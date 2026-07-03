Фигурное катание + баскетбол = любовь! Как Анастасия Мишина нашла своё счастье?

Хорошие новости в мире фигурного катания не заканчиваются – 2 июля вышла замуж чемпионка мира и Европы в парном катании, двукратный бронзовый призёр Олимпиады Анастасия Мишина. Избранника спортсменки зовут Андрей Пушняков, он учитель физкультуры и тренер по баскетболу, а работает в той школе, в которой спортсменка и училась.

Рассказываем о том, как успешная фигуристка нашла своё счастье.

В интервью ФФККР Мишина рассказала историю знакомства с мужем – всё случилось благодаря её школьной подруге: «Подруга – теннисистка, и вместе с ней в объединенной группе игровых видов спорта учился Андрей. Мы оба были приглашены на день рождения моей подруги, там и познакомились. Симпатия возникла, можно сказать, с первого взгляда. Во всяком случае могу так сказать о себе. Я сразу села рядом с Андреем, хотя мы были знакомы всего несколько минут. Сразу напросилась в его команду, когда мы разделились и стали играть в квиз».

После того дня Анастасия и Андрей начали встречаться. На тот момент её избранник не сильно интересовался фигурным катанием – знал лишь то, что она была на Олимпиаде. «На самом деле, мне очень хотелось, чтобы мой молодой человек, мой муж был связан со спортом. Не обязательно с фигурным катанием. Но просто чтобы он понимал, насколько это тяжелый труд, с разъездами на соревнования. Не каждый готов с этим мириться. К счастью, Андрей относится ко всему с пониманием», – отметила фигуристка в интервью.

Андрей Пушняков и Анастасия Мишина Фото: fsrussia.ru

Само предложение руки и сердца получилось очень камерным, как и мечтала Мишина – Анастасия и Андрей проводили летние выходные на глэмпинге в красивом месте, возлюбленный вручил девушке коробку, в которой были живые бабочки – и обручальное кольцо.

Подготовкой к свадьбе, по признанию Мишиной, в основном занимался её жених. «Я в последние месяцы гораздо больше концентрировалась на подготовке к этапам Гран‑при и чемпионату России. Как раз в новогодние праздники, думаю, можно заняться организацией уже плотнее», – говорила фигуристка после ЧР в Санкт-Петербурге.

Незадолго до свадьбы у фигуристки был девичник в Петербурге – кадрами с него поделились её подруги.

Девичник Анастасии Мишиной Фото: Из личного архива фигуристка

Как отреагировал на такие перемены в жизни Насти её партнёр на льду Александр Галлямов? Как рассказала сама Мишина, она не объявляла широко о том, что скоро выйдет замуж, но и не скрывала: «Саша сам всё понял. Мы с Андреем вместе три года, и все догадывались, что дело идёт к свадьбе. Однако я сразу сказала, что заканчивать со спортом не собираюсь, буду продолжать, и все успокоились».

Кадров со свадьбы пока немного, но они невероятно трогательные – например, видео с первого танца молодожёнов:

Несмотря на активную подготовку к новому сезону у пары будет время на медовый месяц. «После свадьбы у ребят будет небольшое путешествие, а дальше — снова в работу», – рассказала ранее Тамара Москвина. Допуск российских фигуристов до международных турниров – отличный подарок к свадьбе, ведь Мишина и Галлямов смогут вновь податься на нейтральный статус, даже несмотря на отказ годичной давности.

А свадебные торжества фигуристов ещё продолжатся. Как минимум в июле или августе нас ждёт церемония Евгении Медведевой и её жениха Ильдара Гайнутдинова. Пока фигуристка только намекнула на дату – вероятно, всё случится 29-го числа.