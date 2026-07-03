Работа судей, ошибка фаворитов или прорыв россиян? Как Синицина/Кацалапов взяли ЧЕ-2020

Сломать «очередь» в танцах в фигурном катании почти так же сложно, как прыгнуть четверной аксель. Тем не менее, когда это происходит, мир спорта безвозвратно меняется. И никогда подобные метаморфозы не происходят тихо, без драмы.

Истории Ильи Малинина и Гийома Сизерона на этой Олимпиаде это подтверждают. Последнему, к слову, удалось разрушить прежние устои в танцах, однако мало кто помнит, что изначально он был тем, кого «переиграли» на его же поле. И сделали это блестящие Виктория Синицина и Никита Кацалапов на чемпионате Европы — 2020.

В этом эпизоде рубрики «Фигурные драмы» вспомним, как ученики Александра Жулина не позволили именитым французам взять шестое подряд золото ЧЕ. Без обвинений в подсуживании, конечно, не обошлось.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов Фото: РИА Новости

Судьи помогали Пападакис/Сизерону, а Синицина/Кацалапов были не в форме

Перед Викой и Никитой на чемпионате Европы — 2020 стояла архисложная задача — попытаться обойти признанных гениев. Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон шли за шестым подряд золотом европейского первенства, поэтому россияне выглядели типичными андердогами. Тем не менее ученики Александра Жулина должны были бороться, ведь на кону стояла не только призрачная смена позиций на предстоящей Олимпиаде-2022, но и триумф сборной России. Спойлер: нашим фигуристам удалось одержать победу во всех четырёх дисциплинах, взяв 10 медалей из 12. Но прежде, чем это случилось, Вике и Никите прошлось пройти «мясорубку».

К турниру российский дуэт подходил не в оптимальной форме. По их катанию на чемпионате России трудно было предположить, что Синицина и Кацалапов смогут подвинуть Пападакис и Сизерона с вершины пьедестала. Тренер спортсменов рассказывал про потерю настроя на тренировках. Естественно, что и на концентрации во время выполнения элементов это сказывалось. На самом чемпионате Европы тоже не удалось избежать погрешностей: партнёрша исполнила паттерн на третий уровень, финнстеп — тоже. Вот только неожиданно и Габриэла недобрала уровень на паттерне, так ещё и на дорожке они с Гийомом недоработали.

И вот тут при визуально равном катании включились судьи. В танцах обычное дело, когда авторитет влияет на оценки. И в ритм-танце за французов вступился их земляк, поставив им на 5,36 балла выше, чем россиянам. Такой шанс был и у нашего арбитра, ведь в состав бригады входила и Россия, но наш специалист решил поступить по совести. Шесть из девяти судей поставили лучшие оценки Синициной и Кацалапову, итальянка и вовсе «задвинула» Пападакис и Сизерона на третье место, однако из-за финта французского судьи Вика и Никита всё равно откатились на второе место с отрывом в 0,05 балла.

Францию исключили из судейской бригады, чтобы Россия победила на ЧЕ?

Неудивительно, что перед произвольным танцем Франция исчезла из судейской комиссии. Остались Венгрия, Италия, Финляндия, Эстония, Россия, Украина, Испания, Польша и Великобритания. Представителей этих стран предстояло впечатлить нашим фигуристам. И они справились с этой задачей. С первых секунд они заворожили зал мягким и чувственным катанием. Чёткие линии, прекрасное скольжение и невероятное попадание в музыку не оставили равнодушными никого. Хотя, надо признать, на двух элементах всё равно добрать максимум не удалось.

Можно было бы говорить о прорыве россиян, если бы не одно «но» — ещё не выступили французы. От них ждали феерии, однако что-то пошло не так ещё на раскатке. Гийом едва не упал на твиззлах, а его партнёрша заметно нервничала. В середине проката стало понятно, что её мандраж не был надуманным: Габриэла потеряла равновесие на дорожке на одной ноге и получила за эту секцию лишь второй уровень сложности.

А затем началась настоящая драма — Пападакис и Сизерону не засчитали элемент! Неразбериха привела к долгому пересмотру баллов. Более шести минут спортсмены ждали свои оценки. Накал страстей зашкаливал, ведь многие полагали, что в этот момент шла политическая игра с обеих сторон: либо арбитры пытались обокрасть россиян, либо французов «подсиживали».

И, кажется, случилось второе, ведь Синицина и Кацалапов сенсационно выиграли тот чемпионат Европы.

Скандальное золото Синициной/Кацалапова — что же произошло?

Слухи о заговоре судей из бывшего СССР быстро расползлись по миру, породив новый скандал. «Пророссийские» арбитры и правда поставили Вику и Никиту выше, однако эстонский специалист, например, не стал делать сильный разрыв в баллах. В ответ представители Венгрии, Италии, Финляндии и Испании защитили Габриэлу и Гийома и «накидали» им сильно больше. А решающие голоса были у Польши и Великобритании, которые выбрали россиян.

И решение это было оправданным. Золото воспитанникам Александра Жулина досталось по нескольким причинам. Во-первых, их отличное катание. Во-вторых, ошибка соперников. И речь не про незасчитанный элемент, ведь его вернули со всеми надбавками после того, как выяснилось, что технический специалист внёс неверные данные в компьютер — вместо дорожки на одной ноге поставил частичную. Конечно, симпатии судей и на этом турнире едва не перевернули всё с ног на голову, если вспомнить результаты ритм-танца, но в итоге даже самые лояльные арбитры не смогли закрыть глаза на превосходство одних и помарку других.

Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с тренерами в ожидании оценок Фото: РИА Новости

Наставник Габриэлы и Гийома Ромэн Агенауэр спекулировал на этой теме: «Пострадали те, кто обычно получает много десяток. Не думаю, что это атака на Габриэлу и Гийома. Судьи хотят подтянуть российский дуэт к американцам и канадцам». В то время как сама Пападакис признавала поражение: «Знали, что идём очень близко, и понимали, что у нас нет права на ошибки. Однако пару ошибок мы всё же допустили. Но мы счастливы, что выступили здесь. Это был наш седьмой чемпионат Европы. Пять из них мы выиграли. Однако мы не можем всегда выигрывать. Сегодня мы принимаем этот результат, для нас это будет уроком. Продолжим работать дальше», — сказала она.