От семинаров до поездки на Гавайи. Чем занимаются Туктамышева и Гуменник в США?

Подготовительные сборы фигуристов сейчас в самом разгаре – в Италии трудится мультинациональная группа под руководством Бенуа Ришо, Евгений Рукавицын вместе со своими учениками отправился в Грузию, а Пётр Гуменник уже больше месяца находится в США.

Как проходит стажировка чемпиона России – 2026 в Калифорнии – в обзоре «Чемпионата».

Пётр не первый раз за последний год отправился в США. Фигурист уже ездил на трёхнедельную стажировку в Калифорнию прошлым летом, а также готовился в Ирвайне к чемпионату России – 2026. Сейчас время стажировки увеличилось: Гуменник улетел в Америку в середине мая и, не отвлекаясь от тренировочного процесса, защитил диплом бакалавра в ИТМО.

Важный момент новой поездки – работа с хореографом Ше-Линн Бурн. Её можно назвать одной из главных постановщиц в мире прямо сейчас, с ней работали лучшие одиночники современности Юдзуру Ханю. Нэйтан Чен и Илья Малинин. Удалось поработать и Гуменнику, правда, никаких фотоподтверждений нет, только сообщения с катка.

По постам в соцсетях может сложиться впечатление, что фигурист отправился в большое путешествие по США – то и дело мелькают фото из различных красивых мест. Но чувства юмора Петру не занимать – подборку видео со своими прыжками он подписал так: «Иногда и на тренировки остаётся время. Почему бы не посвятить его совершенствованию акселя».

В начале стажировки на резкий отклик публики даже отреагировала тренер Гуменника Вероника Дайнеко. «Я очень надеюсь и уверена, что главная цель Петра – стажировка и международный опыт. А не шляпы, фото и отношения. Вот и всё. И я уверена, что, какие бы фото ни выставляли, он едет к Рафаэлю Владимировичу за спортивным результатом, а не для того, чтобы устраивать свою личную жизнь. Поехать за тридевять земель с целью с Елизаветой встретиться и романтику разводить – такого нет. Это просто выставляют, чтоб люди обсуждали», – отметила Дайнеко в одном из комментариев в соцсетях.

Елизавета Туктамышева же активно работает тренером – в середине июня она провела семинар для фигуристов в Портленде, штат Орегон. В заявке семинара говорилось, что он включает работу над техникой на льду, отработку прыжков, а также развитие навыков вне льда. Чемпионка мира также провела сессию «вопрос-ответ» с участниками интенсива и их родителями.

Елизавета Туктамышева с участницей интенсива Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Если есть машина, в Америке можно легко путешествовать на дальние расстояния, например, в Палм-Спрингс Лиза и Пётр отправились просто после тренировки – и потом сразу же вернулись к работе.

Елизавета Туктамышева Фото: Из личного архива фигуристки

Пока самая дальняя точка на карте, куда фигуристам удалось доехать во время стажировки – это Гавайи. Туктамышева выложила совместные фото с отдыха на острове: «Вулканы, священные места, водопады, классный снорклинг/дайвинг, серфинг с приятными волнами, невероятные виды, горячие источники с солёной водой, кофейные плантации со вкуснейшим отборным кофе – это всё про остров Кона».

Елизавета Туктамышева и Пётр Гуменник Фото: Из личного архива Елизаветы Туктамышевой

Очень классно, когда работу на катке можно совместить с путешествиями, а после тренировки – быстро добраться до океана. Может быть, в этом и есть залог успеха?