«Деньги не пахнут». Иностранцы в шоке от допуска российских фигуристов до международки!

Вся Россия уже второй день радуется тому, что наши фигуристы наконец-то вернутся на международную арену в сезоне-2026/2027. Сами спортсмены, видимо, сразу начали готовиться к скорому выходу, поэтому практически не комментировали эту тему, зато российские тренеры и функционеры высказались на славу. Поздравления, надежды, пожелания — было всё!

Однако общую эйфорию и ощущение фигурнокатательного праздника всячески пытаются разрушить ещё одни заочные участники событий — иностранные фанаты. Некоторые, особенно наши ближайшие соседи, сомневаются в целесообразности допуска и придумывают на это множество причин – многие из них, как ни странно, противоречат друг другу, а также недавним заявлениям МОК о необходимости прекратить всеобщую дискриминацию.

Некоторые комментаторы уверены, что огромные проблемы с допингом в России всё ещё существуют. Они не верят в честность русских фигуристов и предлагают им единственными среди всех проходить повышенные допинг-контроли. Причём проводить их, как пишут пользователи, надо не после соревнований, как того требует регламент, а до, чтобы в случае чего можно было быстро отстранить наших атлетов без дальнейшей возможности участвовать.

«Моя самая большая забота — это допинг, особенно среди подростков».

«Им лучше проводить допинг-тесты на каждом соревновании ДО того, как им разрешат там кататься и соревноваться, а не после».

Кто-то считает, что тренировки и соревнования российских фигуристов спонсируют на какие-то необычные деньги, отличные от тех, что есть в других странах. И тоже называет это причиной для невозможности допуска.

«Деньги не пахнут».

«А что насчёт грязных российских денег, с помощью которых развивают и поддерживают этих спортсменов?»

Другие уверены, что без россиян общая психологическая ситуация в этом виде спорта стала лучше, вспоминая нездоровые, по их мнению, страсти, которые кипели в течение прошлого олимпийского цикла. Некоторые уверены вообще в странном — в том, что без русских общий уровень спорта заметно поднялся (хотя все и российские, и международные эксперты абсолютно уверены в обратном)

«В будущем я буду смотреть только мужское фигурное катание, потому что, по крайней мере, оно в России не такое жёсткое, как остальные три дисциплины, особенно женщины. Я в ужасе от мысли, что мне придётся снова пережить что-то похожее на олимпийский цикл Пекина. Как активный фанат я просто не смогу это сделать».

«Этот вид спорта так сильно продвинулся с тех пор, как русских дисквалифицировали, и, честно говоря, их возвращение будет означать, что мы снова идём назад».

А некоторые просто недовольны нашим возвращением. Причин может быть много. В целом же они связаны с общей политической обстановкой.

«Очевидно, что русские не смогут участвовать в чемпионате мира, потому что им не дадут визы в Финляндию. Я уже люблю тебя, Финляндия!»

«Честно говоря, ухожу из спорта, потому что русских допустили».

«Отлично, я только что удалил фразу «любитель фигурного катания» из своего описания профиля. Теперь у меня в мыслях намного меньше соревнований, за которыми нужно следить в следующем сезоне, зато будет больше времени на другие занятия».

«Не существует такого понятия, как «нейтральный спортсмен». Все знают, что они из России, с гимном или без. Их возвращение — это пощёчина любому человеку с моральными принципами».

На эту же причину не просто намекает, а прямо указывает официальный аккаунт Федерации фигурного катания Литвы. Люди, у которых на топ-уровне есть только один танцевальный дуэт — Эллисон Рид/Саулюс Амбрулявичюс, на своей странице в социальных сетях на полном серьёзе подробно описывают, почему, на их взгляд, русские не имеют право участвовать в международных стартах даже без флага и гимна.

Текст сокращён и изменён в связи с законами Российской Федерации.

«Спортсменам из России разрешают вернуться к участию в международных соревнованиях по фигурному катанию. Ни флага, ни гимна. Такое решение принял Совет ISU. Они возвращаются без гимна и без флага, но это решение было принято без совести, без надежды и без уважения к тем, кто боролся – и продолжает бороться – за свою свободу. Что изменилось?

Говорят, мы не можем разрушить будущее молодых фигуристов. Говорят, российский народ не несёт ответственности за решения своего правительства. Мы не ищем виновных. Они давно известны. Но мы никогда не согласимся стать «идиотами».

Мы не собираемся выражать сожаление или «глубокую озабоченность» по поводу этого решения, как это обычно делают предатели. И мы не назовем это решение совета ошибкой, потому что это не ошибка. Это лицемерие. И это позор».

Такое красочное заявление литовская федерация сопроводила яркой сгенерированной в нейросети фотографией. Этот пост поддержала бывшая финская фигуристка Эва-Лотта Кийбус. Возможно, никто из вас о ней никогда и не слышал, но она посчитала нужным высказаться, хотя в какое-то время сама достаточно сильно была связана с Россией.

«Политически мы пытаемся сделать так, чтобы всё выглядело «правильно», но морально у нас абсолютно нет мужества, и мы прогибаемся под давлением».

Но стоит отметить, что основная масса комментариев под постом литовской федерации была совсем иная. Организация столкнулась не с поддержкой, которую, наверное, ожидала, а с очень верными вопросами, причём заданными не российскими, а иностранными болельщиками. Например, почему в аккаунте нет соответствующих постов о действиях других стран, федерации фигурного катания которых, как и в случае России, видимо, должны быть за них ответственны.

Сборная США Фото: Andy Cheung/Getty Images

«Я думаю, что лучшим решением здесь было бы просто не позволять вашим спортсменам участвовать в международных соревнованиях вместе с россиянами. Это выбор, который вы можете сделать как федерация. Вы сделаете это ради демократических принципов, не так ли?»

Об этих же двойных стандартах иностранные болельщики активно пишут и в других соцсетях.

«Они все эти годы разрешали Этери и всем российским тренерам участвовать в соревнованиях. Они также разрешают это Израилю. Так что, честно говоря, несправедливо винить спортсменов (часто молодых людей), но при этом позволять делать то же самое другим».

«Почему всё так с россиянами, если израильтяне и американцы могут свободно конкурировать?»

«Я меняю сторону и не могу больше поддерживать отстранение России со стороны ISU, когда США и Израиль не прекращают соревноваться. ISU должен поступать со всеми одинаково».

«Наконец-то справедливость после шутки под названием бан, где атлетам из США и Израиля разрешали соревноваться, восторжествовала. Всегда прекрасен тот день, когда подчёркивается очередное лицемерие Запада».

Есть и совсем странные кейсы. Американские болельщики обвиняют русских, но забывают не только о действиях своей страны, но и о том, что в их сборной находится человек, в профиле которого написано, что он действующий солдат армии.

«Я был за отстранение русских, но понимаю, почему им разрешили участвовать сейчас. У США буквально есть фигурист, который радостно записался в свою армию и напрямую, а не косвенно участвует во всём, что делает его страна».

«Боты из Америки всё пишут и пишут о том, что на самом деле они не нейтральны, но их фигурист свободно выступает на всех стартах, будучи солдатом действующей армии, и их это ни на грамм не смущает».

Комментарии в соцсетях Фото: соцсети

На самом деле, не стоит расстраиваться. Положительных комментариев, посвящённых допуску российских фигуристов довольно много. Многие действительно ждали нашего возвращения. И причин на это много. Кто-то просто любит спорт и хочет, чтобы в нём лучшие могли соревноваться с лучшими, кто-то устал от постоянных запретов и отстранений, кто-то считает, что наше появление повысит общий уровень, а кто-то болеет за конкретных спортсменов. Например, в соцсетях можно увидеть много восхищений скорым выходом на международную арену Александра Игнатовой (Трусовой), Петра Гуменника, Камилы Валиевой и других.

«Наконец-то они допущены!»

«Русские девочки, живущие с мечтой о фигурном катании, должны иметь полноценную возможность соревноваться».

«Наконец-то хорошие новости».

«Российские спортсмены всё равно разбросаны по разным федерациям. На самом деле, мы каждый год наблюдали их на соревнованиях. Фигурное катание не заботится о паспортах. Правила МОК применяются, так что меня устраивает их возвращение».

«Сейчас я ещё больше уверена, что Саша Трусова что-то знала, когда решила возобновить карьеру у Тутберидзе, а не у Плющенко. Этери везде пускают, а Евгений антинейтрален».

«Это значит, что мы можем надеяться на допуск Камилы? Пожалуйста, скажите мне, что это так. Я очень жду её камбэка».

«Какую пользу принёс запрет русских? Кажется, мы просто достигли того, что фигуристки-женщины перестали интересоваться тем, чтобы развивать себя технически. Так что их возвращение хорошо для спорта».

Конечно, с заявлением Международного союза конькобежцев о нашем допуске изменились жизни не только российских фигуристов, но и всех болельщиков. Возможно, многие из них начали следить за фигурным катанием совсем недавно — с приходом Ильи Малинина, Алисы Лью или кого-то другого. То есть они не застали «прайм-эру» россиян, опирались лишь на комментарии самых активных фанатов (часто имеющихся довольно ангажированное мнение) и привыкли к другой расстановке сил. Теперь им просто нужно время, чтобы переосмыслить произошедшее. Но как бы кто ни хотел, сделать это в конечном счёте придётся всем без исключения. Сдвиги начались, и наш допуск — это только начало.