22-летие Трусовой в Италии, релакс Валиевой в Таиланде. Яркие фото отдыха наших фигуристов

Лето – время, когда фигуристы набираются сил перед новым сезоном, путешествуют и посещают ворох светских мероприятий. Кто-то ещё не отгулял отпуск, кто-то демонстрирует шикарные наряды на премиях, а кто-то спешит провести несколько выходных дней на природе и в тишине.
Новые яркие кадры с отдыха представителей мира фигурного катания – в фотоподборке «Чемпионата».
Камила Валиева набирается сил перед новым сезоном в Таиланде.
Фото: Из личного архива Камилы Валиевой
Александра Трусова в свой день рождения решила рвануть в небольшой отпуск – вместе с мужем и сыном она отправилась в Италию. На своей странице в соцсетях фигуристка поделилась фотографиями с Пьяцца-дель-Дуомо – главной площади в Милане.
Фото: Из личного архива Александры Игнатовой
Также семья Игнатовых заглянула и в Польшу – Саша выложила несколько фотографий, на которых отчётливо видны надписи на польском языке. Может быть, спортсмены просто заглянули в Варшаву, чтобы развеяться, а может быть, приехали по делам: Польша является одной из популярных стран, куда россияне едут за визами в США.
Фото: Из личного архива Александры Игнатовой
Алёна Косторная продолжает отдыхать в тёплых краях вместе с семьёй: «Для меня летние каникулы — это идеальный повод выгулять все новые платья и купальники».
Фото: Из личного архива Алёны Косторной
Александра Бойкова уже давно включена в тренировочный процесс, но свободное время в Москве тоже проводит интересно. Фигуристка выложила фото с круиза по Москве-реке.
Фото: Из личного архива Александры Бойковой
Марк Кондратюк наконец-то защитил диплом в РЭУ имени Плеханова и отправился на отдых.
Фото: Из личного архива Марка Кондратюка
Николай Угожаев, Фёдор Зонов и Константин Волков провели свой отпуск в Москве – и уже вернулись к тренировкам.
Фото: Из личного архива Николая Угожаева
Дарио Чиризано провёл отпуск в Египте – и успел не только отдохнуть на море, но и посмотреть достопримечательности.
Фото: Из личного архива Дарио Чиризано
Мария Захарова тоже провела время в тёплых краях: прошлый сезон получился прорывным и насыщенным, восстановление – по расписанию.
Фото: Из личного архива Марии Захаровой
Уже в Москве фигуристка успела посетить премию журнала The Voice.
Фото: Из личного архива Марии Захаровой
На этом же мероприятии были замечены и Елизавета Худайбердиева…
Фото: Из личного архива Елизаветы Худайбердиевой
…и Даниил Глейхенгауз со своей супругой Ольгой Паутовой.
Фото: Из личного архива Даниила Глейхенгауза
Алина Загитова же провела время в уединении и поплавала на корабле:
Фото: Из личного архива Алины Загитовой
«Тёплый воздух, приятная усталость и невероятные закаты — от нежно-розового до золотого. В такие моменты просто живёшь и чувствуешь, как это ценно», – написала фигуристка.