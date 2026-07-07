Сакамото начала тренировать! Но почему великие фигуристки редко становятся топ-коучами?

Японская фигуристка Каори Сакамото остаётся в фигурном катании. Правда, выбрала она для этого одно из самых сложных поприщ — тренерскую работу. Для женского одиночного катания это довольно интересный сюжет. Сакамото была одной из главных фигур прошедшего олимпийского цикла. Но большой спортсмен и большой тренер — далеко не одно и то же. Фигурист может идеально понимать специфику соревнований, технику, принципы скольжения и постановок программ, однако это ещё не значит, что он сможет также хорошо работать с собственными учениками. И это подтверждает множество существующих примеров.

У Сакамото получилось идеальное завершение карьеры, но она идёт дальше — тренировать

Каори ушла из спорта в статусе одной из сильнейших фигуристок своего поколения. Она выиграла четыре чемпионата мира, стала бронзовым призёром Олимпийских игр 2022 года, много лет удерживала Японию в мировом топе, но получила обидное серебро Игр-2026 и завершила карьеру триумфальной победой на чемпионате мира. После этого спортсменка сообщила о планах уйти в тренерскую деятельность.

Недавно Сакамото посетила администрацию префектуры Хёго, чтобы получить награду «Хомаре» за свои достижения на Олимпийских играх 2026 года.

«Я решила завершить карьеру по окончании сезона. Пришлось пройти через многие трудности, но я рада, что смогла уйти с хорошими результатами. Благодаря всеобщей поддержке я сделала всё возможное. Отныне, работая тренером, я хочу воспитать спортсменов, которые покажут себя миру. Серебро на Олимпиаде-2026? Это по-прежнему расстраивает. Иногда, когда думаю об этом, наворачиваются слёзы», – приводит слова Сакамото Nippon Television.

Она также заявила, что, чтобы стать официальным тренером, необходимо иметь соответствующую квалификацию и быть членом ассоциации инструкторов. Так что ей потребуется примерно два-три года, прежде чем она сможет официально работать тренером на катке. При этом Каори уже сейчас начала взаимодействовать с фигуристами. Она официально вошла в список тренеров клуба Sysmex, который находится в Кобе, Япония. Информация об этом появилась на главном сайте организации. В статусе спортсменки Сакамото занималась именно в этом клубе под руководством специалиста Соноко Накано, которая по-прежнему входит в общий штаб.

Каори Сакамото Фото: РИА Новости

К примеру, фигуристка Саки Миякэ рассказала, какими оказались первые тренировки с Каори в роли тренера.

«Большинство новых тренеров не повышают голос, но она [Сакамото] кричит: «Давай! Сделай это! Не будь мягкой!» Она много кричит, так что кажется, что она уже могла бы занять место главного тренера сборной! Она учит меня технике и даёт дополнительный импульс, я считаю её отличным тренером», — сказала Миякэ Nippon Television.

Несмотря на то что некоторые спортсмены даже приезжают из-за границы, надеясь позаниматься именно с Каори, пока что она работает исключительно под руководством своих собственных тренеров, одновременно продолжая учиться сама. Каори сказала, что в будущем хочет остаться в Кобе и продолжить работу в этом местном клубе. Среди недавно приглашённых специалистов одновременно с Сакамото в списке также указана серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Мисато Комацубара, завершившая выступления в 2024 году.

Теперь Каори будет стараться передавать ученикам то, что всегда было её сильной стороной: мощное скольжение, скорость, стабильные прыжки, умение держать программу и не разваливаться под давлением. Однако о её тренерских перспективах пока рано говорить серьёзно. Сейчас она находится только в самом начале своего пути.

Очень многие топ-спортсменки в своё время пробовали себя в тренерской деятельности, но зачастую дальше слов это желание не доходило. Всё дело в том, что тренерский труд — ничуть не легче, чем у самих спортсменов. Если фигуристы знают, что их график включает в себя несколько тренировок в день и один полноценный выходной в неделю, то тренеры сталкиваются с совершенно другим. В их жизни присутствуют постоянный ненормированный график, работа практически 24 часа в сутки, непрекращающиеся мысли о том, как надо было тренироваться сегодня и что лучше будет сделать завтра. Людей, которые справляются с такими нагрузками, очень мало.

Готова ли на это Каори?

Липницкая — главный пример олимпийской чемпионки, которая стала тренером

Один из ключевых примеров успешной спортсменки, которая бросила всё и действительно сконцентрировалась только на тренерской работе, — это Юлия Липницкая. После завершения карьеры олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи начала работать тренером в академии двукратного триумфатора этих Игр Евгения Плющенко, а позднее стала одной из самых заметных специалистов в системе «Ангелов Плющенко».

Липницкая работала с юными фигуристами вместе с Владиславом Тарасенко. В случае Юлии важно, что она не просто дала имя своей группе и появлялась на льду только для мастер-классов. Экс-спортсменка действительно оказалось постоянно задействованной в тренировочном процессе. Она сама ведёт всех своих учеников и присутствует рядом с ними на каждом соревновании.

Одной из её главных учениц долгие годы была Анна Ляшенко из Ростова. Во время пандемии девушка приехала в Москву на пробы к Липницкой и в итоге осталась там насовсем. Сначала она выступала на юниорском уровне, но в сезоне-2025/2026 перешла во взрослые. Тогда под руководством своего тренера Анна впервые выиграла важную медаль — стала серебряным призёром этапа Гран-при России в Красноярске.

Но совсем недавно стало известно, что Ляшенко, так и не освоившая элементы ультра-си, решила перейти в парное фигурное катание и будет тренироваться в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Информация об этом появилась на сайте Федерации фигурного катания на коньках города Москвы (ФФКМ). Девушка встала в пару с Петром Алексеенко. Теперь они вместе будут тренироваться под руководством Станислава Морозова.

В эксклюзивном комментарии «Чемпионату» девушка заявила: «Мне давно хотелось попробовать себя в парах. А тут выпал реальный шанс, да ещё в группе Станислава Александровича Морозова, вот я им воспользовалась! Ну, почему нет? Жизнь — это множество дорог, и у каждого она своя, в этом наш опыт и ценность».

Но Юлии вряд ли стоит расстраиваться. В это межсезонье к ней в группу перешли ещё несколько перспективных фигуристов — Артём Федотов и Анастасия Шарошкина.

Многие открывают школы, но не становятся топ-тренерами

При этом стоит отметить, что многие известные фигуристки после завершения карьеры выбирают другой формат взаимодействия со спортом. Они не готовы становиться полноценными тренерами, но зато открывают школы или центры своего имени.

Так поступила Аделина Сотникова. В 2020 году олимпийская чемпионка Сочи открыла школу фигурного катания Sotka School. Сообщалось, что занятия проходят в ледовом комплексе «Морозово» и преимущественно там тренируются юные фигуристки с трёх до 15 лет. Свой центр фигурного катания развивает и Татьяна Волосожар. Двукратная олимпийская чемпионка Сочи является и главным тренером, и сооснователем проекта. В её центре занимаются дети и взрослые, а сама школа работает не только как конкретная секция, но и как большая франшиза в других городах.

Ещё один показательный пример — Татьяна Навка. После завершения спортивной карьеры олимпийская чемпионка Турина-2006 не стала тренером в привычном понимании этого слова, но построила вокруг своего имени большой ледовый проект. У неё есть собственные шоу, «Навка Арена» и академия фигурного катания «Наши Надежды» именни Татьяны Навки.

Алина Загитова на стройке собственной школы фигурного катания Фото: РИА Новости

Похожий путь постепенно выстраивает Алина Загитова. Построить школу имени олимпийской чемпионки задумали ещё в 2023 году. Её решили разместить в Казани, на улице Портовой, на месте бывшего стадиона «Водник». В августе 2025 года Главстрой республики Татарстан заключил контракт на строительство, который оценили в 1,253 млрд рублей. Планируется, что школа будет многофункциональным спортивным комплексом, разделённым на две зоны: спортивную и тренировочную. Совсем недавно сообщили, что строительство вовсю ведётся, а завершение работ запланировано на 1 декабря 2026 года.

Но школа имени чемпионок и личная тренерская группа — совсем не одно и то же. В первом случае звезда может заниматься концепцией, продвижением, мастер-классами и общим контролем. Во втором — ежедневно вести учеников, отвечать за технику, программы, календарь стартов и результат. Пройти этот сложный спортивный путь снова, пусть и по другую сторону бортика, мало кто готов.

Этери Тутберидзе Фото: РИА Новости

В связи с этим интересно отметить, что многие выдающиеся тренеры были либо не самыми успешными спортсменами, либо не до конца реализовались в годы собственной карьеры. Самый очевидный пример — Этери Тутберидзе. Как фигуристка она не дошла до результатов уровня Олимпийских игр или чемпионатов мира, однако затем стала одним из самых успешных тренеров в истории женского одиночного катания. В недавнем интервью в рамках шоу ALEKO in my bag специалист заявила, что, по её мнению, это взаимосвязанные вещи:

«Все спортсмены жалеют, это комплекс любого спортсмена, который не дошел до какой-то цели и сам от неё отказался. Я считаю, что нужно идти до крайней точки, когда ты все свои ресурсы использовал. Тогда ты закончишь без сожаления.

Я не знаю, смогла ли бы себя реализовать как тренер, если бы реализовалась в спорте. То терпение, которое приходится проявлять, я не видела ни у одного олимпийского чемпиона. Как правило, люди, которые дошли до максимальных целей, удачливые. Им не приходилось сталкиваться с таким потоком сложностей, они не настолько усидчивые, как это требует тренерство».

Похожий пример можно вспомнить и в танцах на льду. Это Барбара Фузар-Поли, которая в своё время была довольно заметной фигурой в спорте. Вместе с Маурицио Маргальо она стала чемпионкой мира и Европы 2001 года, а на Олимпиаде-2002 взяла бронзу. Но для неё самой, как и для всей Италии, особенно болезненным оказался турнир в Турине-2006. Ради домашних Игр Фузар-Поли и Маргальо вернулись после перерыва, лидировали после обязательного танца, но затем, буквально на последних секундах оригинального танца её партнёр упал, из-за чего они отдали уже идущую к ним в руку золотую медаль. Взгляд Барбары на партнёра после проката стал одной из визитных карточек всей дисциплины.

Барбара Фузар-Поли и Маурицио Маргальо Фото: Al Bello/Getty Images

После завершения карьеры Фузар-Поли заявила, что будет пытаться реализовать то, что не получилось у неё, в своих учениках. Она действительно стала известным тренером и хореографом, помогала всей итальянской сборной, а последние циклы работала с Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Довести их до золота Олимпиады у неё не получилось, но под её руководствам участники дуэта стали трёхкратными чемпионами Европы и вице-чемпионами мира.

Также в составе сборной Италии они взяли историческую бронзу на домашних Играх в Милане 2026 года.

Получается, громкое спортивное имя помогает начать тренерскую карьеру, но не гарантирует успеха. Пример Сакамото может стать показательным. У неё есть титулы, авторитет и опыт долгой карьеры в японской системе. Однако теперь ей предстоит понять, сможет ли она стать для учеников не просто примером, а настоящим тренером.