«Фигурное катание – это жизнь». Не стало олимпийского чемпиона Артура Дмитриева

Российское фигурное катание понесло ещё одну невосполнимую утрату. На 59-м году жизни скоропостижно скончался двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев. Причиной смерти стал сердечный приступ — об этом сообщила Тамара Николаевна Москвина. Двукратный олимпийский чемпион перенёс сердечный приступ во время сборов в Орле, а в прошлый вторник, 23 июня, его перевезли в Москву, прооперировали и поместили в искусственную кому. Однако он из неё так и не вышел – и в понедельник скончался

Бывшая партнёрша Дмитриева Оксана Казакова добавила, что врачи сделали всё, что могли, однако организм Артура Валерьевича просто не справился.

«Прекрасный человек, уникальный спортсмен. У него было расслоение аорты, ему сделали операцию. Врачи сделали все, что могли, спасали. Провели операцию, но организм не справился, перестал бороться, это произошло в половине десятого вечера. Пока информации по прощанию нет. Он скончался в Москве. Близкие хотели бы перевезти его в Санкт-Петербург», — сказала Казакова ТАСС.

Артур Дмитриев и Оксана Казакова Фото: РИА Новости

Жизнь Дмитриева не была простой. Он родился в небольшом городке Белая Церковь, но вырос в суровом Норильске. Какое-то время Артур занимался хоккеем и борьбой. В фигурное катание пришёл в возрасте пяти лет и начинал как одиночник у тренера Фаниса Шакирзянова, с которым выучил все тройные прыжки. С 1986 года Дмитриев занимался уже в школе Тамары Москвиной.

«В Норильске я занимался разными видами спорта, в пять лет меня привели в фигурное катание. В этом городе я закончил восемь классов и уехал уже зрелым спортсменом. Тогда там были хорошие условия для спорта – лучше, чем в Красноярске. Связь с Норильском оборвалась в середине 90-х, когда родители уехали «на материк», — вспоминал Артур Валерьевич.

Именно с Москвиной Дмитриев достиг главных побед в своей карьере — выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнёршами: сначала с Натальей Мишкутёнок, а затем и с Оксаной Казаковой. Также Артур дважды выигрывал чемпионат мира и трижды — европейское первенство. Побед на «мире» у него могло быть и три — но подвело здоровье:

«Здоровье — дело такое, непредсказуемое. По себе знаю. Мы летели на чемпионат мира 1998 года в США. И я отравился в аэропорту в Копенгагене. Просто съел бутерброд с яйцом. Прилетели — мне плохо, я зеленого цвета. Вышли на тренировку — а я плыву. Тамара Николаевна спрашивает: «Ты как вообще, сможешь кататься?» Я говорю — давайте до вечера отложим. Вечером прихожу — вообще никакой. Пришлось сниматься. Меня отвезли в больницу, сделали промывание, поставили капельницу. Оказалось, это был сальмонеллёз.

Сказали, хорошо ещё отделался, организм сильный. Казалось бы, я подвел страну? На деньги страны ведь туда привезли. И я был прекрасно готов! Но такая ситуация произошла, и мы пропустили чемпионат мира. Факт. Плющенко-то ладно. На меня ещё и партнерша [Оксана Казакова] обиделась! Говорила: «Артур, ты чего? Я чемпионат мира хотела выиграть!» И она на меня дулась несколько дней точно. Я говорил: «Ксюха, ну извини, пожалуйста!» Потом как-то приняла. Но она действительно хотела стать чемпионкой мира, а я эту возможность у неё забрал, получается. В паре всё ещё сложнее, чем в одиночном», — рассказывал Дмитриев в интервью «СЭ».

Артур Дмитриев и Оксана Казакова Фото: РИА Новости

И давалось ему всё не так просто. Во времена, когда Артур тренировался с партнёршей в США, даже порой приходилось самому … заниматься заливкой катка. Просто потому, что в заливочной машине не было бензина.

«В 90-е всех кормило на месяцы вперёд шоу Champions On Ice. Причём в России на тот момент денег не было. Доходило до такого: приходишь на каток, а он не залит. Спрашиваешь у водителя машины, а он говорит: «Бензина нет». И я ездил к ближайшей бензоколонке с канистрами, Урманов ездил, покупали за свой счёт, стояли в очередях за ним. И в таких условиях тоже можно становиться олимпийскими чемпионами, мы взяли всё золото Олимпиады 1992 года. Было бы желание. Сейчас в России всё для этого есть», — вспоминал Дмитриев в интервью «СЭ».

После завершения спортивной карьеры Артур Валерьевич посвятил себя тренерской деятельности — был тренером-консультантом сборных команд России, а в Федерации фигурного катания России курировал парное катание.

Среди его учеников — двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, призёры чемпионатов Европы и мира Мария Мухортова и Александр Энберт. В последние годы он работал в санкт-петербургской академии «Звёздный лед» и регулярно проводил мастер-классы для детей в регионах России в рамках проекта «Звёздная дорожка».

Сын двукратного олимпийского чемпиона Артур Дмитриев-младший также стал фигуристом. А сам Артур Валерьевич даже какое-то время тренировал его. После грустных новостей о смерти отца Дмитриев-младший поделился фотографией с папой, которую сопроводил подписью: «Отец, ты навсегда останешься в моём сердце».

Публикация Артура Дмитриева-младшего Фото: Личный архив Артура Дмитриева

Федерация фигурного катания России также выразила соболезнования близким Артура Дмитриева:

«С прискорбием сообщаем, что не стало двукратного олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы в парном катании Дмитриева Артура Валерьевича. Ему было 58 лет. Артур Дмитриев стал первым фигуристом, который выиграл Олимпийские игры с двумя разными партнёршами. После завершения спортивной карьеры участвовал в чемпионатах мира среди профессионалов, затем – в ледовых шоу. Вернувшись в Россию, стал тренером. Работал в Москве, в последние годы готовил спортивные пары в Санкт-Петербурге.

Артур Валерьевич активно участвовал в проекте ФФККР и «Ростелекома» — «Звёздная дорожка». Часто ездил по городам России и проводил мастер-классы для юных фигуристов. Сын Артура Дмитриева и гимнастки Татьяны Дручининой Артур Дмитриев-младший также занимался фигурным катанием, участвовал в соревнованиях, в настоящее время трудится тренером. Федерация фигурного катания на коньках России выражает соболезнования родным, близким, коллегам Артура Валерьевича Дмитриева. Светлая память», — говорится в сообщении организации.

«Чемпионат» приносит соболезнования родным и близким Артура Валерьевича Дмитриева.