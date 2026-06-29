«Мне не разрешали собирать сумку». Как мама Фёдора Зонова готовит сына к выходу на лёд?

Зачастую на первом плане мелькают сами фигуристы и их тренеры, а те, кто приводит их в спорт, поддерживает каждый день и помогает становиться настоящими звёздами, остаются в тени. Речь о родителях спортсменов, которые играют немаловажную роль в их становлении — помогают преодолевать трудности, бороться с усталостью и выгоранием. Мы продолжаем новый добрый проект «Чемпионата», посвящённый мамам и папам наших фигуристов!

Их колоссальный вклад остаётся за кадром, в тени софитов и трансляций — а мы хотим показать его широкой публике с добрым посылом. Иными словами — раскрыть человеческую сторону спорта. Показать, что за громкими именами и идеальными образами стоят реальные люди, чья жизнь либо полностью трансформировалась, либо была адаптирована ради успеха детей. Новой героиней нашего проекта стала мама кировского спортсмена Фёдора Зонова — Наталья Алексеевна Дёмина.

Семья Зоновых жила на два города и вела крупный бизнес

Помимо Феди, в семье профессиональным спортом занимается старшая дочь Маргарита, для неё выбрали художественную гимнастику. Как признаётся Наталья Алексеевна, её отдали в этот вид спорта из-за амбиций родителей, в детстве мама сама хотела быть гимнасткой. Решение, чтобы дети занимались спортом, приняли в первую очередь из-за дисциплины, которую можно воспитать в ребёнке.

До 2016 года семья Зоновых жила в Кирове, но, когда Феде исполнилось 11 лет, они приняли решение переехать в Санкт-Петербург. В начале семья приезжала на просмотр в группу Валентины Михайловны Чеботарёвой, а потом жила на два города: мама была в Кирове, а папа с Федей — в Петербурге, периодически родители менялись местами. Со временем семья полностью переехала в Северную столицу ради карьеры сына.

Наталья Алексеевна вместе с мужем Олегом Геннадьевичем ведёт бизнес по пошиву спортивной одежды, в основном для фигуристов и гимнастов, их бренд называется Deffo. У матери Фёдора торговое образование, разобраться со швейным делом ей помогала мама, которая работала в ателье. Сначала велось совместное производство с дочерью Маргаритой, а сейчас решено разделить бизнес и начать его создание практически с самого начала. Федя помогает родителям разбираться с документами, вести социальные сети, фотографирует изделия и занимается рекламой. Производством одежды полностью занимаются родители.

Создание спортивной одежды отличается своей спецификой, вся форма должна быть удобной, растяжимой и износостойкой. Наталья Алексеевна во время производство одежды ориентируется на качество материалов, ткани и фурнитуры, чтобы форма хорошо сидела на спортсменах и была удобной во время тренировок и соревнований.

Каково растить ребёнка-спортсмена и вести бизнес, трудно ли дался переезд из Кирова? Как создаются костюмы для фигуристов и какой костюм Феди был сшит в кратчайшие сроки? Обо всём рассказываем в нашем спецпроекте!

«Как изменилась наша жизнь? Да это кошмар!»

— Как вы решили отдать Федю в фигурное катание?

— Мы даже не думали отдавать его в спорт. Он просто у нас болел, и врачи посоветовали выбрать зимний вид спорта, но, так как я сама с детства ненавидела лыжи, решили в фигурное катание. Папа был против, потому что хотел отдать сына на хоккей, однако у папы не получилось нас переубедить. Сначала это была обычная группа здоровья, а потом его заметил тренер и из всех детей взял именно его к себе.

— Как изменилась ваша жизнь с появлением в ней фигурного катания?

— Да это кошмар! (Смеётся.) Вы сами подумайте: сначала по два-три раза в неделю, потом каждый день тренировка к восьми утра, машин раньше не было, зима, -25°С, маленький ребёнок, четыре года… Папа с ночной смены приходит, его поднимает, они идут. Потом едут на троллейбусе, он там спит, а потом занимается. И так каждый раз, из года в год. Потом он стал постарше, пошёл в школу и стал заниматься чаще, количество тренировок увеличилось. Это всё сначала родительский труд, труд ребёнка – и всё это совместная такая работа, которая помогает добиваться каких-то успехов.

— Вы же из-за Феди переехали из Кирова?

— Да, решили показать его тренеру в Санкт-Петербурге, первое время просто поездили, а потом он уже поступил в спортшколу, пришлось нам перебраться. Понятно, что это было тяжело, всё-таки возраст, мы уже были немолодые. Сели как-то раз вечером и решили, что к этому мы и стремились, значит, нужно ехать.

Было тяжело, муж жил с ним в Санкт-Петербурге, а у нас в Кирове производство, я оставалась там. Потом мы с мужем менялись, жили на два города, получается, год или полтора. Потом перевезли всё производство уже сюда.

— Это такой сложный шаг, и ведь не всегда можно заранее понять, насколько это будет оправданно…

— Да, некоторые всё бросают, переезжают, не всегда это оправдывается, но у каждого родителя есть какая-то надежда, что его ребёнок самый лучший и всё равно пробьётся.

— Были мысли, что придётся переехать обратно?

— Было такое, чемодан собирали несколько раз. Бывало, что на тренировках он филонил, по учёбе тоже где-то тоже пропускал, было тяжело совмещать, чемоданы несколько раз стояли у двери. Мы ставили ультиматум: или занимаемся и учимся, или собираем чемодан и едем обратно в Киров.

«Мне не говорили, что идут соревнования»

— Помните первые тренировки Феди?

— Ну это какие тренировки? Во-первых, ребёнок маленький, на коньках вообще стоять не мог, падал всё время. Им поставят конусики на лёд, и они тихонечко там едут, и то «едут» — это большое слово, идут еле-еле, переступают.

— Когда у вас появились мысли, что фигурное катание станет для него делом жизни?

— Там получилось так, что наша старшая дочка занималась гимнастикой и брала его к себе на ковёр. Он садился на все шпагаты, был очень растянутым, и все элементы, когда он начал кататься, были у него красивыми, это дало ему большой плюс, и тренеры это увидели.

— А первые соревнования помните?

— Помню, но тут тоже от соревнований одно название. Они там делали всякие фонарики, попой он там крутил, однако мы тоже переживали, он там был совсем малюсеньким.

— На первых соревнованиях появлялось осознание, что это не просто кружок?

— Совсем нет. Господи, они там только научились ходить на этом льду, там ничего никто даже не думал.

— А сейчас смотрите его соревнования?

— Нет! Мне уже в последнее время и не говорили, что идут соревнования, чтобы не смотрела, я начинаю волноваться. Если у нас прокат прошёл хорошо, то уже после всё смотрим.

У каждого спортсмена есть свои фишки перед соревнованиями, мне было запрещено прикасаться к конькам, я никогда их не трогала. Перед соревнованиями меня не допускали собирать сумку, этим занимались Федя и папа. Может, это какое-то суеверие, может, обряды, но я ничего не трогала.

— Вы участвуете в тренировочном процессе?

— Нет. Когда мы переехали, по субботам родителям разрешали приходить на лёд, но со временем это приглушили, и мы не стали туда лезть. Мы такое не приветствуем – есть тренеры, пусть они и занимаются. Мы потом дома, конечно, это всё обсуждаем, как катался, как прошла тренировка, что сделал, что получилось, не получилось, что говорят тренеры, хореография как поставлена, сделали ли новую программу. Мы, конечно, вливаемся в тренировочный процесс, но только дома.

— Есть ли какой-то ваш любимый прокат Феди?

— Да, я очень люблю программу под «Февраль» Левашкевича, под эту музыку шикарная программа была. У него под классику лучше всё получается, потому что всё так плавно.

— Мне Федя признавался, что одна из самых значимых побед для него была на Российско-Китайских молодёжных играх…

— Да, в Китае он занял первое место. Это международные соревнования, но юношеские. Мы не смотрели этот турнир, на первое место даже и не рассчитывали, он изначально вообще поехал запасным. Очень хотели туда попасть, и нам повезло.

— Как помогаете справляться с трудностями?

— Все беседуем дома, если вдруг что-то случается, с какими-то вопросами приходим и всё обсуждаем, как лучше сделать. Всякое бывает, где-то и поругаемся, но всё равно нужно приходить к общему мнению, согласовывать всё лучше за круглым столом.

— Вы считаете себя экспертом в фигурном катании?

— Нет. Вот у меня он едет — красиво, прыгает — красиво, вращение — красиво, знаю, что не упал — хорошо. А то что там докрут, недокрут, лезвие не то, докатил, не докатил, в этом я и не разбираюсь.

— Не хотели никогда изучить правила?

— Нет, а зачем? Я не тренер, мне и не надо. Если Федя учится на тренера и будет тренером, то пускай это изучает и знает, мне это не надо.

— Следите за новостями в фигурном катании?

— Да, смотрим что-то, интересуемся, не особо погружаемся, но читаем.

— А про Федю новости читаете?

— Когда он выступает, то да. Приятно, когда пишут красивые слова.

— Комментарии в интернете читаете?

— Их не так много, но читаем. Совсем плохих не было, хорошие были, что-то добавить — тоже было, в катании, в прыжках. Прочитали и прочитали, спорить не рвёмся, зачем? Никому ничего всё равно не докажешь, нервы тратить не хочется, надо быть лучше.

— Были цели, чтобы ваш сын стал олимпийским чемпионом, чемпионом мира или России?

— Нет, предугадать ничего невозможно. Хотелось, чтобы он получил мастера спорта, сначала кандидата, потом мастера. Это приятно и для него, и для нас. Что будет дальше — покажет время.

— Быть мамой фигуриста для вас – гордость?

— Конечно, гордость! Очень приятно, когда видишь своего ребёнка на льду и в числе призёров даже, в десятке лучших, когда показывают по телевизору, все смотрят на него, естественно очень приятно. Но это колоссальный труд и ребёнка, и родителя, очень много переживаний, и достичь такого, пусть даже не огромного, не олимпийского, но такого уровня — это труд. Стоит задуматься родителям, которые отдают детей в спорт, что это очень большая работа.

«Один раз я сшила Феде костюм за две недели»

— Расскажите про процесс создания костюма.

— Сначала находим какой-то пример, платье, эскиз или какие-то картинки в интернете, где-то что-то подсматриваем. Потом создаём образ: рисуем эскиз, согласовываем с тренером, хореографом, родителями. С родителями очень трудно, потому что им нужно, чтобы всего было много, лучше всех, но это и понятно. Подбираем ткани, камни, выбираем фурнитуру, слушаем музыку, чтобы всё это гармонировало, и потом создаём.

Сначала обшиваем макет, потом дополняем его, основу распарываем, дополняем тем, что нужно, берём основную ткань, сетки, стразы, всё-всё-всё, и тогда уже отшиваем. Также примеряем, смотрим, выходим на лёд, пробуем, советуемся, где что дополнить, чтобы было удобно. Спортсмен проезжает, прокатывает, делает какие-то элементы, и тогда мы уже дальше добиваем костюм камнями и оформлением.

— А если у спортсмена нет идей, он приходит только с музыкой…

— Мы сами ему начинаем предлагать варианты, где-то выискиваем, рисуем, советуемся по поводу тканей, начинаем вместе соображать и создаём. Это очень творческий процесс, не быстрый, на один костюм уходит примерно месяц.

— Есть в фигурном катании какие-то тренды на костюмы?

— Раньше было одно популярно, сейчас – другое. Конечно, сейчас образ получается гораздо красивее, он выглядит богато. У каждого всё по-разному, популярностью сейчас пользуется, например, аэрография, но в первую очередь нужно, чтобы создавался образ, чтобы спортсмен в этом костюме красиво катал эту программу.

— Какие ткани чаще всего используете для производства?

— В первую очередь это карвика, итальянские ткани, они сделаны именно для льда. Спортсмену в одежде из этой ткани удобно кататься. Добавочные бывают и бифлекс, и браш, и велюр очень приятный к телу.

— Были ли ситуации, когда приходилось шить костюм в кратчайшие сроки?

— Это только для Феди, потому что надо было срочно и быстро. А если это работа с заказчиком, то не было, нужно всё равно всё обдумывать и советоваться с хореографом. Феде быстрее всего я сшила костюм за две недели – от задумки до реализации. Такое возможно только с костюмами для парней, с девчонками всё гораздо сложнее, потому что нужны цветочки, камушки, и с посадкой свои особенности, парням всё попроще.

— Есть ли костюмы, которыми вы гордитесь?

— Мне нравится это создавать, и каждый костюм я делаю с душой, особенного нет, все нравятся. Каждый костюм воплощаешь, и кажется, что он лучше прежнего, идеального нет, все хороши.

— Есть ли мечта увидеть костюм на Олимпиаде или на чемпионате мира?

— Нет, такого нет. Если закажут, мы сошьём, кто придёт – всем помогу и всем сошью. Хочется, чтобы в нашей тренировочной одежде тренировались и детки, и взрослые, и спортивные школы – вот этого мне очень хочется. Есть задумки, чтобы пришла спортивная школа и попросила сделать для них форму, и к нам уже обращается наша кировская спортшкола «Дымка», где начинал Федя, они уже собирают размеры, и мы ждём, когда можно начать создавать. Будет и одежда для зала, и комбинезоны для девочек на льду.