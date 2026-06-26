«Меня использовали». Главный фаворит Олимпиады Малинин провалился и обвинил в этом других

Илья выиграл 14 турниров подряд, но потерпел крах на ключевом старте в своей карьере. Будет ли у него возможность реабилитироваться?

К Олимпийским играм – 2026 в Милане Илья Малинин подходил в статусе главного фаворита мужского одиночного разряда. Он выиграл 14 турниров подряд, стал двукратным чемпионом мира, первым в истории стабильно исполнял четверной аксель и фактически превратил собственное прозвище Quad God (Бог квадов) в спортивный бренд. После ухода Нэйтана Чена именно Малинина называли новым лицом не только американского, но и всего мирового мужского катания.

Перед Олимпиадой ситуация для него выглядела почти идеальной. Юма Кагияма, Михаил Шайдоров и Адам Сяо Хим Фа нестабильно проводили сезон, у Сюна Сато и Стивена Гоголева всё ещё не было нужного для лидеров статуса, а Пётр Гуменник, способный конкурировать с Малининым по количеству четверных, не выступал на международной арене в том сезоне, и у него был за плечами только отборочный турнир в Пекине. Казалось, Илье просто нужно сделать то, что он много раз делал до этого.

Но Олимпиада в очередной раз подтвердила теорию, что фавориты никогда не выигрывают. Поэтому в нашей рубрике «Фигурные драмы» мы не могли обойтись без настоящей сенсации – провала американского вундеркинда на Играх-2026, которые долгие годы, как казалось, были в его кармане.

Малинин ехал в Милан за золотом, но развалил главный прокат жизни

В короткой программе Малинин ещё держал ситуацию под контролем. Американец занимал первое место перед произвольной и сохранял весомое преимущество в пять баллов над соперниками. После того как основные конкуренты Ильи допустили ошибки, заветное золото, казалось, стало ещё ближе. Однако в произвольной программе случилось что-то невероятное.

Фигурист начал с четверного флипа, но затем ошибся на своём коронном элементе, за который и физически, и медийно бился весь цикл – на четверном акселе. Дальше программа окончательно посыпалась: появились несвойственные ему падения, «бабочки», ошибки на каскадах, потеря уверенности и ощущение, что фигурист уже попросту не управляет происходящим. Татьяна Тарасова, комментировавшаяся соревнования, заявила, что «никогда не видела, чтобы Илья так падал».

В итоге за произвольную Малинин получил всего 156,33 балла, а в сумме набрал 264,49. Для спортсмена, который до этого переписывал рекорды сложности и стабильно набирал за 300 баллов, результат оказался просто провальным. Американец, приехавший в Милан очевидным фаворитом, завершил личный турнир лишь на восьмом месте.

Илья Малинин после провального проката произвольной программы Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Золото сенсационно выиграл Михаил Шайдоров. Казахстанский фигурист чисто исполнил произвольную программу, набрал 291,58 балла и принёс своей стране первую золотую медаль зимних Олимпийских игр с 1994 года. Серебро досталось Юме Кагияме, бронза – Сюну Сато.

Так один прокат полностью изменил сюжет мужского турнира. Вместо ожидаемой победы Малинина Олимпиада получила одну из самых громких сенсаций последних лет. Причём поражение стало болезненным не только из-за итогового места. Самым драматичным стало то, что Илья полностью сорвал именно тот прокат, который должен был закрепить его статус не только как лидера конкретного олимпийского цикла, но и, и возможно, как главного фигуриста в истории этого вида спорта.

После Олимпиады Илья заговорил о давлении и заявил, что его «использовали»

Сразу после проката было видно, насколько тяжело Малинин переживает произошедшее. Он закрывал лицо, качал головой, практически плакал и выглядел человеком, который сам не понимает, как всё могло развалиться именно в этот момент.

Позже Илья прямо признал, что не справился с давлением: «Хотел бы, чтобы та произвольная программа случилась где угодно, только не на Олимпиаде. Это было очень неприятно. Это застало меня врасплох. Мне нужно было отодвинуть чужие ожидания на задний план. Именно это и привело к тому, что всё пошло не так». После Игр фигурист также писал в социальных сетях о внутренней борьбе, ненависти в интернете и тяжёлом эмоциональном состоянии. При этом Илья подчёркивал, что не собирается сдаваться и хочет вынести урок из поражения.

Позднее Малинин подробнее рассказал, что именно ему помешало в Милане. По словам американца, вокруг него заранее создали образ будущего олимпийского чемпиона. Илья признался, что многие фактически использовали его статус главного фаворита для привлечения внимания к турниру. Фигуристу приходилось много общаться с прессой, участвовать в съёмках, выполнять медийные обязательства и постоянно находиться в центре внимания:

«Мне приходилось делать вещи, которые я не особо хотел делать. Было много медиа. Меня подталкивали к тому, что выгодно телевидению. Они использовали внимание, которое у меня есть, вместо того чтобы дать спортсменам проявить себя в моменте, и тем самым создавали на них лишнее давление».

На Олимпиаде американец действительно был не только спортсменом, но и одной из главных медийных фигур турнира. Он подходил к Играм в статусе действующего чемпиона мира, обладателя уникального прыжкового набора и человека, от которого США ждали личное золото в мужском турнире. До старта Илья участвовал в рекламных активностях, давал интервью, появлялся в коллаборациях и постоянно оставался в фокусе камер. Для обычного этапа Гран-при или чемпионата мира такой режим ещё можно было выдержать. На Олимпиаде же цена каждой ошибки оказалась значительно выше.

При этом полностью переложить ответственность на прессу всё равно нельзя. Малинин много лет сам строил образ фигуриста, который способен делать невозможное. Однако в какой-то момент этот образ должен был начать работать не только на него, но и против него. Поэтому после Милана главный вопрос был уже не только в том, почему Малинин проиграл, но и в том, как быстро он сам захочет возвращаться к соревнованиям.

Малинин говорил о паузе, но всё-таки появился в списках Гран-при

После провала в Милане будущее Малинина стало одной из главных тем постолимпийского межсезонья. Фигурист не скрывал, что последние четыре года дались ему тяжело, и прямо говорил, что хотел бы немного отдохнуть от фигурного катания. При этом американец не объявлял об окончательном пропуске сезона-2026/2027. Он, скорее, оставлял себе возможность взять паузу – на часть сезона или на год целиком. Именно поэтому многие ждали распределения на этапы Гран-при: списки должны были хотя бы частично показать, насколько серьёзными были эти разговоры.

В итоге Малинин в распределении всё-таки появился. Трёхкратный чемпион мира заявлен на Skate America, который пройдёт 13-15 ноября в Эверетте, и на NHK Trophy, запланированный на 27-29 ноября в Токио. То есть формально Илья пока остаётся в сезоне и сохраняет возможность отобраться в финал серии Гран-при.

Однако это ещё не означает, что паузы точно не будет. Списки Гран-при могут меняться, а фигуристы нередко снимаются уже после первоначального распределения. Поэтому окончательный ответ мы получим только ближе к осени, когда станет понятно, начал ли Малинин полноценную подготовку и представит ли новые программы.

Для самого Ильи новый сезон важен ещё и из-за изменений в правилах. С сезона-2026/2027 в произвольной программе будет меньше прыжковых элементов, поэтому прежняя ставка на максимальное количество четверных уже не сможет работать в том же виде. После чемпионата мира в Праге Малинин стал первым и последним фигуристом, исполнившим семь четверных прыжков в одной программе, однако дальше такой набор станет фактически невозможным.

Получается, что после олимпийского провала Малинин входит в новый цикл сразу с несколькими вопросами. Выйдет ли он на этапы Гран-при или всё-таки снимется? Сможет ли перестроить программы под новые правила? И главное – сумеет ли снова стать фигуристом, которого боятся соперники, а не спортсменом, который сам всё ещё возвращается мыслями к Милану?

Пока ответов нет. Однако уже само появление Ильи в списках Гран-при показывает: история после восьмого места на Олимпиаде сверхдраматична, но пока не закончена.