Какие рекорды может побить Трусова в 22 года? 5 вариантов для королевы квадов

Саша уже вписала своё имя в историю не один раз и способна сделать это снова.

В Международный олимпийский день, 23 июня, Александра Трусова отмечает свой день рождения. Серебряному призёру Игр в Пекине исполнилось 22 года. Фигуристок, которые в этом возрасте остаются в топе и сражаются за самые высокие места, не так уж и много, но Саша не побоялась вернуться и снова попробовать осуществить свою мечту.

Всю свою спортивную карьеру Трусова только и делала, что устанавливала рекорды. И в новом сезоне фигуристка может вернуться на эту тропу, ведь остались ещё те вершины, которые она ещё не покорила. И незакрытые гештальты – тоже в наличии.

Стать первой фигуристкой, сделавшей четверной прыжок после родов на соревнованиях

Саша уже стала первой фигуристкой, которая сделала четверной прыжок после рождения ребёнка, но пока эти элементы она показывает в рамках шоу и тренировок. Миша Игнатов появился на свет 6 августа 2025 года – и уже спустя неделю с небольшим его мама вышла на лёд восстанавливаться.

Шаг за шагом Трусова запрыгала двойные, тройные и, наконец, четверные прыжки. Уже этой осенью у фигуристки будет возможность сделать первые попытки квадов в соревновательном режиме.

Стать самой взрослой фигуристкой, исполняющей четверные на соревнованиях

Саше уже 22 года – в таком возрасте рискует с четверным прыжком только японская одиночница Рён Сумиёси, она старше Трусовой почти на год. Но в прошлом сезоне квад японке не давался – либо приземление в недокрут, либо падение, либо «бабочка». Если Саша запрыгает четверные на ближайших турнирах – она станет самой взрослой фигуристкой с квадами (как минимум в России). Хотя в случае Саши нужно говорить не «если», а «когда».

Среди россиянок квады в прошлом сезоне демонстрировали Аделия Петросян, Мария Захарова и Алина Горбачёва, но все они родились в 2007 году, а Саша – в 2004-м. Страшно подумать, восемь лет назад Александра Трусова с Анной Щербаковой запустили квадовую революцию в женском одиночном катании – и Саша ещё в строю.

Добить всё-таки тройной аксель в соревновательном формате

Одновременно с четверным лутцем Александра Трусова начала восстанавливать и тройной аксель – тот самый элемент ультра-си, который так и не покорился ей на стартах. Было множество падений, были степауты, но чистых выездов на плюс – нет, так что это ещё одна мотивация для возвращения.

Тройной аксель – по-прежнему важный и ценный в женском катании элемент, который помогает обеспечивать преимущество в короткой программе. В рамках шоу Этери Тутберидзе весной Саша несколько раз исполняла триксель на прыжковом батле, осталось только сделать это на старте.

Стать первой ученицей Тутберидзе, которая будет прыгать четверные и побеждать в 20+ лет

Возвращение Трусовой в группу Тутберидзе – это отличный шанс для Этери и её команды показать, что она научилась работать со взрослыми спортсменками. Долгие годы собирательный образ ученицы Тутберидзе выглядел как юная девушка со сложнейшим контентом – к 18 годам такие нагрузки становились невозможными, спортсменки уходили от тренера или просто заканчивали.

А вот Трусова в 21 год вернулась – и дело пошло на лад. Посмотрим, как пойдёт дело дальше.

Задача со звёздочкой — стать первой фигуристкой, которая исполнит четверной риттбергер на официальном старте ISU

Этот рекорд скорее из разряда невозможных – есть ещё пустая строчка в книге рекордов Гиннесса. На данный момент на соревнованиях под эгидой ISU женщины-одиночницы исполняли четыре вида четверных прыжков: тулуп, сальхов, лутц и флип. Три из них первой на турнирах показала именно Трусова. А вот риттбергер пока мировая фигурка не видела.

В России четверной риттбергер на стартах делали Аделия Петросян и Софья Самоделкина, но их попытки не засчитаны: они были сделаны на национальных стартах. Саша Трусова же подбиралась к этому кваду только на тренировках: в 2020 году она сделала его, пока занималась в «Ангелах Плющенко». Если вдруг у фигуристки возникнет желание вновь попасть в книгу рекордов Гиннесса – такая возможность остаётся.