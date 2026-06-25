Ягудину — красные стринги, а Медведевой — пельмени. Самые необычные подарки фигуристам

Фанаты часто радуют своих любимчиков – и не всегда стандартными способами. Кому-то достаются дорогие украшения, а кому-то — еда и алкоголь!

Традиция задаривать фигуристов берёт своё начало с давних времён. Но если сначала на лёд кидали цветы и мягкие игрушки, то потом в ход пошла «тяжёлая артиллерия». Некоторые фанаты выбрали крайне необычные способы порадовать своих любимчиков.

Кому-то доставались классические подарки в виде дорогих украшений, рукодельных кукол и портретов, а вот Алексею Ягудину прилетели в руки красные стринги. И это далеко не предел буйной фантазии преданных поклонников.

Стринги Ягудину и боксеры Коляде

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин не привык демонстрировать нижнее бельё на публике, в отличие от своего давнего коллеги-соперника двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Последний эпатировал публику в показательном номере «Sex Bomb», выйдя на лёд в золотых трусах. Триумфатор Солт-Лейк-Сити оказывался в более пикантной ситуации:

«Мне однажды болельщики подарили красные стринги. Клянусь, может, ошиблись. С подписью «Ягудин». Удивился, что меня видят в таком амплуа», — говорил Ягудин «РИА Новости».

Как ни странно, Алексей не был единственным одиночником, кому в дар преподнесли нижнее бельё. Элвису Стойко одна из зрительниц бросила трусики, а через день к нему попал топ, на котором были написаны номер телефона и имя.

Нестандартный способ привлечь внимание кумира, но он сработал. Через то же самое в своё время прошли Патрик Чан и Джонни Вейр, а ещё… Михаил Коляда. Правда, нашему фигуристу предложили более подходящую вещь — серые боксеры в полоску.

Пельмени Медведевой и лимоны Валиевой

Что дарят мальчикам — понятно. А что же девочкам? Обычно это различные мягкие игрушки, украшения, рисунки и подделки.

Елизавете Туктамышевой, например, дарили корону, а ещё портрет спортсменки в образе императрицы. Для Камилы Валиевой болельщики подготовили особенный сюрприз — репродукцию картины «Девочка на шаре», которую выполнил художник Александр Садыков.

Тем не менее это не самый странный презент. Видимо, фигуристок любят «подкармливать», вот только вместо шоколадок и конфет прилетает нечто иное.

Камиле как-то прислали 3 кг лимонов. В переводе с английского full of lemons — «полны досады», именно так себя чувствовали китайские фанаты Валиевой, которые не могли встретиться с ней. Анне Щербаковой в посылке пришли 28 упаковок яблочного сока, а заодно 99 подсолнухов и телефон.

Дебби Томас как-то получила в награду за прокат пиццу, а Меган Дюамель – кочан капусты.

Но больше всего повезло Евгении Медведевой, которой на чемпионате России — 2018 на лёд кинули… пачку пельменей.

«Получила сырые пельмени, кинутые на лёд. Хочу вам сказать, что это было оригинально и немного странно, мягко говоря. Потому что они растаяли и превратились в кашу. Но всё равно спасибо», — комментировала этот случай спортсменка.

Не обошлось и без алкоголя в списке подарков. Американцу Шону Рэббиту досталось 12 бутылок текилы.

Питомцы, олимпийская медаль и балетная студия

Иногда поклонники организовывают по-настоящему значимые и масштабные сюрпризы. Для Медведевой фанаты в знак поддержки изготовили копию олимпийской медали с пятью сердцами вместо колец и подписью «Рождённая творить историю».

Некоторые берут количеством и размером. У Анны Щербаковой однажды появился огромный медведь, который едва не придавил саму фигуристку и её хореографа Даниила Глейхенгауза. А ещё Анне прислали из Китая 230 кг подарков. К слову, Камила Валиева побила этот рекорд — ей досталось презентов на 309 кг.

Так как многие фигуристки обожают домашних животных, зачастую им дарят пушистых друзей. Конечно же, Александре Трусовой преподнесли щеночка, равно как и Юлии Липницкой, а вот Алёна Косторная забрала домой кролика.

Ей же фанатское сообщество отстроило личную балетную студию, чтобы спортсменка могла заниматься в период пандемии. Поклонники привезли станок, зеркало и специальное напольное покрытие.

Подарки — отличный способ поддержать любимого фигуриста и поблагодарить его за труд. А ещё это возможность проявить креатив и порадовать спортсмена нужной вещью. Однако стоит помнить, что не все презенты могут быть уместны, и нужно учитывать это при выборе памятной вещи.