Хендрикс завершила карьеру, шоу с Петросян и Сизероном перенесли, анонсы программ японцев

Нынешнее межсезонье никак нельзя назвать спокойным. В российском инфополе мы всё ещё смакуем главную новость не только недели, но и всего четырёхлетия — долгожданный допуск наших фигуристов на международную арену. Но иностранный сегмент тоже не затихает. Во-первых, они не смогли остаться в стороне от нашего возвращения и ярко высказались на этот счёт. Во-вторых, и их поляна полна сюрпризов. Завершения, отмены, анонсы — всё было! Давайте разбираться, что же подарила нам международка за последние недели.

Одна из триумфаторов отстранения россиян завершила спортивную карьеру

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс объявила о завершении карьеры в 26 лет. За её спиной — победа на чемпионате Европы 2024 года и две медали на чемпионате мира: серебро в 2022-м и бронза в 2023-м. Она также трижды участвовала в Олимпийских играх, а её лучшее достижение — восьмое место в Пекине в 2022 году.

Все свои основные медали Луна выиграла во время отстранения россиян. Она была близка к ним и в 2022 году, когда ещё соревновались наши. Тогда на чемпионате Европы Хендрикс стала четвёртой, но после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой поднялась на третье место. Кажется, что именно тогда на бельгийку обратил внимание Международный союз конькобежцев (ISU) в связи с тем, что именно она после ухода россиянок была первым номером европейской арены.

Ей пророчили победу на континентальном первенстве 2023 года, однако там её планы обломала ещё одна россиянка — пусть и бывшая. Речь идёт об Анастасии Губановой, ныне представляющей Грузию. Неожиданно для всех именно Настя стала чемпионкой Европы, этим самым повергнув в шок не только саму Луну, но и международных чиновников, которые явно на неё не ставили. Это подтвердил и тот факт, что уже в следующем году на чемпионате Европы, проходившем в Каунасе, на арене повесили фотографии всех триумфаторов прошлого года. И вместе Губановой там почему-то висела фотография занявшей второе место Луны. Так что в Литве перед ней уже буквально разложили все карты и тянули на первое место.

Позднее в 2025 году из-за серьёзной травмы голеностопа Луна перенесла операцию. Вернуться на прежний уровень бельгийка уже не смогла. Она вынуждена была квалифицироваться на Олимпийские игры 2026 года, проходившие в Милане, на отборочном турнире в Пекине. Там она проиграла россиянке Аделии Петросян, в таком результате она была уверена даже до прокатов. Бельгийский журналист издания Het Nieuwsblad Мартен Дельво заявил:

«Нет никаких сомнений, что Аделия Петросян со своей старой программой сможет выиграть турнир в Пекине. У меня был разговор с Луной Хендрикс, она про Аделию говорила так: «18-летняя русская девушка — феномен, несомненно, будет выделяться на голову выше». Так что Хендрикс тоже уверена в победе Петросян. Луна тоже будет в хорошей форме сейчас, она восстановилась после операции на лодыжке. Но не так хороша, как Петросян».

Анастасия Губанова, Аделия Петросян, Луна Хендрикс Фото: International Skating Union via Getty Images

Однако на Олимпиаде в Милане Луне выделиться не удалось, и она заняла 14-е место. В итоге после олимпийского сезона она собрала пресс-конференцию, где сообщила о завершении спортивной карьеры.

«Я всё ещё люблю этим заниматься [фигурным катанием], но тело стало помехой. Могу сохранять свой уровень, однако этого уже недостаточно, чтобы бороться со всеми молодыми талантами, которые появляются. Хотела уйти с чувством выполненного долга, и это был тот самый момент. На Олимпийских играх я чувствовала, что физически всё кончилось. Третьи Игры всегда в моей голове были конечной целью. Я действительно могла там наслаждаться и свободно кататься. Но эмоционально ещё не была готова произнести это вслух. Это моя жизнь. В течение 22 лет я отодвигала всё в сторону, потому что мне это нравится.

Я уже пролила много слёз. Очень тяжело официально закрыть такой прекрасный раздел жизни. Почему только сейчас? Мне нужно было время, чтобы эмоционально всё переработать. Чрезвычайно горжусь всем, чего добилась. В детстве я и помыслить не могла об этом. Тот факт, что я завершаю карьеру в спорте, не означает, что я больше не буду выходить на лёд. Это моя страсть, это делает меня счастливой. В будущем я ещё покажу несколько шоу. Рада, что так смогу остаться в спорте. Этим летом также проведу несколько сборов. Очень волнительно иметь возможность передать своё видение. Чего ожидаю от будущего? Всё открыто. Для меня сейчас открывается новый мир. Это очень волнительно, мне теперь предстоит начинать новую карьеру с нуля. В 26 лет, в общем-то, достаточно поздно начинать новую жизнь», — приводит слова Хендрикс Het Laatste Nieuws.

«Спасибо, Луна. Две медали чемпионата мира, титул чемпионки Европы, три Олимпиады. Карьера, которая не забудется. Спасибо за всё, что ты отдала нашему виду спорта. Желаем всего наилучшего в следующей главе», – говорится в ответном заявлении ISU.

Луна Хендрикс Фото: РИА Новости

Хендрикс запомнилась болельщикам своими провокационными программами и яркими костюмами. Её называли самой сексуальной фигуристкой мира, и она этим прозвищем явно гордилась. Также после нашего отстранения она активно высказывалась о российских фигуристках, с которыми долгие годы соревновалась плечом к плечу, причём довольно резко:

«Мне повезло, что русские не выступают. Но ничего не могу с этим поделать. В конце концов, мне нужно обращать внимание на себя, ведь для попадания на подиум всё равно нужно стараться.Отсутствие россиян не обесценивает медали? Ситуация неоднозначная, но… Нет, это не так. Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Возьмём, к примеру, допинг-дело Валиевой. У трёх россиянок, попадавших на подиум, был один и тот же тренер, и одну из них поймали [на допинге].

Мне всегда было интересно, как 14-летние могут обладать такой прыгучестью, но я всегда придерживалась презумпции невиновности. Когда я услышала о положительном тесте, то сначала не поверила. В России фигурное катание имеет столь же большое значение, как у нас футбол. Я думала, что этих девочек так натренировали с раннего возраста, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи. Одеако я не говорю, что среди них нет чистых. Разумеется, есть и чистые русские, которые лучше меня.

Валиевой пришлось лишиться титула чемпионки Европы-2022, а я поднялась с четвёртого места на третье? Это могло стать моей первой медалью на крупных турнирах. К сожалению, момент упущен. Вдобавок я ещё не получила эту медаль, и если это произойдёт, то я хотела бы посвятить её чистому спорту.

Валиева после неудачного выступления в произвольной программе на Олимпийских играх расплакалась, а тренер отчитала её на глазах у всего мира? Таков русский менталитет, никакого сочувствия. У нас такое невозможно представить. Я бы вообще не смогла с этим справиться», – приводит слова Хендрикс Humo.

Подобные высказывания в своё время всполыхнули российскую действительность. Даже призёр Олимпийских игр, чемпион мира, Европы и России в парном катании Александр Галлямов не остался в стороне и начал высмеивать Хендрикс, из-за чего, возможно, поплатился своей путёвкой на Олимпийские игры в Милане.

Японские фигуристы презентовали новые программы на сезон-2026/2027

Главные лидеры сборной Японии выступили на шоу Dreams on Ice. Это ежегодное шоу, которое проводится в конце июня — начале июля по окончании спортивного сезона. В этом мероприятии принимают участия как действующие спортсмены, так и те, кто завершил свои карьеры. К примеру, в этом году четырёхкратная чемпионка мира Каори Сакамото выступила там с показательным номером. А вот фигуристы японской сборной, которые выходят в новый олимпийский цикл, показали некоторые постановки, которыми будут радовать нас в наступающем сезоне.

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Милане Ами Накаи выбрала для короткой программы аргентинское танго Por Una Cabeza, а серебряный призёр чемпионата мира — 2026 Монэ Тиба показала интерпретацию образа Джеймса Бонда. Известно, что выходящая в первый взрослый сезон четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров Мао Симада в КП будет кататься под композицию японской инди-группы Mili под названием Between Two Worlds, а двукратный чемпион мира среди юниоров Рио Наката — под песню Alive.

Нина Пиндзарроне переехала в США и начала работу с тренером Эмбер Гленн

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2026 Нина Пиндзарроне ещё в начале апреля объявила о завершении сотрудничества со своим многолетним тренером Ансом Бокландом, с которым работала в Бельгии.

«Всем привет! Я решила начать новую главу в своей карьере и завершить сотрудничество с тренером Ансом Бокландом. Прошедшие сезоны были очень важной частью моего путешествия, и у меня навсегда в памяти останутся моменты, которыми я буду дорожить. Желаю всем всего самого лучшего! Сейчас я возьму немного времени, чтобы посмотреть на пройденный путь и определиться с тем, что будет дальше. Спасибо за ваше понимание и непрерывную поддержку», – написала Нина на своей странице в социальных сетях.

Недавно она сообщила, что решила сменить страну и переехать в США. Теперь девушка будет тренироваться с Дэймоном Алленом, многолетним наставником трёхкратной чемпионки США Эмбер Гленн.

«Я очень рада объявить, что буду тренироваться с Дэймоном, Тэмми и Логаном в Колорадо-Спрингс! Благодарна за эту возможность и не могу дождаться начала этой новой главы. С нетерпением жду упорной работы, обучения и того, что принесёт этот сезон. Спасибо всем, кто поддерживал меня на этом пути! Отдельное спасибо Джефу за то, что сделал мой переезд гораздо проще», — поделилась новостью Пиндзарроне.

Нина Пиндзарроне в новом тренерском штабе Фото: Личный архив фигуристки

Нина также раскрыла новую постановку. В короткой программе фигуристка будет выступать под саундтрек к фильму «Запах женщины» и танго Payadora. Хореографом стала Логан Джульетти-Шмитт.

Из других интересных анонсов международной арены:

американка Изабо Левито в короткой программе будет выступать под композицию Memória испанской исполнительницы Розалии. Хореографы — Лори Николь и Каролина Костнер. Произвольную программу фигуристка продемонстрирует под саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря». Её поставил Бенуа Ришо;

двукратная чемпионка Европы эстонская фигуристка Нина Петрыкина сообщила, что её произвольная программа будет посвящены тематике «Игры престолов». Постановщиком стал Марк Пиллэй.

Шоу с Петросян и Сизероном, запланированное в Ереване, перенесли

Ледовое шоу «Мировые звёзды фигурного катания», которое должно было состояться в Ереване 11 июля, перенесено из-за не позволяющих провести его в назначенный срок трудностей. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на организаторов мероприятия. О новой дате будет объявлено позднее.

В списке фигуристов, которые были заявлены на шоу, числятся трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян, олимпийские чемпионы в танцах на льду Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (Франция), чемпион Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров (Казахстан), чемпионы Европы Ника Эгадзе, Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (все — Грузия). Одной из ведущих мероприятия была объявлена двукртная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Евгения Медведева.

Гийом Сизерон, Аделия Петросян, Лоранс Фурнье Бодри Фото: Qian Jun/MB Media/Getty Images

Эгадзе рассказал о работе с Мишиным и раскрыл программу на следующий сезон

Чемпион Европы — 2026 Ника Эгадзе этим летом решил тренироваться не в Москве, где уже начали подготовку к новому сезону представители группы Этери Тутберидзе, а в Европе. Он проводит время в Италии в лагере своего хореографа француза Бенуа Ришо. Там компанию ему составляют топовые иностранцы — Адам Сяо Хим Фа, Изабо Левито, Стивен Гоголев, Эмилия Зингас и Вадим Колесник, а также некоторые россияне. В частности, в качестве приглашённого специалиста в сборе участвует заслуженный тренер России Алексей Мишин, а также его ученик двукратный чемпион страны Евгений Семененко. В интервью «Спортсу» Эгадзе рассказал об особенностях этой работы:

«У меня тут уже было несколько групповых занятий с Алексеем Мишиным — как раз по прыжкам. Это для меня совершенно новый опыт, довольно необычный — интересно слушать его объяснения каких-то технических моментов. У него очень острый глаз на прыжковые нюансы, он сразу видит, на что надо обратить внимание, и подсказывает, что можно сделать лучше и точнее.

Мы даже начали пробовать четверной риттбергер – я когда-то его уже прыгал, но это было давно. А тут Мишин мне говорит: попробуй сделать заход как на лутц, но сделай риттбергер. И после пары таких тройных предложил попробовать квад. Это вообще самый мой нелюбимый прыжок, но теперь я загорелся: хочу до конца сборов собрать все четверные.

Ника Эгадзе Фото: РИА Новости

Мишин в работе оказался весёлым, смешным и добрым. Смотришь на то, как по-разному все работают, расширяешь кругозор и учишься. Мне нравится, что мне никто не пытается ничего менять в технике, просто иногда поправляют локальные ошибки – всё так же, как у Этери Георгиевны [Тутберидзе]. Связь с тренерами поддерживаю. И музыку для программ обсуждаем, и тренировки, и как процесс постановки идёт. Так что она в курсе, дала советы и упражнения, которые надо добавить».

Эгадзе также поделился двумя классными новостями. Во-первых, он заявил, что разучил сальто — коронный элемент, который в своих программах исполнял двукратный чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, а потом начал делать трёхкратный чемпион мира Илья Малинин. Во-вторых, Ника также раскрыл одну из программ на сезон-2026/2027. Он сообщил, что решил отбросить лирику и остановиться на энергичных и весёлых постановках. В итоге в короткой программе он будет кататься под саундтрек к «Криминальному чтиву» Квентина Тарантино. По словам грузинского фигуриста, он вдохновляется образом Джона Траволты.