, изображённым со спины. Кадр девушка сопроводила загадочной надписью: «Мы не афишируем, но и не скрываем».

Однако в конце мая их отношения раскрылись. Пару увидели вместе на вечере профессионального бокса в Екатеринбурге, главным событием которого стал поединок Дмитрия Бивола. После этого СМИ назвали предполагаемым избранником фигуристки Артёма Чечихина. Он является сыном продюсера Юрия Чечихина и внуком главы Росгвардии Виктора Золотова.

Такими же неожиданными оказались намёки на отношения вице-чемпионки мира 2023 года американки Изабо Левито и одной из сенсаций прошедшего сезона канадца Стивена Гоголева. Слухи об их романа не особенно часто встречались в интернете, поэтому, как и в случае с Загитовой, мир фигурного катания особенно потрясли их совместные фотографии и видео со сборов Бенуа Ришо. Официальных подтверждений отношений от звёздных иностранцев также до сих пор не было, но милые изображения всё продолжают поступать в Сеть.

Изабо Левито и Стивен Гоголев Фото: Из личных архивов спортсменов

Стоит ли нам ждать ещё каких-нибудь «романтичных подарков» от этого межсезонья?