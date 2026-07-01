Большой гид по турнирам для российских фигуристов — от Батуми до Токио и Бостона

Смогут ли российские фигуристы хлынуть огромной волной на международные старты после допуска? В календаре от ISU множество вариантов, куда можно съездить, получить опыт, призовые и обратную связь от мировой фигурки.

В марте во время финала Гран-при нашим спортсменам поступил сигнал от ФФККР – делайте паспорта и оформляйте визы. И теперь оказалось, что намёк был сделан совсем не зря. Так что на распределение по турнирам наличие уже готовых (или почти готовых) виз точно повлияет.

Все международные старты можно поделить на четыре группы:

турниры категории B, не объединённые в серию (пример – герой мемов Santa Claus Cup);

серия турниров «Челленджер» (пример – Lombardia Trophy);

этапы Гран-при ISU (пример – Skate America);

чемпионаты ISU – Евро, ЧМ, ЧЧК.

Обо всех этих стартах и расскажем в этом гиде от «Чемпионата».

Что такое «бэшки»?

Самая простая категория – это так называемые «бэшки». Таких турниров достаточно много – от Golden Bear до Bolero Cup и Santa Claus Cup, для каких-то категорий они стартуют уже в июле (например, соревнования в Лэйк-Плэсиде).

Призовые на таких турнирах не закреплены, как в «челленджере», но на таких соревнованиях можно получить какой-то международный опыт, показаться зарубежным судьям и получить от них обратную связь по программам, а также набрать технический минимум, который может потом пригодиться на дальнейших больших стартах.

«Челленджеры» – трамплин для Гран-при?

Соревнования серии «Челленджер» – следующая по важности категория, с каждым годом они становятся всё более привлекательными турнирами. В этом году у них появились призовые. За победу можно получить $ 4500 (для одиночников), $ 5500 (для пар). За серебро вручат $ 3500 и $ 4500 соответственно, за бронзу – $ 2300 и $ 3500. В соревнованиях в каждом виде могут участвовать максимум по три человека от страны, на каждого спортсмена есть ограничение – можно поучаствовать только в трёх турнирах в течение серии.

В серии «Челленджер» в наступившем постолимпийском сезоне заявлено 12 турниров: один в августе, пять – в сентябре, три – в октябре, два – в ноябре, один – в декабре и ещё один – в феврале. Самый первый – Cranberry Cup в американском Норвуде, там будут соревноваться только одиночники.

Александра Трусова на чемпионате России по прыжкам Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Есть удобные для россиян «челленджеры» в Грузии и Казахстане, которые идут друг за другом. Trialeti Trophy в Батуми состоится 1-4 октября, мемориал Дениса Тена в Астане запланирован на 8-11 октября. Интересно, что в российском календаре в это время не будут проходить никакие всероссийские турниры, даже мемориал Панина перенесли на декабрь. Так что ожидаем на этих турнирах полные квоты.

Американские турниры – Cranberry Cup (4-9 августа) для одиночников и парный John Nicks (11-12 декабря) – будут доступны для россиян с американской визой. Такие люди у нас в сборной есть, кто-то ездил в США на отдых, как Дмитрий Козловский, а кто-то – на сборы, как Пётр Гуменник. В Японию на Kinoshita Group Cup (4-6 сентября) в целом не очень сложно получить визу, но велика вероятность, что в соперниках окажутся сильные японские фигуристы и конкуренция будет выше.

Классические «челленджеры» в Европе проводятся в сентябре – это Lombardia Trophy (Италия), Nebelhorn Trophy (Германия) и мемориал Ондрея Непелы (Словакия). Итальянский турнир не совсем удобен по датам – он совпадает с контрольными прокатами сборной России в Москве. Немецкий и словацкий будут проводиться на неделю позже – это вариант для тех спортсменов, у которых всё в порядке с шенгенской визой. Их сейчас получить непросто: с осени прошлого года мультивизы практически не выдают.

Ещё один европейский «челленджер» проводится в октябре – это Budapest Trophy. Венгрия продолжает выдавать шенгенские визы россиянам. Но по датам (15-18 октября) этот турнир совпадает с первым этапом Гран-при России – это тоже нужно иметь в виду при формировании списков. Ноябрьские «челленджеры» в Польше и Эстонии – очень специфические, так как в обе страны достаточно тяжело въехать (нужно делать пересадку в шенгенской зоне), да и параллельно будут проходить этапы Гран-при России.

Победив на «челленджере», спортсмены ещё и продвигаются ближе к началу очереди на места на этапах Гран-при – как раз на те места, которые образовываются из-за снятий фигуристов и из-за неиспользованных домашних квот. Не факт, что такие места появятся, но шансы на это хорошие. В этом списке ожидания уже будут находиться Аделия Петросян и Пётр Гуменник: благодаря Олимпиаде у них есть «сизон бест» (лучший результат сезона).

Увы, правило «возвращенцев» больше не работает – но если такая поправка помогла приблизить допуск взрослых спортсменов, а не только юниоров, то это плюс.

Главные старты: кто туда поедет и можно ли расширить квоты?

Квоты на чемпионат Европы и чемпионат мира у россиян сгорели – в каждом виде мы сможем отправить только одного спортсмена и в Лозанну (ЧЕ), и в Тампере (ЧМ).

Согласно документам ФФККР при полноценном допуске российских спортсменов и при наличии одной квоты на турнир от нашей страны едут победители чемпионата России. Но также есть в документах и такая формулировка: «В случае установления Международным союзом конькобежцев (ISU) и (или) Международным олимпийским комитетом дополнительных критериев и условий допуска к международным соревнованиям, проводимым под их эгидой, ФФККР оставляет за собой право в рабочем порядке и в любое время устанавливать дополнительные принципы и критерии отбора в целях формирования максимально конкурентоспособных сборных команд для участия в данных соревнованиях».

То есть вероятно, что просто выиграть чемпионат России может быть недостаточно – во внимание могут принять и наличие нейтрального статуса, и наличие визы (в этом году в обоих случаях – шенгенской), и какой-то актуальный международный опыт: наверняка те фигуристы, которые уже успели показаться международным судьям и набрали вес за последний год, будут иметь какой-то приоритет.

Пётр Гуменник на Олимпиаде-2026 Фото: РИА Новости

Какие турниры доступны юниорам?

В первую очередь это юниорские этапы Гран-при, но на них попадут единицы. На контрольных прокатах в Новогорске 28-31 июля определят тех фигуристов, кто получит шанс на серию Гран-при. Удобных этапов для России четыре: это турнир в Сиане (Китай), в Бангкоке (Таиланд), в Анкаре (Турция) и в Батуми (Грузия). В календарь Минспорта уже внесены первые три состязания – наверняка именно на них мы и увидим наших лучших юниоров.

Участие в двух этапах – возможность пробиться в финал Гран-при ISU, который пройдёт в китайском Чунцине в декабре. Отбор на юниорский чемпионат мира, второй главный международный старт сезона, наверняка состоится на первенстве России в Казани в начале февраля.

А что дальше? Неужели всем остальным придётся сидеть взаперти вплоть до отбора на ЮЧМ? Конечно, нет. По календарю ISU разбросаны «бэшки», в которых есть и юниорская категория, и даже категория новисов, поэтому мы наверняка увидим наших фигуристов и там. В этом случае всё то же самое – на азиатских турнирах попроще с въездом страну и с визой, но это не отменяет того факта, что фигуристы могут поехать и в Европу, и в США.