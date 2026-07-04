В Петербурге простились с Артуром Дмитриевым — одним из лучших фигуристов в истории

В это всё ещё трудно поверить – не стало двукратного олимпийского чемпиона, одного из лучших парников в истории фигурного катания Артура Дмитриева. Ему было всего 58 лет – ещё жить и жить, работать, поднимать новые молодые пары…

Похоронили великого спортсмена в эту субботу. Церемония прощания состоялась совсем недалеко от места, где Дмитриев трудился последние два года своей жизни. На другом берегу реки Охты – ледовая арена, вторая площадка «Звёздного льда», там, например, одиночников тренирует Олег Татауров. А вот парное катание как раз развивал Артур Дмитриев-старший.

Последним дуэтом, с которым занимался Артур, стала пара Мария Симонова/Денис Кирсанов. Денис работал с Артуром Валерьевичем с 16 лет – Дмитриев, по сути, стал его проводником в мир парного катания, за ним фигурист приехал в Петербург. Мария и Денис должны были отправиться со своим тренером в Орёл на сборы, но не успели – Дмитриеву стало плохо, и его увезли в клинику.

Проститься с Дмитриевым пришла и его тренер, легендарная Тамара Москвина, совсем недавно отметившая 85-летний юбилей. «Путь, который прошёл Артур Валерьевич — это путь и на вершине, и в низине. Это и свет в конце туннеля, это и тупик. Сегодня давайте будем в памяти нашей и всех болельщиков спорта держать те вершины, которые оставил Артур своим искусством, своими достижениями, следы деятельности в лице своих детей и внуков», – обратилась Москвина ко всем тем, кто пришёл почтить память её ученика. Именно под руководством Москвиной Дмитриев выиграл три олимпийские медали: золото и серебро – с Натальей Мишкутёнок, а затем – золото с Оксаной Казаковой.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе когда-то были соперниками пары Казакова/Дмитриев, в 1998-м уступили им на Олимпиаде в Нагано. Бережная/Сихарулидзе и Казакова/Дмитриев фактически были спарринг-партнёрами и подстёгивали друг друга. Сегодня и Елена, и Антон пришли проводить коллегу и друга в последний путь.

Церемония прощания с Артуром Дмитриевым Фото: РИА Новости

Церемонию прощания посетили олимпийский чемпион Алексей Урманов, чемпионка Европы Юко Кавагути, ученики Дмитриева – Алексей Рогонов, участник Олимпиады-2018 в паре с Кристиной Астаховой, Катарина Гербольдт, которая занималась у Дмитриева в паре с Александром Энбертом. Попрощаться пришли и олимпийский чемпион Роман Костомаров вместе с супругой, призёром Игр Оксаной Домниной, глава комитета по физической культуре и спорту, призёр Олимпийских игр Антон Шантырь, тренеры Сергей Доброскоков, Алексей Соколов, Татьяна Прокофьева, Сергей Комолов, многие-многие другие…

На церемонии прощания транслировали кадры выступлений фигуриста, играла та музыка, под которую он вместе со своими партнёршами одерживал главные победы в карьере. Победителей Олимпиад с двумя разными партнёрами в фигурном катании можно пересчитать по пальцам одной руки. Среди женщин это Ирина Роднина, среди мужчин – Артур Дмитриев и Гийом Сизерон.

Артура Дмитриева-старшего похоронили на Серафимовском кладбище на севере Санкт-Петербурга. Проводили его громкими аплодисментами, которые очень долго не стихали – как и после его выступлений на льду.