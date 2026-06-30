«Мы счастливы!» Как мир российского фигурного катания отреагировал на долгожданный допуск?

Весь июнь российское фигурное катание находилось в режиме ожидания. Новостей сразу же после конгресса и совета Международного союза конькобежцев (ISU) на Тенерифе не последовало. Однако сейчас всё официально: наши фигуристы смогут поехать на зарубежные старты — и дети, и взрослые! Разумеется, такая новость не могла остаться без внимания экспертов, тренеров и просто неравнодушных людей нашей фигурки. Собрали для вас самые яркие высказывания спикеров.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в своей манере отреагировала на решение ISU.

«Уже было нельзя нас держать дольше, чем мы были. И то это было не по правилам. ISU дисквалифицировал нас — и всё. Мы понимаем, что из-за военных действий. Но воюют и другие страны. Мы четыре года сидели и ждали! Это бандитизм. Почему только допустили под нейтральным статусом? Мы что — не русские? И что им гимн не нравится? К сожалению, будем выходить по одному человеку в каждом из видов. А должны были выходить по три.

Их правила, которые они сами для себя придумали, ещё долго будут распространяться на нас. Они не оставляют нам возможности соревноваться по правилам. Дисквалифицировали не по правилам и допускают нас, потому что кому-то хочется, а кому-то — нет. Но всё равно это лучше, чем ничего. Будем двигаться и по-честному зарабатывать свои места. Представлять свою страну и своё катание. Если ISU будет угодно, то они опять нас дисквалифицируют за что-нибудь. Правил-то нет!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призналась, что очень рада за наших фигуристов.

«Рада за ребят, что они получили право выступать на международных соревнованиях. Не всё сразу, сделан только первый шаг. Но, с другой стороны, очень больно узнать, что ушёл из жизни Артур Дмитриев», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин назвал новость о допуске наших фигуристов замечательной.

«Уже видел новость о допуске российских фигуристов. Замечательная новость!» — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Российский продюсер и хореограф Илья Авербух отметил, что за решением ISU в пользу нашей страны стоит много работы федерации и министерства спорта.

«Я очень рад, что нашей команде разрешили выступать. Наконец-то несправедливость частично устранена, осталось решить вопрос по флагу. Но на данный момент самое главное, что мы выступаем. За этим стоит много работы федерации и министерства спорта. Огромное всем спасибо, что наши аргументы победили аргументы наших оппонентов. Для российского фигурного катания это было жизненно важно и необходимо. Здорово, что наше окно снова открывается. Однако для обывателей это не значит, что завтра все поедут выступать. За это время мы несправедливо потеряли квоты, поэтому состав ребят будет ограничен. Но все получат право выступать: этапы Гран-при по одному и на чемпионатах мира и Европы», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поздравил всех с этим прекрасным событием.

«Всех поздравляем! И главное — поздравляем нашего президента федерации Антона Тариэльевича Сихарулидзе, он проделал огромнейшую работу. И всю федерацию, конечно же, тоже. У нас всегда есть заряженность на результат, все мы очень счастливы. Сейчас тяжело делать какие-то выводы, потому что критерии обозначены абстрактно. Нужно дождаться конкретной информации о том, сколько человек и куда поедут, чтобы делать чёткие выводы. Но всё равно мы очень рады.

Будет ли трудно возвращаться в плане судейства? Я всегда говорю: надо быть на две головы выше. Не в росте, а в катании! Если на две головы кататься лучше, тогда, конечно, этого хватит. Если будем выступать вровень с фигуристами из других стран, нам будет тяжело», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».

Чемпион мира в парном катании Александр Галлямов также отреагировал на решение ISU.

«Мотивация стала ещё больше! Активная работа продолжается», — написал Галлямов в своём телеграм-канале.

Заслуженный тренер России Светлана Соколовская рассказала, что пока не может радоваться допуску фигуристов до международных соревнований из-за смерти двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева, который скончался 29 июня на 59-м году жизни.

«Не могу сейчас думать и говорить о нашем допуске и радоваться, это правда хорошая новость, это колбочка с кислородом. Просто практически в один день новости полярные, смерть Артура… Мы вместе росли, тренировались на одном катке в Норильске. Наши отцы вместе работали и хорошо общались. Также с нами выросла и тренировалась Лена Новикова, президент федерации Московской области. Мы сегодня с ней созвонились — и детство пронеслось в памяти. Поэтому о допуске я подумаю чуть позже. Спасибо за понимание», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз предположил, что ISU установит предельное число российских фигуристов для участия в международных соревнованиях.

«Ожидание настолько затянулось, что осталась только вера. Первая эмоция — это радостное волнение и облегчение. Но сразу появляются мысли: как всё будет дальше, сколько юниоров смогут поехать и на какое количество этапов. И юниорам, и взрослым нужно набирать рейтинг, выступать на турнирах серии B. Скорее всего, на чемпионаты Европы и мира допустят только по одному спортсмену в каждом виде, поэтому борьба за этот шанс будет невероятной», — приводит слова Глейхенгауза ТАСС.

Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв также отреагировал на решение ISU.

«Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям — пока в нейтральном статусе. Разрешено участие как в личных, так и в командных дисциплинах.

На международном уровне ISU курирует конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек. В Олимпийских играх 2026 года в Италии российские атлеты приняли участие в соревнованиях по всем этим видам спорта, но по разовому допуску. Теперь наши конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты смогут участвовать в чемпионатах мира, Европы и других турнирах под эгидой ISU.

Практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться — лёд тронулся во многих видах спорта. В десятках международных федераций наши взрослые спортсмены и юниоры могут выступать в составе сборной России — с флагом и гимном страны», — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

Не только фигурные люди счастливы за наших спортсменов. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков также от всей души порадовался за фигуристов.

«Очень радостное событие. Наконец-то это произошло. Теперь будем молиться за хоккей. Надеюсь, российские хоккейные сборные допустят уже совсем скоро», — приводит слова Быкова Metaratings.

Поверить в то, что столь долгожданный допуск наконец-то случился, очень сложно, но это действительно произошло. Теперь у наших фигуристов есть огромная мотивация бороться и продолжать свои и без того блестящие карьеры. А мы продолжим внимательно следить за их успехами.