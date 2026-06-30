Кого допустили, как получить нейтральный статус и на какие старты можно поехать?

Российских фигуристов допустили — и это не сон! Отвечаем на главные вопросы по решению ISU

Кажется, что это сон, но нет! Международный союз конькобежцев допустил российских фигуристов до соревнований в нейтральном статусе. Совет ISU, заседавший на Тенерифе, проголосовал в пользу возвращения наших спортсменов, больше двух недель заняла подготовка коммюнике.

Больше четырёх лет длилось это отстранение – но теперь дорога на международные старты открыта.

Подробно отвечаем на самые важные вопросы о допуске российских фигуристов.

На каких условиях допустили российских фигуристов?

ISU допустил российских фигуристов до своих соревнований в нейтральном статусе – без флага и гимна, как было с Олимпиадой. Допущены как юниоры, о которых говорилось ранее, так и взрослые. Нейтральный статус получают как сами спортсмены, так и тренеры, и члены команды – так было и на Олимпиаде.

Аделия Петросян на Олимпиаде Фото: РИА Новости

Есть ли критерии получения нейтрального статуса?

В коммюнике 2804 прописаны следующие ограничения в получении нейтрального статуса для спортсменов из России и Беларуси:

если спортсмен/спортсменка проходит действительную военную службу в вооружённых силах или органах национальной безопасности России или Беларуси;

в любой момент после февраля 2022 года принимал активное участие в военных действиях в рамках боевых действий против Украины; или в любой момент после февраля 2022 года активно и публично поддерживал боевые действия.

Решение о допуске принимает Совет ISU, полномочия по проверке соответствию критериям допуска он может делегировать специальной комиссии.

Если статус не дали, можно ли оспорить решение комиссии?

Да, в отличие от отбора на Олимпиаду, до которого российских парников и танцоров не допустили без объяснения причин. В новом коммюнике ISU говорится, что на нейтральный статус можно податься вновь, хоть предыдущий отказ и будет принят во внимание.

Мишина и Галлямов не поехали на Олимпиаду – но вновь могут попробовать получить статус Фото: РИА Новости

В каких соревнованиях смогут принимать участие российские фигуристы?

Сейчас для российских атлетов, которые получат нейтральный статус, открываются турниры серии «челленджер» – их уровень ниже уровня Гран-при, но благодаря выступлению на так называемых «бэшках» можно набрать рейтинг.

Ограничения по «челленджерам» – не более трёх спортсменов от одной страны на турнир. Посмотрим, как в этом случае будет работать правило: вероятно, на каждый такой турнир смогут поехать по три нейтрала, и возвращение россиян станет достаточно массовым.

Что там по Евро и ЧМ?

На чемпионате Европы и чемпионате мира российские спортсмены имеют по одной квоте в каждом виде. Чемпионат четырёх континентов России не касается.

Когда Россию отстранили от международных стартов, у сборной были максимальные квоты и на ЧМ, и на Евро (по три в каждом виде). По прошествии сезона-2022/2023 они были утрачены.

А что с этапами Гран-при? В этом сезоне можно не рассчитывать?

Правило «возвращенцев» отменили – по нему получить этапы Гран-при не выйдет. Но при этом сохраняются другие возможности: например, у Аделии Петросян и Пётра Гуменника уже набраны хорошие баллы в прошлом сезоне («сизон бест»), если кто-то из заявленных на серию фигуристов снимется – у них есть шансы на получение этапа.

У юниоров же квоты на этапы Гран-при не зависели от распределения по ЧМ: за Россией был сохранён минимум последние четыре года, в случае допуска их можно было использовать.

Можно ли участвовать в командных соревнованиях? Допустили ли синхронисток?

Да, спортсмены могут участвовать в соревнованиях как часть команды нейтральных атлетов. У каждого спортсмена команды должен быть получен нейтральный статус, флага и гимна нет, сама команда выступает как нейтральная.

Сюда же в плане фигурного катания относится и командный чемпионат мира, который пройдёт с 8 по 11 апреля 2027 года в Токио – сборная России может собрать свою команду из нейтральных атлетов и выступить на World Team Trophy.

Допущены ли российские судьи до работы на турнирах ISU?

Нет, к сожалению, российских судей на турнирах ISU нам пока не ждать – вот официальный ответ организации для ТАСС: «Судьи, рефери и другие официальные лица из России и Беларуси не могут судить на международных соревнованиях ISU. На данном этапе их возвращение не планируется, сроки их возвращения не определены. ISU продолжит следить за ситуацией и работать над поиском пути возвращения официальных лиц из России и Беларуси. В сезоне-2026/2027 ISU будет отслеживать принятые меры и оценивать, может ли возвращение официальных лиц стать целесообразным в будущем сезоне».

Первые подробности нашего возвращения, решение, кто на какие старты поедет, появятся уже совсем скоро – до тех же юниорских этапов Гран-при осталось совсем немного, первый (в китайском Сиане) стартует во второй половине августа.