Тутберидзе не считает учениц уникальными? Но Петросян могла бы покорять мир, как Медведева

Мир фигурки уже который день обсуждает цитату Этери Тутберидзе о нынешнем поколении российских фигуристок. «Девочки, которые у нас сейчас… Наверное, абсолютно там никого не обижая… Какой-то исключительностью… Я скажу даже не экстраординарностью, а исключительностью… Они не обладают», – сказала тренер в очередной серии проекта «Метод Тутберидзе».

Но так ли это на самом деле? Пока Камила Валиева отбывала дисквалификацию, а Александра Трусова брала паузу в карьере и рожала ребёнка, у нас не появилось ни одной яркой фигуристки? Оказалось, что мнение Тутберидзе многие поддержали.

Позицию Тутберидзе поддержали тренеры и хореографы

Татьяна Тарасова разделяет мнение Тутберидзе: «Я поработала с такими и вижу, что у нас есть проблемы с этим. Индивидуальности не хватает, причём всем. Даже выделить никого не могу».

Согласился с прославленным тренером и Александр Жулин. «Слова Тутберидзе о нынешнем поколении фигуристок? Очевидно, что Этери Георгиевна знает, о чём говорит. Здесь сложно с ней спорить. Не могу не согласиться с её словами. Таких как Медведева, сейчас у нас действительно нет. Камила Валиева была последней нашей экстраординарной фигуристкой», – сказал тренер.

Многие называют Камилу Валиеву последней уникальной фигуристкой Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Тот всплеск, который начался ещё с Липницкой и Сотниковой, потом продолжился Загитовой, Медведевой и потрясающей тройкой Валиева – Трусова – Щербакова. Это была выдающаяся плеяда девочек. Этери Георгиевне, безусловно, виднее, потому что она работает с одиночницами, но я уверен, что талантливые девочки всегда есть и будут в России. На данный момент соглашусь с Тутберидзе, что такого прям бриллианта на льду нет, какими были девчонки [Загитова и Медведева], однако всё в один сезон может измениться», – подчеркнул Илья Авербух.

Но в чём же заключался метод Тутберидзе? В любом поколении её система рождала топов, среди множества фигуристок находилось несколько тех, кто выдерживал сложнейшие нагрузки и выдавал максимум на стартах. Первой стрельнувшей на большую аудиторию стала Юлия Липницкая – за ней сразу шла Евгения Медведева, которую, в свою очередь, обыграла Алина Загитова, которая в какой-то момент начала уступать трио Трусова — Щербакова — Косторная. А в олимпийском сезоне-2021/2022 всё шло к тому, что главные награды заберёт 15-летняя Камила Валиева – и только форс-мажор в виде допинг-скандала этот выстроенный путь оборвал. Правда, золото и серебро Игр всё равно досталось ученицам Тутберидзе — Щербаковой и Трусовой.

А после этого российское фигурное катание отрезали от мира. От медалей, титулов и международной известности. Это не могло не ударить по спортсменкам, звёздный час которых вот-вот должен был пробить.

Наши звёзды последнего цикла остались без мировых титулов

О Софье Акатьевой писали в СМИ ещё лет с 11 – благодаря детскому «Ледниковому периоду» юная фигуристка получила популярность, а затем начала мелькать в новостях как новая надежда нашего фигурного катания.

На международной арене Софья провела всего один сезон, да и то не полный: финал Гран-при тогда был отменён из-за коронавируса, а на юниорский ЧМ россияне уже не поехали. Однако при этом юниорский рекорд Акатьевой так и не побит – ни по баллам, ни по количеству ультра-си в одной программе.

Контент, с которым Камила Валиева должна была выигрывать Олимпиаду, Акатьева собрала на стартах раньше – на рядовом этапе Гран-при в Красноярске. В короткой программе Софья делала тройной аксель в каскаде с тройным тулупом, а в произвольной – тройной аксель, два четверных тулупа и четверной сальхов. Сам тройной аксель был у фигуристки очень красивым, фигуристка преодолевала в полёте почти весь короткий борт.

Пик Акатьевой пришёлся на сезон-2022/2023. Не будь бана и повышения возрастного ценза – Соня имела бы возможность стать как минимум чемпионкой мира. Но условия для предыдущих поколений и условия для девочек 2007 года и младше абсолютно несопоставимы. Как завоевать мир, если ты даже не имеешь возможности себя ему показать?

У Аделии Петросян был шанс на Олимпиаде в Милане, взять медаль не получилось – но её сложно обвинить в отсутствии индивидуальности или исключительности. Аделия – первая исполнительница четверного риттбергера в мире, фигуристка, которой подходят яркие, страстные, характерные образы, спортсменка, которая не боится высказывать своё мнение ни в интервью, ни в микст-зоне после проката.

Победная серия Аделии составила 13 стартов – на протяжении двух сезонов она никому из соперниц не отдавала первое место. Такая же серия Евгении Медведевой в период мирового доминирования составила 12 турниров – будь у Петросян возможность выступать на международных стартах в годы её лучшей формы, она бы могла превзойти результат Медведевой. По крайней мере, у неё был бы шанс – однако всё это время Аделия выступала не в Токио и Бостоне, а в Челябинске и Уфе. При этом Медведева в свои годы не делала ультра-си, а Петросян делала и по этому показателю долгое время являлась лучшей в России. Да и к Олимпиаде они подошли с разным международным рейтингом: Евгения зарабатывала его годами, а Аделия приняла участие только в одном взрослом международном турнире до Милана.

Аделия Петросян и Евгения Медведева Фото: Getty Images/«Чемпионат»

И сюда же относится подход к Олимпийским играм, которое Тутберидзе отмечает у Петросян – фигуристка не понимала всей серьёзности, не подошла к старту столь же собранной, как в своё время Алина Загитова. Однако опыта у 15-летней Загитовой на мировом уровне было сильно больше, чем у 18-летней Петросян.

Маргарита Базылюк, которая приземляла каскад четверной сальхов – ойлер – четверной сальхов и на протяжении двух лет невозмутимо штамповала квады и тройной аксель, не исключительная? Алиса Двоеглазова, из-за своей даты рождения даже внутри России долго просидевшая в юниорах, хотя с тремя четверными могла бы очень мощно выступать по взрослым, – тоже не исключительная?

Мы до конца не понимаем, что значит для Этери Тутберидзе исключительность. Природные данные? Характер? Харизма и индивидуальность на льду? Штучные программы? Всё это так или иначе есть в российском фигурном катании. А вот мировых титулов уже четыре года как нет. Правда, совсем скоро всё изменится — всё-таки долгожданный допуск россиян прогремел. И мы совсем скоро вернёмся на международные старты!