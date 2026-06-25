Канадцы поменялись партнёрами и образовали два новых дуэта. Новые лидеры в танцах на льду?

Нынешнее межсезонье здорово встряхнуло сборную Канады. Сразу после олимпийского сезона распался дуэт Маржори Лажуа/Захари Лага, который долгое время считался главной надеждой страны в танцах на льду после ухода Пайпер Гиллес и Поля Пуарье.

Лажуа и Лага катались вместе с 2011 года. На юниорском уровне они стали чемпионами мира в 2019-м, во взрослых выигрывали медали этапов Гран-при, дважды представляли Канаду на Олимпийских играх. После окончания карьер основных лидеров именно им пророчили резкий взлёт и борьбу за самые высокие места в наступающем цикле.

Но, несмотря на 15 лет вместе, скатанность, рейтинг у судей, они всё равно решили расстаться. Правда, долго оставаться без партнёров или даже завершать карьеры фигуристы не решились. В итоге канадцы фактически устроили рокировку: Лажуа встала в пару с американцем Жан-Люком Бейкером, а Лага – с Ханной Лим, которая ещё в Милане каталась за Южную Корею. Все они занимаются в известной танцевальной академии в Монреале.

Лажуа получила опытного партнёра из США

Первым официально оформился дуэт Маржори Лажуа и Жан-Люка Бейкера. Новая пара будет представлять Канаду. Бейкер хорошо известен болельщикам по выступлениям с Кейтлин Гавайек. Американский дуэт становился чемпионом четырёх континентов, неоднократно попадал в сборную США на чемпионаты мира и выступал на крупных международных турнирах. После завершения партнёрства с Гавайек Бейкер некоторое время не соревновался, но продолжал работать в фигурном катании, в том числе в Монреальской академии, где вместе с Лажуа тренируется и девушка американца испанка Оливия Смарт.

Для Лажуа этот вариант выглядит максимально логичным. Ей не пришлось уходить из канадской системы, менять страну или начинать с нуля с совсем молодым партнёром. Вместо этого она получила опытного 32-летнего танцора, который уже много лет варится в сильной международной среде. Новая пара уже появилась в списке участников самых крупных турниров будущего сезона. Например, они заявлены на японский этап серии Гран-при сезона-2026/2027 (NHK Trophy). Это значит, что дуэт не собирается брать долгую паузу и уже осенью планирует выходить на международный уровень.

Маржори Лажуа и Жан-Люк Бейкер Фото: из личного архива Маржори Лажуа

При этом перед парой всё равно стоит непростая задача. Маржори и Захари катались вместе с детства, поэтому их дуэт был очень скатанным, отличным от многих других своей прекрасной техникой. Теперь же Лажуа придётся выстраивать уже с новым партнёром совершенно новую манеру взаимодействия на льду.

Но кажется, что стартовые позиции у Лажуа и Бейкера всё равно довольно сильные. У Маржори есть статус одной из лучших канадских танцовщиц последних лет, у Жан-Люка – опыт выступлений за одну из самых конкурентных сборных мира. Если дуэт быстро сработается, он может уже в первом сезоне стать лидером внутри Канады и претендовать на высокие места за её пределами.

Лага встал в пару с экс-кореянкой Ханной Лим

Не менее интересным оказалось новое партнёрство Захари Лаги. Его новой партнёршей стала Ханна Лим, ранее выступавшая за Южную Корею с Е Куаном. Лим и Куан были главным корейским дуэтом в танцах на льду. Они выиграли серебро юниорского чемпионата мира 2023 года, становились призёрами юниорского финала Гран-при, побеждали на чемпионате Южной Кореи и представляли страну на Олимпийских играх 2026 года. После ЧМ в Праге дуэт объявил о распаде, а уже в июне стало известно о союзе Лим и Лаги.

Для Захари это тоже сильный вариант. Лим моложе его, однако у неё уже есть международный опыт, олимпийский старт и хорошая репутация среди специалистов. Она запомнилась не только техникой, но и подачей: в олимпийском сезоне фигуристка даже написала отдельный текст к произвольному танцу, чтобы лучше передать его историю.

Однако положение этого дуэта сложнее, чем у Лажуа и Бейкера. Ханна имеет двойное гражданство – корейское и канадское, так как сама родилась в Торонто. Но ещё в сезоне-2025/2026 она представляла Южную Корею, поэтому для перехода под новый флаг девушка должна будет отсидеть год карантина. В связи с этим на международных соревнованиях наступающего сезона дуэт не выступит, однако сможет показать себя на внутренних турнирах и на чемпионате Канады.

Зато у них есть одно значимое преимущество – Лага и Лим моложе, нежели Лажуа и Бейкер, поэтому в долгосрочной перспективе сборная Канады вполне может поставить именно на них как на главных претендентов на лидерство в новом цикле.

В Канаде начинается новая борьба за лидерство

Главный вопрос теперь – как изменится расклад в канадских танцах на льду. В последние годы сборная держалась прежде всего на Пайпер Гиллес и Поле Пуарье. В Милане они наконец-то взяли бронзу личного турнира Игр-2026.

Но Гиллес и Пуарье ещё до олимпийского сезона заявляли, что планируют завершать карьеры после его окончания. И, несмотря на то что в недавнем посте пара написала, что точно пропустит серию Гран-при сезона-2026/2027, но может выступить на дальнейших турнирах в года, готовить новое поколение канадцам всё-таки нужно.

Кажется, что в наступающем сезоне все козыри в руках Лажуа и Бейкера, ведь они быстрее выйдут на соревнования и сразу начнут набирать рейтинг. Другой вопрос – как они справятся с обрушившимся на них давлением от страны. Если они пойдут по соревнованиям победной поступью, как в прошлом сезоне сделали молодые американцы Эмилия Зингас и Вадим Колесник, то вполне могут выполнить главную цель – попасть в топ-10 на чемпионате мира – 2027. Благодаря этому результату они смогут заработать квоту на участие в крупных стартах сезона-2027/2028 не только для себя, но и для Лаги и Лим. Если же результаты Лажуа и Бейкер будут не такими красочными, то Канада явно обратится за помощью к Гиллес и Пуарье, чтобы они вышли и получили две необходимые квоты. В этом случае канадская федерация может перестать ставить на Маржори и Жан-Люка и будет начинать вытягивать только вышедших на международную арену Захари и Ханну.

Для России эта история тоже важна. Если наши танцоры вернутся на международную арену в новом олимпийском цикле, им придётся конкурировать не только с привычными лидерами в танцах из Франции, США и Великобритании, но и с канадской сборной, которая тоже явно не собирается проваливаться после ухода старшего поколения.

Если ISU продлит отстранение российских фигуристов, то чем успешнее выступят молодые канадские дуэты в ближайшие два сезона, тем сложнее нам будет догонять их позднее.