Спортсмены выбрали своих фаворитов на чемпионате мира по футболу.

«Для меня Возинья лучше Льва Яшина». Гном Гномыч и другие фигуристы — о ЧМ-2026

И хоть наша страна не участвует в чемпионате мира по футболу — 2026, совсем без внимания российских фигуристов первенство планеты не осталось. Многие представители фигурного катания следят за турниром, выбирают фаворитов, спорят о величии Месси и Роналду, оценивают формат с 48 сборными и даже проводят параллели между двумя видами спорта.

Гном Гномыч и Евгений Плющенко стали главными экспертами в футболе из мира фигурки

Одним из самых активных комментаторов ЧМ неожиданно стал 13-летний Александр Плющенко. Гном Гномыч сам играет в футбол, выступает вместе со своим отцом за медиакоманду «Союз чемпионов», с которой они уже выиграли Кубок по уличному футболу. А на время турнира юноша даже примерил на себя профессию журналиста.

В своей колонке для «СЭ» Александр дал прогноз на чемпионат мира. Победителем он назвал Францию, вторым фаворитом — Португалию, тёмной лошадкой — Норвегию, а лучшим игроком турнира — Килиана Мбаппе. Также Плющенко-младший предположил, что если бы сборная России участвовала в турнире, то смогла бы выйти в плей-офф.

«Вообще, 48 команд на чемпионате мира — это стрём, а не норм, если честно. Я не то чтобы имею что-то против этих Кюрасао и Кабо-Верде. Мне кажется, они просто быстро повылетают и те, кому они достались в группе, легко пройдут в плей-офф».

Отдельно Гном Гномыч отметил, что следит не только за голами, но и за тактическими деталями, которые планирует почерпнуть для своей собственной игры в футбол. Он также заявил, что поколение альфа значительную часть информации о футболе получает из TikTok, и Александр не считает это проблемой:

«Собираюсь смотреть — мне это нужно и для улучшения своих скилов, изучения тактики. Интересуюсь схемами — кто играет 4-3-3, кто с опорником, кто с цапником, как работают фланги. Так что буду не спать ночами, когда играют крутые сборные».

«Половину информации о футболе узнаю из TikTok, для меня это соцсеть номер один. Там всегда какой-то хайп, кто-то кого-то толкнёт, в кого-нибудь стакан прилетит».

Матвей Сафонов и Александр Плющенко Фото: Из личного архива Плющенко

Александр также высказался о сравнении Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе. По его мнению, это не совсем корректная пара для противопоставления. А вот сравнивать Месси и Роналду, на его взгляд, вполне можно:

«У моего поколения главное противостояние футболистов — Ямаль или Мбаппе. Но я не понимаю, как их можно сравнивать. Они играют на абсолютно разных позициях, несравнимые стили игры. Я всегда следил за противостоянием предыдущего поколения — Роналду и Месси. И мне нравятся оба, но предпочтение отдам Криштиану. Его культ тренировок меня вдохновляет. Месси — талант, но у Криштиану больше труда».

По ходу турнира Гном Гномыч выдал очень необычную мысль. В комментарии «РБ Спорт» он заявил, что вратарь, который стал главным лицом чемпионата мира — 2026, лучше, чем легендарный советский игрок Лев Яшин:

«Яшин – великий игрок футбола, ничего не сказать, но… В его время в футбол играли в плохих условиях. Никто из моего поколения не видел игру Яшина, тогда не было записей. Понимаете, никто же и правда не видел его игру. Я не могу сказать, что он лучше Нойера и Куртуа. Для меня тот же Возинья лучше Яшина, потому что я видел его игру, он крутой чувак и нравится мне. А про Льва Яшина не могу так сказать. К сожалению, то, что не могу видеть, я не могу оценивать.

«Золотой мяч» Яшина? Да как его выдавали в то время? Давали только европейцам, поэтому у Марадоны и Пеле их нет. Марадона играл в «Барселоне», «Наполи», а Пеле — в «Сантосе», где были очень слабые футболисты. Игру бразильца тоже, к сожалению, не видел. А вот нарезку игры Марадоны, кстати, смотрел. Яшин — легенда, но, к сожалению, он жил не в наше время. Футбол совершенствуется».

Александр Плющенко Фото: «Союз чемпионов»

Главной тёмной лошадкой турнира Плющенко-младший ещё до старта называл Норвегию. Он даже сделал смелый прогноз по Эрлингу Холанду:

«Кто нас удивит на чемпионате мира? Норвегия, 100%. Это тёмная лошадка. Рекорд по голам на чемпионатах мира держится у Клозе и Месси — 16. Но мне кажется, что за этот турнир Холанд забьёт 11. По-любому!

Но я болеть буду за сборную Франции. Там все любимые футболисты — Килиан Мбаппе, Майкл Олисе, Дезире Дуэ. Очень нравится дриблинг Дуэ. Как он умеет без лишних движений убрать мяч под ударную, пробить, как умеет переплетать свои ноги!», — сказал Плющенко-младший на «Уличном футболе».

За Францию болеет и отец фигуриста двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. После победы его команды «Союз чемпионов» над Smol Squad Фёдора Смолова в турнире «Уличный футбол» он также рассказал, на какую сборную ЧМ похожа его команда.

«Мне очень нравится Франция. Мы с Саньком реально болеем за Францию. Я очень рад, что живу в одно время с Месси и Роналду, которые делают чудеса», — сказал Плющенко.

При этом главной сенсацией турнира он предсказуемо назвал Кабо-Верде: «Аргентина с кем играла? С кем? Кабо-Верде? Вы эту команду знали когда-нибудь? Да точно нет. Но у них было огромное желание добиться результата, отдаться игре».

Ягудин ждёт триумфа Мбаппе, а Галлямов болеет за Роналду

Ещё один активный футбольный болельщик среди фигуристов — Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион – 2002 года также болеет за сборную Франции и считает, что лучшим игроком чемпионата мира станет её главный бомбардир Килиан Мбаппе.

«Болею за Францию. Не из-за того, что выбираю сильнейших, просто нравится вся команда. Раз я болею за сборную Франции, поэтому — Мбаппе. Он уже забил, превзошёл рекорды. Он стал лучшим бомбардиром в истории своей сборной. Мбаппе станет лучшим игроком этого чемпионата».

При этом Ягудин отметил не только французов. Он также рассказал, какие ещё команды его уже успели удивить.

«Меня удивила игра американцев. Они провели матчи с хорошим натиском. Их футбол очень сильно развивается, мы видим МЛС, подключение очень известных игроков. Также удивили канадцы».

Алексей Ягудин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Олимпийский чемпион также высказался об африканских сборных.

«Африканские сборные дерзкие и выносливые. Мне понравилось, как они берут и держат другие команды за одно место».

А вот паузы на водопой ему категорически не понравились. По мнению Ягудина, такие остановки могут менять ход матча:

«Безумно бесит остановка игры на водопой. Ты можешь кардинально изменить ход всего матча, у тебя идёт постоянное давление, а эта пауза — как тактический ход, чтобы сбить соперника. Понимаю, это реклама, но я бы это убрал, это мешает», — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».

Алексей, как и его вечный заклятый враг Плющенко, назвал сенсацией турнира сборную Кабо-Верде: «Я смотрел Аргентина и Кабо-Верде: «Они просто открытие чемпионата мира. Так далеко дошли и ещё могли выиграть у действующих чемпионов. Я смотрю матчи этого турнира до четырёх-пяти утра».

Своего фаворита на ЧМ-2026 показал и Александр Галлямов. Бронзовый призёр Олимпиады-2022 и чемпион мира выложил фото в футболке Криштиану Роналду после матча Португалии с Узбекистаном.

«Siiiuuu», — подписал снимок фигурист.

В той игре Роналду забил Узбекистану и стал первым футболистом в истории, отличившимся на шести чемпионатах мира. Позднее португалец оформил дубль.

Авербух скучает по России, а Жулин променял Узбекистан на Японию

Илья Авербух сначала признавался, что ему трудно полноценно включиться в чемпионат мира без сборной России. В разговоре о турнире он говорил, что внутренне считает отстранение российских футболистов несправедливым.

«Я не очень люблю, когда нет нашей команды. Хотя мы знаем, что мы не лидеры в мировом футболе. Но всё равно, считаю, несправедливое отстранение наших ребят. Поэтому, наверное, посмотрю только ключевые игры. Чтобы я сильно подключился к чемпионату мира — это вряд ли. Потому что мне внутренне эта несправедливость неприятна», — сказал Авербух.

Однако позднее хореограф всё же стал следить за турниром активнее. В комментарии ТАСС он отметил атмосферу чемпионата мира, качество картинки и стадионы.

«За чемпионатом мира по футболу слежу. Мне очень нравится этот турнир, яркая атмосфера, каждая игра интересная. Нравится, как турнир показывается, картинка, стадионы прекрасные», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Среди команд он особенно выделил сборные Аргентины и Бразилии.

«Я всегда симпатизировал Аргентине и Бразилии. Латиноамериканскому футболу в целом. Надеюсь, что Португалия тоже выйдет на свой уровень, будет интересно».

В интервью «Советскому спорту» Авербух также высказался о формате чемпионата мира с большим количеством сборных. В отличие от Александра Плющенко, он, наоборот, увидел в этом плюс.

«Большая палитра команд — всегда интересно посмотреть, как развивается футбол. Непредсказуемые результаты были, но дальше всё равно проходят те, кто всегда и выходил в плей-офф. Сама атмосфера турнира мне нравится. Нравится и такое количество команд. Больше сборных — это плюс».

Илья Авербух Фото: РИА Новости

В том же разговоре он отдельно отметил Лионеля Месси и довольно осторожно высказался о Криштиану Роналду.

«Отмечу игру Месси. Возрождение Роналду я бы не преувеличивал, потому что соперники у него были не очень сильные».

Также хореографу предложили сравнить Месси с Алексеем Ягудиным. Авербух согласился, однако сделал это аккуратно.

«Да, есть какое-то общее настроение, характер. Лёша — мой друг, а с Месси я не знаком, поэтому его характер я не знаю. Но Месси чем-то его напоминает», — приводит слова Авербуха «Советский спорт».

Александр Жулин тоже следит за чемпионатом мира. Сначала заслуженный тренер России думал поддерживать Узбекистан, однако после неудачного старта команды переключился на Японию. Правда, в итоге и она уже вылетела.

«Прям явно ни за кого не болею. Думал, за Узбекистан поболеть, но что-то у них не сложилось. У них три игрока сильных, а остальные, видимо, среднего уровня. Мне симпатичны японцы», — сказал Жулин «Матч ТВ».

Несмотря на плохую игру его фаворитов, Жулин подчеркнул, что любит футбол и он навсегда останется для него главным видом спорта.

«Футбол — самый популярный вид спорта в России. Здесь совершенно не важен тот факт, что у наших футболистов нет выдающихся результатов. Думаю, большинству наших фанатов всё равно всегда было интереснее смотреть за фаворитами — Францией, Германией или Бразилией. При всём моём отношении к фигурному катанию лично для меня футбол навсегда останется любовью всей жизни», — приводит слова Жулина Sport24.

Тренер также не верит, что фигурное катание когда-нибудь сможет сравняться с футболом по популярности.

«Не верю, что когда-нибудь фигурное катание сможет сравниться по популярности с футболом. Он всегда будет номером один вне зависимости от обстоятельств и результатов. Футбол прекрасен своей непредсказуемостью и атмосферой. Вот на днях Месси в 39 лет сделал хет-трик на чемпионате мира. Разве где-то ещё такое уникальное событие возможно?»

В итоге сборной России на чемпионате мира нет, но футбол всё равно остаётся событием, которое смотрят и обсуждают даже в далёком от него мире фигурного катания.