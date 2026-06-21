Валиева покорила Китай, Щербакова — Лазурный Берег! Как отдыхают наши фигуристки

С июня фигуристы обычно уже начинают активно тренироваться и готовиться к новому сезону – а кто-то ещё отдыхает и набирается сил перед новым рывком. В каждой группе – свой график отпусков, а кому-то, как Марку Кондратюку, и вовсе приходится проводить это время за учёбой и защитой диплома.
В фотоподборке «Чемпионата» – яркие кадры с отдыха представителей мира фигурного катания. Где успели побывать Алёна Косторная, Камила Валиева, Анна Щербакова и другие звёзды?
Камила Валиева решила попутешествовать по Китаю. Фигуристка посетила россыпь достопримечательностей в Поднебесной – заглянула в олимпийский Пекин, посетила Великую Китайскую стену и посмотрела на Терракотовую армию в Сиане.
Камила Валиева
Фото: Личный архив фигуристки
После китайских приключений настал тихий пляжный отдых – Камила отправилась в Таиланд.
Камила Валиева
Фото: Личный архив фигуристки
Василиса Кагановская и Максим Некрасов отправились греться в Египет.
Василиса Кагановская
Фото: Личный архив фигуристки
В Египте со своей семьёй отдохнул и Алексей Мишин – фотографиями из поездки тренера на своей странице в соцсетях поделилась Елизавета Туктамышева.
Алексей и Татьяна Мишины
Фото: Личный архив Алексея Мишина
Софья Леонтьева провела отдых в тёплых краях в конце мая – а в июне уже возобновила тренировки.
Софья Леонтьева
Фото: Личный архив фигуристки
Одна из топ-юниорок российской сборной София Дзепка в это межсезонье отдыхала во Вьетнаме.
София Дзепка
Фото: Личный архив фигуристки
Это направление для отдыха выбрала и Юлия Липницкая.
Юлия Липницкая
Фото: Личный архив фигуристки
Морскими пейзажами на отдыхе наслаждалась и Софья Акатьева.
Софья Акатьева
Фото: Личный архив фигуристки
Алина Загитова немного побыла туристкой в Санкт-Петербурге и любовалась городом с воды.
Алина Загитова
Фото: Личный архив фигуристки
Анна Щербакова очутилась на Лазурном берегу во Франции – побывала в Ницце, Монако и Каннах.
Анна Щербакова
Фото: Личный архив фигуристки
Алёна Косторная и Георгий Куница решили выбраться на море всей семьёй – маленькому Диме ещё нет и года, но он уже основательно поездил по миру с родителями.
Алена Косторная с сыном
Фото: Личный архив фигуристки