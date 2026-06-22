«Тренер должен быть на коньках!» Не стало легендарного Виктора Кудрявцева

Великий специалист поработал и с Александром Лакерником, и с Марией Бутырской, и с Сергеем Дудаковым — его школу прошли сотни фигуристов.

Вклад Виктора Кудрявцева в развитие фигурного катания трудно переоценить – этот тренер воспитал огромное количество топ-спортсменов. Нынешняя московская школа фигурного катания во многом сформировалась благодаря Кудрявцеву – многие нынешние наставники и хореографы прошли через его систему.

Как сообщает пресс-служба ФФККР, тренера не стало 22 июня 2026 года. «Чемпионат» вспоминает тренерский путь Виктора Николаевича – он до последнего старался консультировать спортсменов и был членом тренерского совета ФФККР.

Виктор Кудрявцев в 2014 году Фото: РИА Новости

Любопытно, что Кудрявцев мог связать свою жизнь не с фигурным катанием, а с танцами. В родной Туле он долгое время занимался в студии во Дворце пионеров и пытался поступить в училище при Большом театре. Но жить в Москве оказалось негде – как потом вспоминал Виктор Николаевич, семья дяди отказалась его принять, и он вернулся в родной город, где судьба занесла его именно на лёд.

«Там так получилось: преподаватель, который вёл занятия в хореографической студии, организовал секцию фигурного катания при Дворце пионеров. И позвал меня туда – давай, мол, на коньках всё то же самое, попробуй. Я согласился. Понравилось. В 14 лет в фигурное катание пришёл, а в 16 лет уже попал в юношескую сборную СССР», – рассказывал тренер.

Достичь огромных высот в качестве спортсмена Виктору Николаевичу не удалось – позднее начало, жизнь на периферии сделали своё дело. Но бросать спорт он не стал, решил выучиться на тренера.

«Уже тогда понимал, что это моё – мне было интересно, легко давалось. Помню, на втором курсе пришла мысль – я должен стать лучшим тренером страны. Для этого в том числе посещал тренировки легкоатлетов и гимнастов – потому что у них с фигуристами много общего. Часами наблюдал за работой тренеров», – отмечал Кудрявцев.

Виктор Кудрявцев Фото: fsrussia.ru

Невозможно перечислить в одном абзаце всех учеников Кудрявцева – он поработал не с одним десятком талантливых спортсменов.

Бывший вице-президент ISU Александр Лакерник занимался у Кудрявцева в одном из первых наборов. «Его постоянно надо было держать. Настолько был упёртый и трудолюбивый… Мы же катались на открытом катке в «Сокольниках». Уже все дети замёрзли и греться убежали, а Лакерник все обязательные фигуры учит. Очки инеем покрылись – а он учит и учит». До 11 лет в группе Виктора Николаевича прозанимался бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, но решил уйти в шахматы.

Первый крупный успех случился у Кудрявцева в мужском одиночном катании. Впервые в СССР фигурист-одиночник стал чемпионом мира – и это был ученик Кудрявцева Сергей Волков. Случилось это в 1975 году: тогда Волков обошёл на турнире и американца Терри Кубичку, и канадца Толлера Крэнстона, и двух советских спортсменов – Владимира Ковалева и Юрия Овчинникова.

Удалось Кудрявцеву поработать и с парниками. В 70-е годы он работал с дуэтом Людмила Смирнова/Андрей Сурайкин – серебряными призёрами Олимпийских игр 1972 года. Первые крупные победы одиночницы Киры Ивановой тоже связаны с работой у Кудрявцева – к опытному тренеру она попала в возрасте 15 лет.

В 17 лет к Кудрявцеву пришла Мария Бутырская – и вместе они наладили её прыжковую стабильность. Главных достижений в карьере под руководством наставника добилась одиночница Елена Соколова – вице-чемпионка мира и Европы. Тренер Виктория Буцаева (в девичестве – Волчкова) – это тоже ученица Кудрявцева, в его группе она выиграла четыре бронзы Евро. Знаменитый хореограф Николай Морозов до своего перехода в танцы на льду в 17 лет занимался в группе Виктора Николаевича. Сергея Дудакова на коньки ставил именно Кудрявцев.

Олимпийский чемпион Илья Кулик за два года до главного триумфа в карьере ушёл от Кудрявцева к Татьяне Тарасовой, но труд Виктора Николаевича не забыли: после победы экс-ученика на Играх тренеру вручили правительственную награду за воспитание чемпиона.

Виктор Кудрявцев и Людмила Калинина на чемпионате Европы — 2011 Фото: РИА Новости

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская рассказала, что Кудрявцев ушёл из жизни после долгой болезни. «Потрясающий тренер, такой технарь, очень умный, абсолютно думающий. Со своей системой воспитания. Воспитал многих спортсменов. Очень добрый человек и тренер, что тоже немаловажно».

Фаворитов среди своих спортсменов тренер не выделял: «Я всех любил. У меня была прекрасная тренерская команда, и у нас никогда не было любимчиков. Потому что когда у тебя много учеников, нельзя проявлять симпатию к кому-либо».

А ещё Виктор Николаевич всегда тренировал в коньках и показывал имитацию элементов. «Не знаю, что это такое – тренировать у бортика. Тренер должен быть на коньках!» – говорил Кудрявцев.

«Чемпионат» приносит соболезнования родным и близким Виктора Николаевича Кудрявцева.