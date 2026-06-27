22-летие Трусовой в Италии, релакс Валиевой в Таиланде. Яркие фото отдыха наших фигуристов

Кто-то ещё греется на пляже, а кто-то покоряет Европу!

Лето – время, когда фигуристы набираются сил перед новым сезоном, путешествуют и посещают ворох светских мероприятий. Кто-то ещё не отгулял отпуск, кто-то демонстрирует шикарные наряды на премиях, а кто-то спешит провести несколько выходных дней на природе и в тишине.

Новые яркие кадры с отдыха представителей мира фигурного катания – в фотоподборке «Чемпионата».

Камила Валиева набирается сил перед новым сезоном в Таиланде.

Фото: Из личного архива Камилы Валиевой

Александра Трусова в свой день рождения решила рвануть в небольшой отпуск – вместе с мужем и сыном она отправилась в Италию. На своей странице в соцсетях фигуристка поделилась фотографиями с Пьяцца-дель-Дуомо – главной площади в Милане.

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Также семья Игнатовых заглянула и в Польшу – Саша выложила несколько фотографий, на которых отчётливо видны надписи на польском языке. Может быть, спортсмены просто заглянули в Варшаву, чтобы развеяться, а может быть, приехали по делам: Польша является одной из популярных стран, куда россияне едут за визами в США.

Фото: Из личного архива Александры Игнатовой

Алёна Косторная продолжает отдыхать в тёплых краях вместе с семьёй: «Для меня летние каникулы — это идеальный повод выгулять все новые платья и купальники».

Фото: Из личного архива Алёны Косторной

Александра Бойкова уже давно включена в тренировочный процесс, но свободное время в Москве тоже проводит интересно. Фигуристка выложила фото с круиза по Москве-реке.

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

Марк Кондратюк наконец-то защитил диплом в РЭУ имени Плеханова и отправился на отдых.

Фото: Из личного архива Марка Кондратюка

Николай Угожаев, Фёдор Зонов и Константин Волков провели свой отпуск в Москве – и уже вернулись к тренировкам.

Фото: Из личного архива Николая Угожаева

Дарио Чиризано провёл отпуск в Египте – и успел не только отдохнуть на море, но и посмотреть достопримечательности.

Фото: Из личного архива Дарио Чиризано

Мария Захарова тоже провела время в тёплых краях: прошлый сезон получился прорывным и насыщенным, восстановление – по расписанию.

Фото: Из личного архива Марии Захаровой

Уже в Москве фигуристка успела посетить премию журнала The Voice.

Фото: Из личного архива Марии Захаровой

На этом же мероприятии были замечены и Елизавета Худайбердиева…

Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой

…и Даниил Глейхенгауз со своей супругой Ольгой Паутовой.

Фото: Из личного архива Даниила Глейхенгауза

Алина Загитова же провела время в уединении и поплавала на корабле:

Фото: Из личного архива Алины Загитовой

«Тёплый воздух, приятная усталость и невероятные закаты — от нежно-розового до золотого. В такие моменты просто живёшь и чувствуешь, как это ценно», – написала фигуристка.