Отпускная пора подходит к концу — куда же успели съездить звёзды российской фигурки?

Валиева покорила Китай, Щербакова — Лазурный Берег! Как отдыхают наши фигуристки

С июня фигуристы обычно уже начинают активно тренироваться и готовиться к новому сезону – а кто-то ещё отдыхает и набирается сил перед новым рывком. В каждой группе – свой график отпусков, а кому-то, как Марку Кондратюку, и вовсе приходится проводить это время за учёбой и защитой диплома.

В фотоподборке «Чемпионата» – яркие кадры с отдыха представителей мира фигурного катания. Где успели побывать Алёна Косторная, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие звёзды?

Камила Валиева решила попутешествовать по Китаю. Фигуристка посетила россыпь достопримечательностей в Поднебесной – заглянула в олимпийский Пекин, посетила Великую Китайскую стену и посмотрела на Терракотовую армию в Сиане.

Камила Валиева Фото: Личный архив фигуристки

После китайских приключений настал тихий пляжный отдых – Камила отправилась в Таиланд.

Камила Валиева Фото: Личный архив фигуристки

Василиса Кагановская и Максим Некрасов отправились греться в Египет.

Василиса Кагановская Фото: Личный архив фигуристки

В Египте со своей семьёй отдохнул и Алексей Мишин – фотографиями из поездки тренера на своей странице в соцсетях поделилась Елизавета Туктамышева.

Алексей и Татьяна Мишины Фото: Личный архив Алексея Мишина

Софья Леонтьева провела отдых в тёплых краях в конце мая – а в июне уже возобновила тренировки.

Софья Леонтьева Фото: Личный архив фигуристки

Одна из топ-юниорок российской сборной София Дзепка в это межсезонье отдыхала во Вьетнаме.

София Дзепка Фото: Личный архив фигуристки

Это направление для отдыха выбрала и Юлия Липницкая.

Юлия Липницкая Фото: Личный архив фигуристки

Морскими пейзажами на отдыхе наслаждалась и Софья Акатьева.

Софья Акатьева Фото: Личный архив фигуристки

Алина Загитова немного побыла туристкой в Санкт-Петербурге и любовалась городом с воды.

Алина Загитова Фото: Личный архив фигуристки

Анна Щербакова очутилась на Лазурном берегу во Франции – побывала в Ницце, Монако и Каннах.

Анна Щербакова Фото: Личный архив фигуристки

Алёна Косторная и Георгий Куница решили выбраться на море всей семьёй – маленькому Диме ещё нет и года, но он уже основательно поездил по миру с родителями.