Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Как проводят отпуск российские фигуристки: Валиева, Щербакова, Косторная, Акатьева, Кагановская, Липницкая, Леонтьева

Валиева покорила Китай, Щербакова — Лазурный Берег! Как отдыхают наши фигуристки
Анастасия Матросова
Как проводят отпуск российские фигуристки
Комментарии
Отпускная пора подходит к концу — куда же успели съездить звёзды российской фигурки?

С июня фигуристы обычно уже начинают активно тренироваться и готовиться к новому сезону – а кто-то ещё отдыхает и набирается сил перед новым рывком. В каждой группе – свой график отпусков, а кому-то, как Марку Кондратюку, и вовсе приходится проводить это время за учёбой и защитой диплома.

В фотоподборке «Чемпионата» – яркие кадры с отдыха представителей мира фигурного катания. Где успели побывать Алёна Косторная, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие звёзды?

Первая часть фотоотчёта наших фигуристов с отдыха:
Загитова рассекретила парня, Глейхенгауз отрастил усы. Как фигуристы проводят отпуск?
Загитова рассекретила парня, Глейхенгауз отрастил усы. Как фигуристы проводят отпуск?

Камила Валиева решила попутешествовать по Китаю. Фигуристка посетила россыпь достопримечательностей в Поднебесной – заглянула в олимпийский Пекин, посетила Великую Китайскую стену и посмотрела на Терракотовую армию в Сиане.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Личный архив фигуристки

После китайских приключений настал тихий пляжный отдых – Камила отправилась в Таиланд.

Камила Валиева

Камила Валиева

Фото: Личный архив фигуристки

Василиса Кагановская и Максим Некрасов отправились греться в Египет.

Василиса Кагановская

Василиса Кагановская

Фото: Личный архив фигуристки

В Египте со своей семьёй отдохнул и Алексей Мишин – фотографиями из поездки тренера на своей странице в соцсетях поделилась Елизавета Туктамышева.

Алексей и Татьяна Мишины

Алексей и Татьяна Мишины

Фото: Личный архив Алексея Мишина

Софья Леонтьева провела отдых в тёплых краях в конце мая – а в июне уже возобновила тренировки.

Софья Леонтьева

Софья Леонтьева

Фото: Личный архив фигуристки

Одна из топ-юниорок российской сборной София Дзепка в это межсезонье отдыхала во Вьетнаме.

София Дзепка

София Дзепка

Фото: Личный архив фигуристки

Это направление для отдыха выбрала и Юлия Липницкая.

Юлия Липницкая

Юлия Липницкая

Фото: Личный архив фигуристки

Морскими пейзажами на отдыхе наслаждалась и Софья Акатьева.

Софья Акатьева

Софья Акатьева

Фото: Личный архив фигуристки

Алина Загитова немного побыла туристкой в Санкт-Петербурге и любовалась городом с воды.

Алина Загитова

Алина Загитова

Фото: Личный архив фигуристки

Анна Щербакова очутилась на Лазурном берегу во Франции – побывала в Ницце, Монако и Каннах.

Анна Щербакова

Анна Щербакова

Фото: Личный архив фигуристки

Алёна Косторная и Георгий Куница решили выбраться на море всей семьёй – маленькому Диме ещё нет и года, но он уже основательно поездил по миру с родителями.

Алена Косторная с сыном

Алена Косторная с сыном

Фото: Личный архив фигуристки

В эту пору фигуристы также активно выпускаются из вузов:
Трусова окончила МГУ, Гуменник защитился прямо из США! Где и как учатся наши фигуристы?
Трусова окончила МГУ, Гуменник защитился прямо из США! Где и как учатся наши фигуристы?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android