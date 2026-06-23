«Сам вышел на Авербуха для участия в «Ледниковом периоде». Интервью с актёром Чернышенко

Мир спорта и кино часто переплетается так, что бывшие фигуристы становятся актёрами. А иногда наоборот — деятели кино встают на коньки. Кирилл Чернышенко – это первый случай. Какое-то время он сам занимался фигурным катанием, а затем выбрал для себя актёрскую карьеру. Впоследствии жизнь всё равно вернула его на лёд: сначала как участника «Ледникового периода», а затем ещё и заставила сменить фигурные коньки на хоккейные — ради роли в новом сериале «Седьмой игрок».

Переход был непростым — сравним с возвращением на лёд спустя 17 (!) лет после завершения спортивной карьеры. Но Кириллу это удалось, в сериальной команде ему даже доверили роль капитана. Как долго Чернышенко был в спорте, какие прыжки не любил больше всего, что ему дал проект «Ледниковый период» и почему он сам вышел на Илью Авербуха? Каково было переучиваться с фигурных коньков на хоккейные ради новой роли и почему на съёмках «Седьмого игрока» Кирилл считает себя третьим режиссёром? Обсудили всё сразу — даже выступление Петра Гуменника на Олимпиаде.

«В своей карьере фигуриста равнялся на Ягудина»

— Вы занимались фигурным катанием целых восемь лет в Омске. Чего добились? До какого уровня дошли?

—- Дошел до кандидата в мастера спорта, но не успел его защитить и ушёл из спорта. Были травмы, переходный возраст.

— А прыгали тройные или только двойные?

— Я и тройные учил, но стабильно никогда не получалось. У меня был аксель 2,5, я его прыгал. Вот только-только начал прыгать стабильно — и сломал руку. Потом была пауза, пришлось возвращаться.

— А какой самый любимый прыжок был?

— Лутц, флип. Все зубцовые, кроме тулупа. Его терпеть не мог почему-то.

— Но он же считается самым простым?

— А вот для меня он был самым сложным.

— Равнялись на кого-то в своей карьере?

— На Ягудина.

— Почему именно на него?

— У нас все выбирали либо Плющенко, либо Ягудина. Я всегда был на стороне Ягудина. С ним познакомился на «Ледниковом периоде». Ну, в общем, влюбился окончательно. Он крутой!

— Как вообще попали на «Ледниковый период»?

— Вообще, из-за мамы. Она мне написала: «Там кастинг идёт в новый сезон, не хочешь пойти?» И я как-то задумался. Новый сезон назывался «Народный ледниковый». А что, думаю, я же из народа, попробую. И сам уже вышел на Авербуха.

— Даже так, сами?

— Да. Потому что я актёр — и через Федю Федотова, который уже участвовал в этом проекте, вышел на Авербуха. Мы с ним встретились лично, и получилось так, что он меня пригласил на съёмку кастинга.

Кирилл Чернышенко и Анна Вардеванян в театральной постановке Фото: РИА Новости

«Всегда думал про парников: «Ну чего там, фигнёй занимаются!»

— Вы были в паре с Викой Синициной. Знали про неё что-то?

— Ничего не знал. У меня был пробел в этом виде спорта. Я забыл его просто как страшный сон.

— Как закончил — так и забыл?

— Да, я закончил, у меня началась актерская стезя. Занимался конкуром, на лошади стал заниматься верхом. И про фигурное катание просто забыл. А тут – бац, вспомнил заново. Это просто новое дыхание. Я увидел всех своих кумиров детства.

— А какое у вас впечатление друг от друга было с Викой?

— С Викой роскошно! Я вообще их [с Никитой Кацалаповым] пару полюбил. Посмотрел все их выступления. И вообще, раньше, когда занимался, я был одиночником. У нас не было пар в Омске, и, чтобы заниматься парным фигурным катанием, нужно было ехать в Москву. Я всегда думал про парников: «Ну чего там, фигнёй занимаются. На самом деле, кто больше прыгнет, тот круче». А тут я открыл для себя заново фигурное катание. Вика мне помогла.

— Спустя столько времени встать на коньки — вы говорили, что это было очень тяжело. Сколько лет был перерыв?

— 17 лет.

— И какие ощущения, когда снова встали на них?

— Ужасно! Я начал готовиться к кастингу. При этом ещё и в театре работал. У меня был выпуск спектакля. Всё и сразу. Я где-то по ночам готовил программу для кастинга. А в день кастинга проснулся и не мог встать с кровати — поясница отказала, мышцы перестали работать. Моя девушка ходила в аптеку за уколом. Так на уколах и катался. Потом весь проект мне некогда было отдыхать. И в принципе было очень тяжело.

Виктория Синицина и Кирилл Чернышенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Тренировок много было во время проекта?

— Всё время мы тренировались. Утром рано и вечером поздно. Днём я работал в театре — это было адски. Сложно, ведь не было выходных. Даже здесь, на «Седьмом игроке», у нас есть тренировки, устаем, зато бывают периоды без тренировок, организм восстанавливается. Там этого не было. Плюс партнёрша.

— Вы вообще ничего не знали о парном катании?

— Ничего, я ж одиночник. Вика в первую нашу встречу говорит: «Ок, ты круто стоишь. Ну-ка возьми меня на руки». Я говорю: «Ты серьёзно?» А она: «Да, возьми». Спрашиваю: «Как?» Отвечает: «Как невесту возьми меня». Я её взял – и уронил! С тех пор у меня триггер, что буду её ронять. Никогда не держал ничего тяжёлого на коньках. Это вообще другая специфика.

— Как «Ледниковый период» повлиял на вашу дальнейшую жизнь?

— Я просто осуществил свою мечту в моменте. «Ледниковый» останется на память, буду показывать детям, внукам.

— А ещё раз не хотели бы поучаствовать?

— Меня вот сейчас звали. В этот сезон Илья Авербух звал. Но сейчас большая загруженность.

— В новый «Ледниковый»?

— Да, он так всегда: «Там пара тренировок будет, всё успеешь, нормально». Он перед тем сезоном так же говорил. А когда надели коньки, оказалось, что всё время должен был пахать.

— А реально по ночам всё происходит?

— Да, ночи и раннее-раннее утро. Просто лёд работает круглосуточно. Это было адски, но всё в кайф.

Кирилл Чернышенко на съёмках «Седьмого игрока» Фото: Bar Production

«Когда главный режиссер во время репетиции не может достучаться до команды – выхожу я и говорю: «Так, парни, собрались!»

— А после проекта за фигурным катанием стали следить?

— Сейчас после Олимпиады подписался на многих, на кого даже не был подписан в соцсетях. А так у меня остались все, с кем мы общались.

— А за кем следили на Олимпиаде? За нашими или за всеми?

— За нашими. Следил за результатами, не было возможности смотреть онлайн, просто пересматривал потом. И Гуменника, и Малинина. Всё, что шумело, — всё посмотрел.

— Как вам наш Петя?

— Петя роскошен. Обидно, что нет рейтинга на международных стартах. Но наши всё равно лучшие!

— Как получили приглашение на проект «Седьмой игрок»?

— Пришёл на кастинг. Мне показалось, что плохо попробовался, и я просто забыл этот день. А через какое-то время пришло уведомление от агента — утверждён. О боже мой! Мне очень хотелось этого. Когда идёшь на кастинг, то представляешь, что это может случиться, но не веришь. Точнее, веришь, но не представляешь, что за этим последует.

— Теперь моя любимая часть. Вам пришлось переучиваться с фигурных коньков на хоккейные.

— Я никогда в жизни не стоял на хоккейных коньках. Один раз был на массовом катании в Омске, где мне дали эти поношенные, вонючие коньки. И я ужасно к этому отнёсся! Нет зубцов, лезвия короче – как на этом можно ездить? Но за первую же тренировку максимально быстро адаптировался. Правда, сложно было спиной ездить без зубцов. На второй тренировке уже не задумывался, делал всё на автомате. Хоккейные коньки очень быстрые, реально удобные, да и натирают меньше. Мне купили новые, быстро их сделали под ногу. Я очень доволен. Даже прыжки делаю на тренировках по приколу. Одинарные — сальхов какой-нибудь, аксель. Зубцовые не получаются естественно. Но я даже вращения какие-то делаю!

— А о хоккее вы вообще ничего не знали до проекта?

— Нет. Я из Омска, у меня там омский «Авангард». Мы в 2004 году стали чемпионами, потом у нас был Яромир Ягр. Я был фанатом! У нас вообще город чокнутый в хоккейном смысле. И я был частью этого. В детстве болел, смотрел, а потом, как и про фигурное катание, просто забыл. И вот сейчас новая волна. То же самое, что с фигурным катанием, только я с нуля учусь. Но моё катание очень пригождается здесь. Правда, когда появляются шайба и клюшка в руках, оно идёт нафиг. Потому что это совокупность всего — ещё и партнёров должен видеть. То есть практически с нуля учусь хоккею.

— А сам проект «Седьмой игрок» что для вас значит?

— Для меня это новый вызов. Ты растешь, меняешься. Недаром мне доверили роль капитана. Все на площадке называют меня Кэп. Нравится, что эта роль предполагает ответственность за всю команду в раздевалке и на льду. Я даже считаю себя немножко третьим режиссером. Например, когда главный режиссер во время репетиции не может достучаться до команды, выхожу я и говорю: «Так, парни, собрались!» И они меня слушают. Я же не режиссер, я – Кэп. А для хоккеистов, наверное, это больший авторитет. Я благодарен судьбе, что на мне есть дополнительная ответственность помимо роли, которую исполняю.

— Может, вдохновите детей заниматься хоккеем?

— Обязательно. Это цель. У нас Россия — страна хоккея.